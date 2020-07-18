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Он и онаПроблема

Как ответить на детские вопросы о сексе и не навредить: объясняем в 4 карточках

Хочется быть современными мамой и папой, но при этом не сболтнуть лишнего. Где проходит эта тонкая грань?

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Не прививайте детям чувство стыда и неловкости, связанное с темой секса и половых органов

Не прививайте детям чувство стыда и неловкости, связанное с темой секса и половых органов

Одна из ключевых ошибок родителей подрастающих детей — это бояться подогреть интерес к теме секса разговорами и объяснениями. Да, так может случиться, но это маловероятно. А вот сформировать у ребенка отношение к сексу как к чему то запретному легко, и это действительно очень опасно. Ведь главные причины большого количества сексуальных преступлений по отношению к детям — в том, что они не понимают, что это нарушение их границ и преступление, или догадываются, но сказать взрослым стыдно, потому что мама с папой даже говорить об этом боятся.

— Многие родители, обсуждая тему секса, обеспокоены тем, что могут своими разговорами подогреть интерес ребёнка к теме секса. Если всё делать планомерно, поэтапно и ненавязчиво, то форсировать события вряд ли удастся. Ребёнок сам вам даст понять, что ему интересна тема. Ребёнок спросит то, что ему хотелось бы знать. Спросит: «Как это?» Отвечайте на строго поставленный вопрос, без лишних подробностей, согласно возрасту. Задавайте уточняющие вопросы: что именно он/она имеет в виду? — советует врач-сексолог Ольга Перова.

Сексолог объяснила, какой объем информации безопасен для ребенка в каждом возрасте, но стоит помнить, что всё индивидуально.

1

Ребенку 2–4 года

В этом возрасте детям можно назвать половые органы, отличие мальчиков от девочек. Рассказать, откуда берутся дети, и не придумывать легенды. Но от деталей интимного процесса лучше воздержаться, так же как и от механизма родов.

2

Ребенку 4–6 лет

Детям этой возрастной категории уже можно поведать о специальных клетках — яйцеклетках и сперматозоидах.

3

Ребенку 6–9 лет

В этом возрасте можно в общих чертах обрисовать половой акт, уместны детали и полные названия половых органов (пенис, вагина, матка). Ребенок в этом возрасте уже сумеет понять гедонистическую сторону. В этот период уже можно рассказать про мастурбацию, поллюции, сексуальное поведение и гомосексуализм.

4

Ребенку 10–12 лет

Сейчас уже можно более подробно затронуть тему полового созревания, физиологию. Важно показать ребёнку, что вы не боитесь говорить на тему секса. В этом возрастном периоде идёт формирование личных границ, ценностей, очень важно быть объективным при донесении этой информации и не пытаться обмануть, скрыть или что-то приукрасить.

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материнствородительствосекс
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