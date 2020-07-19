Почему в Новосибирске так много людей умирает от коронавируса? Или это ещё мало? Отвечают врачи

Новосибирская область лидирует по летальности от коронавируса в Сибири и занимает 4-е место из 15 среди городов-миллионников. Процент умерших от общего числа заболевших в Новосибирской области выше, чем в целом по стране. Почему так происходит — медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко выяснила у экспертов. Многие отказались говорить на такую тему. А те, кто согласился, считают, что с чувствительностью тестов и установкой причин смерти что-то не так.
На самом ли деле у нас много смертей от ковида?
Если смотреть на федеральную статистику, то можно заметить, что в некоторых городах-миллионниках много заболевших, но процент умерших гораздо меньше, чем в Новосибирске. Например, возьмем Екатеринбург. Заразившихся коронавирусом там — почти в два раза больше, чем у нас (17,5 тысячи человек против наших 8 тысяч), а умерших немногим больше (в Екатеринбурге 193, у нас 163).
В пресс-службе регионального Минздрава в ответ на вопрос, почему в Новосибирской области такая высокая смертность, сначала ответили, что она ниже общероссийской, а потом посоветовали журналисту НГС воспользоваться калькулятором и сайтом стопкоронавирус. Мы так и сделали: взяли данные этого сайта за 16 июля и посчитали процент умерших от общего числа заболевших в России и городах-миллионниках. Оказалось, что в этот день летальность в Новосибирской области была выше общероссийской и в целом Новосибирск оказался в пятёрке антилидеров — 4-е место из 15.
Можно ли вообще верить статистике?
Директор медицинского агентства МедАссистанс Елена Бобяк в разговоре с НГС призналась, что проанализировать — почему в Новосибирской области такая высокая летальность от коронавируса — сложно, потому что никто не знает реальных цифр по заболевшим и умершим:
— Мы не знаем реальной статистики, потому что её не публикуют, верить нашей статистике я никак не могу. Что происходит в других регионах — я тоже не знаю, насколько у них достоверная статистика. Я считаю, что если бы вовремя диагноз ставили и назначали правильное лечение именно врачи первичного звена, то мы бы видели абсолютно другие результаты. Какие-то препараты можно было назначать в ходе телеконсультаций.
По её мнению, самое главное — это посадить заболевшего человека дома и начать лечить, но не всегда так делают (почитать истории новосибирцев об этом вы можете здесь). И важно заниматься группами риска.
— Поступать так с группами риска — говорить: «У вас бронхит, у вас ОРВИ» и ничего не назначать — с моей точки зрения, преступно, — заявляет Елена Бобяк.
Чем старше и толще человек — тем массивней поражение
Сотрудник одного из инфекционных госпиталей Новосибирска, который пожелал остаться анонимным, говорит, что высокая смертность не только в Новосибирске, но и везде. И напоминает, что сначала был вопрос, почему в мире высокая смертность, а в России нет:
— Сейчас же количество смертей резко возросло, но процент от COVID-19 — небольшой. Вопрос: от чего умирают все остальные? Описывают, что сопутствующая патология. На самом деле, если организм здоровый, молодой и желательно худой столкнулся с коронавирусом, то шансов умереть у него практически нет: вырабатывается белок ACE2, к рецепторам которого как раз присоединяется коронавирусная инфекция. Чем человек старше и толще, тем этого белка в организме больше, соответственно, массивней идёт поражение.
«ИВЛ — это, как правило, приговор»
Некоторые люди, по словам сотрудника инфекционного госпиталя (там лечат больных с ковидом), умирают до результатов теста на коронавирус, и по идее даже посмертно им можно поставить ковид, но этого не делают:
— Насколько я знаю, не было официального приказа: «Давайте никому не будем говорить, что у нас столько пациентов с коронавирусом», но почему-то данные потом не учитываются. Человек поступает в стационар, у него берётся мазок, который делается не сразу. Сейчас с этим проще, но в апреле неделями ждали результаты, а сотрудники ещё дольше. У нас была ситуация: пациента с двухсторонней пневмонией привезли сначала в одно учреждение, взяли у него мазок, а потом отправили к нам в тяжёлом состоянии. Он лежал на ИВЛ и в итоге умер. Мало, кто выживает после того, как попадает на ИВЛ. Если пациент попадает на ИВЛ — это, как правило, приговор. Результат его теста на коронавирус мы не знали, нам этого никто не говорил. Но в итоге мы узнали о том, что он был положительным. Нам запретили об этом говорить.
О причинах смерти и подсчёте
Сотрудник ковидного госпиталя поясняет, что есть чёткие алгоритмы, как написать историю болезни — на уровне Минздрава: часто пишут в причинах смерти сопутствующие заболевания первыми, а потом уже коронавирусную инфекцию.
— А по идее коронавирус на первом месте надо. Есть случай, когда написали «возрастные изменения, диффузный кардиосклероз», а потом вирусную пневмонию. А диффузный кардиосклероз — это нормальное состояние стареющего организма. Смертность посчитают по тому заболеванию, которое написано первым. Мне кажется, если бы не занижались статистические данные, то этого бардака, который происходит на улицах, не было бы. Если бы правду озвучивали, как в Китае, у нас меньше человек заразились и умерли соответственно, — считает медик.
Некоторым людям, по его словам, не диагностируют коронавирусную инфекцию и пишут «пневмония»:
— В марте-апреле тесты были с такой чувствительностью, что нужно было туда 10 людям с ковидом сморкнуться, чтобы он обнаружился. У нас лежало много пациентов с коронавирусом, а тест приходил отрицательный. В самый острый период, допустим, я выделяю максимальное количество вируса, а три дня пройдёт — уже меньше. Если и так чувствительность невысокая, то он просто ничего не покажет. Инфекционисты считают, что когда пациент уходит в пневмонию и дыхательную недостаточность, на слизистых уже не найдёте коронавирус. А вот патологоанатомы потом выгребают…
Журналист НГС направил запрос на почту Минздрава с вопросами о причинах такой смертности в регионе: считают ли они её низкой или высокой, почему она такая, почему среди СФО регион лидирует. На момент публикации ответ не пришёл.
Ранее НГС писал о том, сколько на самом деле людей умирает в ковидном госпитале: журналист посчитал катафалки и изучил справки о смерти.