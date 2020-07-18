Как ответить на детские вопросы о сексе и не навредить: объясняем в 4 карточках

Одна из ключевых ошибок родителей подрастающих детей — это бояться подогреть интерес к теме секса разговорами и объяснениями. Да, так может случиться, но это маловероятно. А вот сформировать у ребенка отношение к сексу как к чему то запретному легко, и это действительно очень опасно. Ведь главные причины большого количества сексуальных преступлений по отношению к детям — в том, что они не понимают, что это нарушение их границ и преступление, или догадываются, но сказать взрослым стыдно, потому что мама с папой даже говорить об этом боятся.

— Многие родители, обсуждая тему секса, обеспокоены тем, что могут своими разговорами подогреть интерес ребёнка к теме секса. Если всё делать планомерно, поэтапно и ненавязчиво, то форсировать события вряд ли удастся. Ребёнок сам вам даст понять, что ему интересна тема. Ребёнок спросит то, что ему хотелось бы знать. Спросит: «Как это?» Отвечайте на строго поставленный вопрос, без лишних подробностей, согласно возрасту. Задавайте уточняющие вопросы: что именно он/она имеет в виду? — советует врач-сексолог Ольга Перова.

Сексолог объяснила, какой объем информации безопасен для ребенка в каждом возрасте, но стоит помнить, что всё индивидуально.