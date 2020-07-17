Владимир и его «козлик»: сибиряк восстановил гнилой ГАЗ-69 и теперь гоняет на нём на охоту и рыбалку

Сегодня в рубрике про раритетные и необычные автомобили жителей Новосибирска мы расскажем про Владимира и его ГАЗ-69, выпущенный в 1949 году до начала серийного производства. У владельца не стояла задача восстановить машину до оригинального состояния, была цель сделать её удобной и надежной для повседневной эксплуатации — поездок на охоту, рыбалку, по бездорожью. Подробности — в материале Дмитрия Косенко.
ГАЗ-69, в народе «козлик», попал к Владимиру еще в начале 90-х годов, с тех пор он безотказно служит и используется для поездок на отдых.
— Эту машину я приобрел случайно, разговаривали с товарищами, и один сказал: «Вот у меня кто-то из знакомых продает газик». Я у него сразу спросил про номера, он говорит: «Со старыми номерами!» Приехали — машина вся гнилая, вся страшная, но номера старые, что соответствует той эпохе. Воды залили, она завелась, — рассказывает Владимир.
У Владимира несколько советских автомобилей, и все они со старыми госномерами, это особая ценность — старые советские таблички с белыми буквами на черном фоне.
— Она по документам 1949 года. Хоть там и пишут, и говорят, что они начали выпускаться с 1951 года — с этого года они начали выпускаться серийно, — уточняет Владимир. — А первые машины начали выпускать с 1946 года. Раньше их делали на Горьковском автозаводе, а потом передали на Ульяновский.
Сначала хотел просто восстановить, чтобы выезды какие-то делать. Ну а начал делать, естественно, хочется делать хорошо. Нашел крылья новые, люди узнали, что у меня есть газик, начали сами что-то предлагать. Где что бесплатно, где что купил.
Стекло надо было и бак родные, пришлось еще целую машину купить. Люди сказали: «Вот есть машина, мы отдельно ничего не будем продавать, вот всё это хозяйство забирай». Пришлось всё забрать из-за стекла и бака.
Тент тоже случайно куплен, заводской. Верх на дверки сами сшили уже, потому что их не было.
У владельца не было цели восстанавливать машину до заводского состояния из оригинальных деталей. Главное, чтобы она ездила, не ломалась и была по возможности комфортной, поэтому внесены различные улучшения.
— Мосты здесь с 21-й «Волги» стоят, редукторы перепрессованные. Шарниры угловых скоростей, вот эти полуоси, выброшены. Стоят большие шары, как на иномарках, ну и сейчас Ульяновский автозавод так делает, — объясняет владелец.
Двигатель 21-й «Волги», но он тут и стоял, в документах зарегистрирован, его отремонтировали. Сюда если родной двигатель ставить, это надо перерегистрировать.
Машина используется для выездов на природу, ну а куда-то ехать километров 50 уже тяжело на родных сиденьях, поэтому пришлось переставить.
— С тормозами повозился, переделал. Главный тормозной цилиндр перенесли снизу наверх, поставили от «Волги». Амортизаторы стоят гидравлические, с новых моделей уже. Родные здесь стояли рычажные, они уже не выполняют свои функции, да и не найти их сейчас. Машину не качает, не кидает, она идет уверенно.
Одна из главных задач «козлика» — возить хозяина и его друзей по бездорожью к местам охоты и рыбалки. С этой задачей автомобиль прекрасно справляется, и его не жалко поцарапать.
— «Крузер» неохота бить там по кустам, вот садимся на эту машину, сели да поехали спокойненько. Машина превзошла все ожидания, ходовые качества прекрасные. Мы поехали на Обь, а там от дачи надо ехать по пойме реки, там грунт достаточно зыбкий. И как раз дождь пошел, — говорит Владимир. — А у меня не подключен был передний мост, хабы...
... Грязь образовалась приличная, я говорю: «Будем ехать до тех пор, пока не сядем. Сядем, тогда подключим». Уазик шел по моей колее — сел, но как-то вылез. И мы доехали на берег, мы туда и обратно проехали без переднего моста.
По трассе с «волговским» двигателем — у него 75 лошадиных сил и оборотов больше — идет 100 км/ч вообще легко. Газик с родным мотором, с родными мостами 60–70 идет, ему уже тяжко, мотор закручивается.
Сколько автомобиль потребляет бензина, владелец даже не задумывается. Просто заливает топливо и ездит в удовольствие.
— Люди реагируют по разному, — рассказывает Владимир. — Молодые с интересом подходят, смотрят, удивляются: «Вот это да, какие номера, как она еще ездит!» Пожилые подходят, стоят, смотрят — и кажется, что они где-то перенеслись во времени и вспоминают молодость, что-то связано было, видать, с такой машиной.
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