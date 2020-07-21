«Отдайте её в интернат»: история сибирячки, которая стала моделью, несмотря на инвалидность

Юлии Саламатиной 25 лет. Она обычная девушка: встречается с друзьями, любит печь сладости и работает в офисе. Только вот для того, чтобы быть «как все», ей нужно прилагать очень много усилий. С детства она почти ничего не слышит. В 10 лет Юлии установили слуховой аппарат, до этого она научилась читать по губам и писала диктанты вместе с обычными школьниками. Но слух — не единственный её повод для комплексов, раньше она очень переживала из-за своего высокого роста. Чтобы не сутулиться и научиться ходить на каблуках, Юля пошла учиться в модельную школу, и ей заинтересовались разные агентства. Даже предлагали контракт за границей, но тогда начинающая модель выбрала учебу. Мы поговорили с Юлией о том, как живется глухому человеку среди обычных людей и почему так важно верить в себя.
Откровенное интервью красотки (и фотографии из личного архива) смотрите в нашем видеосюжете:
Видео: Антон Дигаев
Про детство и жизнь среди обычных людей
Юлия родом из Караганды (Казахстан). В 10 лет она впервые приехала в Новосибирск и, как говорит сама, сразу влюбилась.
— В университете мне было тяжело учиться первые 2 года — в группе меня серьезно не воспринимали из-за слухового аппарата. В больших поточных аудиториях сложно было что-то услышать. У меня одно ухо полностью не слышит, немое. Мне было обидно в университете, что меня спрашивали: «Почему ты не учишься в местах для детей с ограниченными возможностями?» — вспоминает она.
С самого детства Юлия поняла, что она не такая как все — родители обнаружили, что девочка не слышит, в 4 года, у неё диагностировали врожденную тугоухость. До трех лет она не разговаривала, и с ней отказывались работать логопеды. Но нашелся специалист, благодаря которому она научилась говорить. Юля всегда хотела доказать себе, что может жить, учиться и работать среди обычных людей.
— Врачи говорили родителям: «У вас умственно отсталый ребенок, отдайте её в интернат, она ничего в жизни не добьется». Мои родители решили меня отдать в обычную школу с обычными детьми. В 10 лет я впервые в жизни надела слуховой аппарат и впервые услышала, как хрустит снег и поют птицы, — вспоминает она.
До 10 лет Юлия слышала, только если говорили очень громко, она научилась читать по губам. Позже могла писать диктант в школе, только если видела учителя близко, поэтому всегда сидела за первой партой.
— Сейчас я работаю в региональных электрических сетях — контролирую договоры и оплату. Честно скажу — не мое. Для меня важны отношения в коллективе, а в том отделе, где я сейчас работаю, ко мне относятся так себе в связи с тем, что я, бывает, недослышу. Говорю: «Можете повторить, пожалуйста?». Но они никогда не повторят. Они промолчат, взглядом проведут — и всё. А потом я сижу и думаю — как же делать эту работу, но как-то выкручиваюсь, стараюсь найти у кого-то похожий пример, — делится она с НГС.
Чувствует свою особенность Юлия и в магазинах — бывает, продавцы психуют, когда она просит их повторить цену.
— Один раз я проходила стажировку в кофейне — была студенткой, хотела зарабатывать деньги, пробовала себя бариста. И там работал парень, и когда он увидел, что у меня слуховой аппарат, начала издеваться: «Ты что, не слышишь, да?». Мне было неприятно. Я тогда вышла на улицу и заплакала, больше туда не пришла, — вспоминает девушка.
У Юлии третья группа инвалидности. Это дает ей возможность на 2 дополнительных дня отпуска на работе и небольшие деньги от государства.
Про работу модели
Юлия пошла в модельную школу, чтобы научиться ходить на каблуках, и у неё это получилось. Теперь она не сутулится, как раньше, и без стеснения может надеть шпильки на выход, даже если это сделает её самой высокой в компании.
Юлия в основном участвует в показах и фотосессиях. Ей предлагали поехать по контракту работать моделью в Китай, но тогда она выбрала учебу, сейчас девушка немного об этом жалеет. Был еще один контракт, но там заказчику не понравилось, что у Юли слишком много родинок на лице, одним из условий было их удаление.
После опыта работы моделью Юлия стала более уверенной в себе — перестала обращать внимание на слуховой аппарат и стесняться его.
Об отношениях
Юлия говорит, что с её ростом тяжело найти парня — большинство ребят ниже нее. А высокие, по наблюдениям девушки, чаще всего заняты.
— Мне иногда пишут парни, которые ниже меня, но для меня это некомфортно. Я хочу, чтобы он был хотя бы моего роста, я не могу смотреть на парня сверху вниз, — делится Юля.
Юлия никогда не знакомится первой, и сайты знакомств не внушают ей доверия.
— Живое общение — это волнительно, больше эмоций можно получить, чем в интернете. Мне мама вечно говорит: «Сидя дома на диване, ты ни с кем не познакомишься», — вздыхает она.
В свободное время Юлия готовит сладости — это её страсть. Она умеет делать зефир, разные торты, макаронсы и чизкейки. Совсем недавно девушка решилась начать готовить на заказ.
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