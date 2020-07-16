В Новосибирске открыли пляжи: где они работают и почему на остальных легко утонуть

В этом году в Новосибирске будут официально работать всего пять пляжей, но это не мешает новосибирцам отдыхать на других водоёмах, в том числе там, где вообще нет спасателей. С начала сезона из воды вытащили 70 человек, в том числе 29 детей. Семь человек утонули. Замначальника муниципальной аварийно-спасательной службы Алексей Шилов рассказал, где стоят спасательные посты, почему работают не все пляжи, и как люди тонут в незнакомых водоёмах.
Где официально открыли пляжи
К середине июля в Новосибирске официально открыли пять пляжей: пляж «Звезда», пляжи Парка культуры и отдыха «У моря Обского». Это детский пляж — сразу от парапета, со стороны ГЭС и пляж «У моря Обского», его ещё называют Каменным — находится возле спасательной станции аварийно-спасательного отряда «Приморский». Открыт пляж «Бумеранг». Также состоялось официальное открытие пляжа в Парке культуры и отдыха «Бугринская роща», правда, купаться там запрещено.
— Вода не прошла проверку по санитарным нормам, — объяснил замначальника муниципальной аварийно-спасательной службы Алексей Шилов.
Почему официально не открывают остальные пляжи?
Для официального открытия необходимо, чтобы пляж соответствовал нескольким требованиям. По словам Алексея Шилова, Центральный пляж Академгородка официально закрыт, так как «там собственник ничего не организовал в этом году». Напомним, недавно мэр Анатолий Локоть сообщил, что территория Центрального пляжа переходит в ведомство муниципалитета. Пока эта земля принадлежит СО РАН.
— Приводить его в порядок за счет средств городского бюджета мы не имели права. В ближайшее время участок будет передан муниципалитету. У нас появится возможность вместе с молодежью, активистами превратить эту территорию площадью 17 гектаров в комфортное место отдыха — с хорошей пешей доступностью и актуальными дизайнерскими решениями, — сообщил Анатолий Локоть у себя на официальной странице во «ВКонтакте».
Один из параметров, по которому оценивается пляж, — дно. Оно должно быть пологим, ровным, чтобы до 2-метровой глубины человеку можно было пройти примерно 14 метров. Не должно быть водоворотов, ливнёвок. На территории должны быть спасательный пост и медицинский пункт.
Из-за несоответствия ГОСТам, объяснил он, во многих излюбленных новосибирцами местах в принципе невозможно организовать пляж. Например, котлован «Горский» — купание здесь запрещено (резко начинается 3-метровая глубина), стоят запрещающие таблички. Тем не менее, каждый день отдохнуть на берег котлована приходят несколько сотен человек. В этом году на Горском карьере уже спасли 4 человека.
— Чаще всего люди просто в состоянии алкогольного опьянения, — объясняет он. — После шести часов здесь, да и не только здесь, практически на всех побережьях начинается массовая пьянка.
По словам Алексея Шилова, полиция приезжает, но не так оперативно, как хотелось бы — иногда приходится ждать час-полтора.
На котловане также прыгают с небольшой скалы — там тоже устанавливали табличку, но ныряльщики умудрились её демонтировать.
— Заплывали на середину, дальше просто уставали, начинали просить о помощи. Спасатели подплывали, пересаживали их в лодку и сопровождали до берега. Также был один спасённый, который неудачно прыгнул, разбил себе сильно голову. Спасатели оказали ему первую помощь и передали бригаде скорой медицинской помощи, — описывает недавние случаи на Горском котловане представитель МАСС.
Сколько людей тонуло в этом году?
В этом году в Новосибирской области спасли 70 человек, из них 29 детей. Это в три раза больше, чем в прошлом году (и по детям, и по взрослым), озвучил статистику Алексей Шилов. 7 человек утонули, двоих (в том числе, 15-летнего подростка) ищут водолазы.
— Сейчас обстановка жаркая, не только в плане погоды, но и в плане работы для спасателей, — говорит он. — Буквально вчера у нас двое пропавших на реке, один из них подросток 15 лет. В настоящее время продолжаются поисковые работы этих людей, проводятся водолазные работы.
Мальчик пропал в районе пескобазы, напротив острова Саранок в Заельцовском районе.
Кстати, тонущие дети — это, в основном, подростки от 12 лет и старше. Эта категория сейчас самая уязвимая.
— Маленьких понятно, до 10 лет не отпускают, а с 10–12 лет они более-менее самостоятельные, родители меньше уделяют внимания. — Но, к сожалению, этот возраст — он самый подверженный именно гибели на воде. Потому что здесь у них возникает: проплыть на спор, занырнуть, пронырнуть, на слабо и так далее. Все шалости на воде, к сожалению, заканчиваются печально, — говорит Алексей Шилов. — Сил не хватает, некоторые даже плавать не умеют, но гребут на глубину. На Юго-Западном такая ситуация была.
Почему пляжи не открывают, а спасателей ставят?
В Новосибирске посты спасателей ставят не только на пляжах, но и в «местах несанкционированного отдыха» — там, где формально купаться запрещено, но запрет ни на кого не действует.
В городе несколько таких мест: котлован Горский, котлован на Юго-Западном, места по реке в районе Матвеевки, нижнего проходного канала, пескобазы. На водохранилище — например, аванпорт, посёлок Кирова, Золотой берег (Чемской бор). В таких местах стоят либо подвижные, либо стационарные посты, рассказал представитель МАСС. Спасатели дежурят ежедневно с 9 до 21:00.
Почему опасно купаться в незнакомых местах, и как человек тонет?
Тонущий либо паникует и зовёт на помощь — 95% таких людей удаётся спасти, говорит Алексей Шилов. Либо уходит под воду тихо.
— Гибнут в основном тихо, их не слышно. Если чуть оступились (резко началась глубина), под воду попали на вдохе — это практически всё, — объясняет он. — Человек воды хлебнул чуть-чуть, у него дыхание перехватывает, и речевая функция уходит на второй план. До тех пор, пока человек на уровне инстинктов не восстановит дыхание, он не сможет сказать ни слова. Через 20 секунд отключается сознание, через 40 минут он уходит на дно. Всё это очень быстро.
Недавно наши коллеги провели эксперимент по спасению утопающего — запомните главные правила. Но, надеемся, они вам не пригодятся. Будьте осторожны.