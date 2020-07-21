«Отдайте её в интернат»: история сибирячки, которая стала моделью, несмотря на инвалидность

— В университете мне было тяжело учиться первые 2 года — в группе меня серьезно не воспринимали из-за слухового аппарата. В больших поточных аудиториях сложно было что-то услышать. У меня одно ухо полностью не слышит, немое. Мне было обидно в университете, что меня спрашивали: «Почему ты не учишься в местах для детей с ограниченными возможностями?» — вспоминает она.



С самого детства Юлия поняла, что она не такая как все — родители обнаружили, что девочка не слышит, в 4 года, у неё диагностировали врожденную тугоухость. До трех лет она не разговаривала, и с ней отказывались работать логопеды. Но нашелся специалист, благодаря которому она научилась говорить. Юля всегда хотела доказать себе, что может жить, учиться и работать среди обычных людей.