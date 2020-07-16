В Новосибирске открыли пляжи: где они работают и почему на остальных легко утонуть

Сколько людей тонуло в этом году?



В этом году в Новосибирской области спасли 70 человек, из них 29 детей. Это в три раза больше, чем в прошлом году (и по детям, и по взрослым), озвучил статистику Алексей Шилов. 7 человек утонули, двоих (в том числе, 15-летнего подростка) ищут водолазы.

— Сейчас обстановка жаркая, не только в плане погоды, но и в плане работы для спасателей, — говорит он. — Буквально вчера у нас двое пропавших на реке, один из них подросток 15 лет. В настоящее время продолжаются поисковые работы этих людей, проводятся водолазные работы.

Мальчик пропал в районе пескобазы, напротив острова Саранок в Заельцовском районе.

Кстати, тонущие дети — это, в основном, подростки от 12 лет и старше. Эта категория сейчас самая уязвимая.

— Маленьких понятно, до 10 лет не отпускают, а с 10–12 лет они более-менее самостоятельные, родители меньше уделяют внимания. — Но, к сожалению, этот возраст — он самый подверженный именно гибели на воде. Потому что здесь у них возникает: проплыть на спор, занырнуть, пронырнуть, на слабо и так далее. Все шалости на воде, к сожалению, заканчиваются печально, — говорит Алексей Шилов. — Сил не хватает, некоторые даже плавать не умеют, но гребут на глубину. На Юго-Западном такая ситуация была.