Онколикбез: изучаем рак, которым чаще всего болеют новосибирцы (в зоне риска голубоглазые люди)

НГС запускает рубрику «Онколикбез». Раз в две недели по понедельникам мы будем рассказывать о разных видах рака, их диагностике, лечении, а также делиться с вами историями пациентов, которые борются с болезнью или победили её. На первом месте по заболеваемости в Новосибирской области находится рак кожи. К тому же эта тема особенно актуальна летом, когда кожа подвержена солнечному воздействию — в это время родинка может переродиться в рак. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко поговорила с Вадимом Захаровым — главным онкологом Новосибирской области и заместителем главного врача по лечебной части Новосибирского клинического областного онкологического диспансера. Он рассказал, какие виды рака кожи существуют, какой из них даёт в кровь порядка 600 тысяч опухолевых клеток и почему особенно опасна меланома.
Какие виды рака кожи существуют
— Рак кожи занимает первое место по заболеваемости в Новосибирской области. Какие его виды попадают в эту статистику?
— Рак кожи — это всеобъемлющее понятие, в которое включается несколько вариантов патологического процесса: меланома — злокачественная опухоль, возникающая из клеток, производящих меланин; плоскоклеточный рак кожи, обладающий определённой степенью агрессивности и определённым потенциалом к метастазированию; и базальноклеточный — менее агрессивный.
Сейчас лето: предполагается длительное нахождение на солнце, поэтому наша кожа оказывается в группе риска по развитию и перерождению пигментных невусов, или тёмных родинок, образований. Рак кожи действительно занимает главенствующую позицию, хотел бы подчеркнуть, в заболеваемости, не смертности, в Новосибирской области и в России в целом. В мае и июне, когда человеческая кожа после зимнего периода не готова к такому агрессивному ультрафиолетовому воздействию, возникает зарождение, перерождение пигментного невуса в рак.
— Расскажите о менее агрессивном базальноклеточном раке.
— Базальноклеточный рак — это форма опухоли, которая течёт относительно неагрессивно, но обладает достаточно мощным местным деструктивным ростом, когда на протяжении нескольких месяцев или лет она превращается в большую бляшку, язву, поражающую окружающие слои кожи и внедряющуюся в глубинные структуры — мышцы, соединительную ткань и даже кости. Но эта опухоль очень редко метастазирует.
Начинается процесс с маленького розового шелушащегося пятнышка на коже, который потом претерпевает некие изменения. Этот участок кожи начинает возвышаться над остальными, приобретает валикообразные края и изъязвления в центре. Эта опухоль клинически никак себя не проявляет — нет симптомов: боли, зуда и других изменений.
Кто болеет базальноклеточным раком? Это люди в возрасте от 50 и выше, которые ранее переносили солнечные ожоги или любые термические ожоги, длительно пребывают на солнце. Раньше его называли солнечным раком. Возникает он в местах наибольшей механической травматизации. Чаще всего патологический процесс возникает на открытых участках тела.
— Как можно его обнаружить?
— На сегодняшний день диагностику мы осуществляем исключительно визуально, не требуются какие-то детальные глубинные методы исследования. Всё на коже, на виду. Врач и больной могут сами установить диагноз. По статистике, в 80% случаев патологию находит сам больной, поэтому мы активно пропагандируем идею о том, чтобы люди занимались самодиагностикой.
— Насколько хорошо он поддаётся лечению?
— Эта патология несёт в себе минимальные риски рецидива и метастазирования, но требует определённого подхода к хирургической тактике, которая является золотым стандартом лечения базальноклеточного рака. Кроме того, мы в настоящее время используем ряд других методов лечения, такие как криодеструкция — глубокая заморозка азотом, фотодинамическая терапия или лучевая. Они используются тогда, когда нельзя применить хирургический метод, например, если опухоль расположена на лице, кончике носа.
Существуют генерализованные формы (когда патологический процесс захватывает разные органы и системы, — Прим. ред.) этого рака. Пять пациентов в Новосибирской области в настоящее время получают таргетную терапию. Единственный препарат, зарегистрированный для лечения базальноклеточного рака, молекулярно нацеленный, таргетный, называется эриведж (висмодегиб). Он успешно рекомендовал себя для лечения обширных базальноклеточных опухолей, которые, к сожалению, не подвергаются лечению другими методами.
— А какие особенности есть у плоскоклеточного рака?
— Это злокачественная опухоль, развивающаяся из клеток кожи — кератиноцитов. На долю плоскоклеточного рака из всей структуру рака кожи приходится 20% — достаточно распространённый процесс. Несмотря на совершенствование методов диагностики и лечения, абсолютная частота случаев смертельных исходов не меняется на протяжении лет. Важным фактором возникновения этого рака является возраст: к примеру, у детей он встречается крайне редко, частота возникновения этого патологического процесса резко возрастает после 65 лет. Чаще страдают люди со светлой кожей, рыжими волосами или блондины, с голубыми глазами.
— Где он обычно располагается и даёт ли метастазы?
— Опухоль обладает большим потенциалом метастазирования. Локализована эта форма рака в 70% случаев на лице и в 5–10% — на коже туловища и конечностей. Как правило, это единичный узел, но могут быть несколько. На начальных стадиях может напоминать базалиому, но потом быстро разрастается, увеличивается в размерах. Опухоль ранима, часто кровоточит. Кожа вокруг неё не изменяется.
На первом месте стоит хирургический метод лечения — как золотой стандарт. Помимо этого, мы прибегаем к помощи радиолога, химиотерапевта. На ранних стадиях прогноз хороший. Нужно вовремя отправить пациента к грамотному онкологу.
О самом агрессивном виде рака кожи
— Чем от этих видов рака отличается меланома, которая сейчас очень распространена?
— Это крайне злокачественный патологический процесс. В 2019 году выявлено 164 человека в Новосибирской области с впервые установленным диагнозом «меланома». Это активное выявление, когда больной обращается из-за других проблем, а врач вдруг находит у него меланому. В регионе активно выявленных меланом порядка 30% — это очень хороший показатель. Заболеваемость — 6,8% случаев на 100 тысяч населения.
Мы очень гордимся пятилетней выживаемостью — 66,1% (то есть люди после постановки диагноза проживают пятилетний рубеж в таком процентном составе, — Прим. ред.). 10%, к сожалению, погибает в течение первого года. Связано это с тем, что процесс обнаружен на третьей-четвёртой стадии, с метастатическими изменениями.
— На что обратить внимание, чтобы диагностировать меланому?
— Диагноз не должен вызывать какие-то сложности у докторов первичного звена, потому что мы говорим о визуальной составляющей. Меланома появляется из невуса. Первое, на что нужно обратить внимание, — это появление какого-то дискомфорта у тёмного пятна или родинки, которая в норме никак не должна себя проявлять. Это зуд, колющие боли, увеличение размера, выпадение волос, изменение очертаний в пользу неровных контуров, появление глянцевой поверхности, изменение цвета в кратчайший промежуток времени (месяца или трёх) — как в пользу тёмного, так и в пользу бесцветного. Нужно обращать внимание на невусы более 1 сантиметра. При этом меланома может возникать и на неизменённой коже.
Любой врач на диспансерном осмотре должен осмотреть все кожные покровы, в том числе волосистую часть голову, обратить внимание на лимфатические узлы. Он должен составить некую картографию и отметить родинки, чтобы потом за ними наблюдать.
Выявить меланому в начальной стадии, процессе перерождения, манифестации патологического процесса очень сложно. Благодаря вниманию своим родинкам мы можем как-то ситуацию сдвинуть с мёртвой точки. Меланома — это удел молодых. Это, как правило, драматические ситуации.
— Какое существует лечение для этого вида рака?
— Благо на сегодняшний день мы располагаем современными химиотерапевтическими препаратами для таргетного лечения меланомы. Последние годы мы применяем в своей клинической практике иммуннотаргетные препараты для лечения меланомы. Они сверхдорогостоящие, но есть финансирование по федеральной программе. Надеюсь, его будет достаточно для большего количества пациентов.
Прогноз напрямую зависит от стадии патологического процесса. Очень важно понимать, что меланома развивается как в ширину, так и в глубину. Не нужно думать, что образование в несколько долей миллиметра не вызывает опасения: её глубина может быть 4 миллиметра, что говорит о том, что могут быть метастазы в организме.
При прорастании в доли миллиметров меланома даёт в кровь порядка 600 тысяч опухолевых клеток, которые разносятся с током крови и могут в каком-то органе вызвать метастазы. Конечно, система гомеостаза, иммунитета, распознаёт эту чужеродную, атипичную клетку, успешно с ней борется — порядка 99% опухолевых клонов организм сам уничтожает, но остаётся ничтожный процент, к сожалению.
По заболеваемости меланомой на первом месте находится Австралия, потом США, Нидерланды — страны с хорошими климатическими условиями. Ежегодно в мире выявляется порядка 2 миллионов случаев меланомы, в России — порядка 30 тысяч.
Нужно осматривать себя — все кожные покровы, в том числе паховую область, где редко, но встречаются меланомы, волосистую часть головы, слизистые оболочки (меланома может быть даже на радужке глаза).
Почему может появиться рак кожи
— Каковы факторы риска возникновения рака кожи?
— Наследственный фактор играет роль при меланоме и базальноклеточном раке. При базальноклеточном раке большую роль играют предопухолевые заболевания — себорейный кератоз, возрастной кератоз, когда возникают бляшки на коже. Ожоги, после которых остаются пятна гиперпигментации. Хронические воспаления кожи.
Диспластические невусы часто являются виновниками развития меланомы. Они сливаются с кожей, как будто находятся в её структуре, но это пятно чёрного цвета с чёткими контурами.
Провоцирующие факторы, вызывающие плоскоклеточный рак, помимо длительной солнечной инсоляции, — это канцерогенные вещества (сажа, смола, керосин, мышьяк, разные виды нефтепродуктов). Не стоит забывать ещё о плоскоклеточном раке шейки матки, основным фактором возникновения которого является заражение вирусом папилломы человека 16-м и 18-м типом — нужно проводить скрининг и делать профилактические прививки (подробнее об этом вирусе и его последствиях можете почитать здесь).
— Какие мифы о раке кожи распространены?
— Мифы о раке кожи связаны с применением чудодейственных мазей и разных растений, произрастающих на приусадебных участках, например, чистотел. При базальноклеточном раке можно добиться какого-то временного регресса, уменьшения патологического очага, но полностью невозможно его купировать. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, прибегать к помощи народных целителей.
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