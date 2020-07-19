Почему в Новосибирске так много людей умирает от коронавируса? Или это ещё мало? Отвечают врачи

Если смотреть на федеральную статистику, то можно заметить, что в некоторых городах-миллионниках много заболевших, но процент умерших гораздо меньше, чем в Новосибирске. Например, возьмем Екатеринбург. Заразившихся коронавирусом там — почти в два раза больше, чем у нас (17,5 тысячи человек против наших 8 тысяч), а умерших немногим больше (в Екатеринбурге 193, у нас 163).

В пресс-службе регионального Минздрава в ответ на вопрос, почему в Новосибирской области такая высокая смертность, сначала ответили, что она ниже общероссийской, а потом посоветовали журналисту НГС воспользоваться калькулятором и сайтом стопкоронавирус. Мы так и сделали: взяли данные этого сайта за 16 июля и посчитали процент умерших от общего числа заболевших в России и городах-миллионниках. Оказалось, что в этот день летальность в Новосибирской области была выше общероссийской и в целом Новосибирск оказался в пятёрке антилидеров — 4-е место из 15.

Можно ли вообще верить статистике?

Директор медицинского агентства МедАссистанс Елена Бобяк в разговоре с НГС призналась, что проанализировать — почему в Новосибирской области такая высокая летальность от коронавируса — сложно, потому что никто не знает реальных цифр по заболевшим и умершим:

