Онколикбез: изучаем рак, которым чаще всего болеют новосибирцы (в зоне риска голубоглазые люди)

— На что обратить внимание, чтобы диагностировать меланому?



— Диагноз не должен вызывать какие-то сложности у докторов первичного звена, потому что мы говорим о визуальной составляющей. Меланома появляется из невуса. Первое, на что нужно обратить внимание, — это появление какого-то дискомфорта у тёмного пятна или родинки, которая в норме никак не должна себя проявлять. Это зуд, колющие боли, увеличение размера, выпадение волос, изменение очертаний в пользу неровных контуров, появление глянцевой поверхности, изменение цвета в кратчайший промежуток времени (месяца или трёх) — как в пользу тёмного, так и в пользу бесцветного. Нужно обращать внимание на невусы более 1 сантиметра. При этом меланома может возникать и на неизменённой коже.



Любой врач на диспансерном осмотре должен осмотреть все кожные покровы, в том числе волосистую часть голову, обратить внимание на лимфатические узлы. Он должен составить некую картографию и отметить родинки, чтобы потом за ними наблюдать.



Выявить меланому в начальной стадии, процессе перерождения, манифестации патологического процесса очень сложно. Благодаря вниманию своим родинкам мы можем как-то ситуацию сдвинуть с мёртвой точки. Меланома — это удел молодых. Это, как правило, драматические ситуации.



— Какое существует лечение для этого вида рака?



— Благо на сегодняшний день мы располагаем современными химиотерапевтическими препаратами для таргетного лечения меланомы. Последние годы мы применяем в своей клинической практике иммуннотаргетные препараты для лечения меланомы. Они сверхдорогостоящие, но есть финансирование по федеральной программе. Надеюсь, его будет достаточно для большего количества пациентов.



Прогноз напрямую зависит от стадии патологического процесса. Очень важно понимать, что меланома развивается как в ширину, так и в глубину. Не нужно думать, что образование в несколько долей миллиметра не вызывает опасения: её глубина может быть 4 миллиметра, что говорит о том, что могут быть метастазы в организме.



При прорастании в доли миллиметров меланома даёт в кровь порядка 600 тысяч опухолевых клеток, которые разносятся с током крови и могут в каком-то органе вызвать метастазы. Конечно, система гомеостаза, иммунитета, распознаёт эту чужеродную, атипичную клетку, успешно с ней борется — порядка 99% опухолевых клонов организм сам уничтожает, но остаётся ничтожный процент, к сожалению.



По заболеваемости меланомой на первом месте находится Австралия, потом США, Нидерланды — страны с хорошими климатическими условиями. Ежегодно в мире выявляется порядка 2 миллионов случаев меланомы, в России — порядка 30 тысяч.



Нужно осматривать себя — все кожные покровы, в том числе паховую область, где редко, но встречаются меланомы, волосистую часть головы, слизистые оболочки (меланома может быть даже на радужке глаза).



Почему может появиться рак кожи



— Каковы факторы риска возникновения рака кожи?



— Наследственный фактор играет роль при меланоме и базальноклеточном раке. При базальноклеточном раке большую роль играют предопухолевые заболевания — себорейный кератоз, возрастной кератоз, когда возникают бляшки на коже. Ожоги, после которых остаются пятна гиперпигментации. Хронические воспаления кожи.



Диспластические невусы часто являются виновниками развития меланомы. Они сливаются с кожей, как будто находятся в её структуре, но это пятно чёрного цвета с чёткими контурами.

