Неправильно ты яблоню поливаешь: 5 ошибок, которые вы делаете, спасая урожай от жары

Полив — только не днем



Лейка словно специально создана для того, чтобы поднять ее повыше и устроить растениям дождь. Но делать этого не надо — листья у плодовых культур ранимые.



— Все огородные культуры нужно поливать под корень. Помидоры, баклажаны, тыквы, кабачки — все это нельзя поливать сверху, потому что быстро горят листья. Сверху хорошо обливать только хвойные, — говорит инженер-дендролог Татьяна Русанова.



Так что, если у вас на участке растут какие-нибудь декоративные ели, смело можете периодически устраивать им душ, но только по вечерам. Это, кстати, может защитить их от паутинного клеща.



Днем, впрочем, вообще ничего поливать не надо — либо совсем рано утром, до восьми, либо уже после шести вечера. И ночью поливайте на здоровье — если не спится или есть система автополива. Но утром обязательно ее отключите.



Расчет полива тоже одинаков для всех огородных культур — на один квадратный метр дендролог советует тратить 10 литров воды. Этого хватает всем растениям, которые растут в саду.

