Как ответить на детские вопросы о сексе и не навредить: объясняем в 4 карточках

1
Ребенку 2–4 года
В этом возрасте детям можно назвать половые органы, отличие мальчиков от девочек. Рассказать, откуда берутся дети, и не придумывать легенды. Но от деталей интимного процесса лучше воздержаться, так же как и от механизма родов.
2
Ребенку 4–6 лет
Детям этой возрастной категории уже можно поведать о специальных клетках — яйцеклетках и сперматозоидах.
3
Ребенку 6–9 лет
В этом возрасте можно в общих чертах обрисовать половой акт, уместны детали и полные названия половых органов (пенис, вагина, матка). Ребенок в этом возрасте уже сумеет понять гедонистическую сторону. В этот период уже можно рассказать про мастурбацию, поллюции, сексуальное поведение и гомосексуализм.
4
Ребенку 10–12 лет
Сейчас уже можно более подробно затронуть тему полового созревания, физиологию. Важно показать ребёнку, что вы не боитесь говорить на тему секса. В этом возрастном периоде идёт формирование личных границ, ценностей, очень важно быть объективным при донесении этой информации и не пытаться обмануть, скрыть или что-то приукрасить.