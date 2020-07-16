«Буквально за пару секунд ушёл под воду»: подробности смерти девятиклассника в Оби

Вечером 15 июля в Заельцовском районе на реке Обь утонул 15-летний школьник — мальчик с компанией друзей купался на диком пляже. Вместе с двумя подругами он заплыл слишком далеко, на глубине у него свело судорогой ногу, он начал захлебываться и скрылся под водой. Гибелью подростка уже заинтересовался Следственный комитет. Криминальный журналист Алёна Истомина поговорила с друзьями девятиклассника, которые рассказали, что жертв могло быть больше — одной девочке удалось выплыть. Рассказываем, почему опасно спасать утопающего без навыков и как друзья погибшего мальчика справляются с травлей в социальных сетях.
«Он начал топить вторую девочку»
Трагедия произошла на улице Сухарной. В тот вечер на пляже было многолюдно, в том числе там отдыхала и компания подростков из десяти человек, среди которых был 15-летний Богдан (имя подростка и его друзей изменены).
— Купались относительно недалеко возле берега, кого относило — все помогали друг другу, — рассказывает Аня, приятельница погибшего школьника. — Но течением на другую сторону никого так не выносило. Богдан приехал чуть позже, он переоделся и сразу пошёл купаться, мне лично он крикнул: «Ты подожди меня, я буду плавать вдоль берега». И ушёл купаться с девчонками.
Мальчик хорошо плавал, поэтому никто не начал беспокоиться, когда он вместе с Ириной и Алиной оказался далеко от берега.
— Мы плыли вдоль берега, и резко пропало дно, мы втроём начали тонуть, — вспоминает Алина. — Мы пытались выплыть, у меня первой получилось выплыть. Богдан начал топить вторую девочку, Иру, она его просила отпустить, потому что не знала, что всё так печально сложится. Могло быть две смерти, а не одна. И он буквально за пару секунд ушёл под воду.
По словам девушки, Ирина потихоньку сама выплыла.
— Я не умею хорошо плавать, поэтому я бежала вдоль берега, — говорит Аня. — Кричать было бесполезно, было шумно, никто бы не услышал, я зря силы бы потратила. Мужчина один стоял, рыбачил неподалёку. Он сразу побежал, прыгнул, начал искать, как только Богдан под водой скрылся. Но он не нашёл его.
Позже следователи расскажут школьникам, что у Богдана просто свело судорогой ногу, он начал захлёбываться и поэтому утонул.
— Богдан не спасал Иру, он её наоборот топил, — считает Анна. — Если бы она не оттолкнула Богдана, у нас было бы два или три утопленника. Девочки просто пытались спастись. А у Богдана ещё ногу свело, я так понимаю, это от того, что он с жары зашёл в холодную воду. А Алина у нас плавать не умеет, она вообще чудом оттуда выбралась. Ещё бежала на панике, пыталась кричать, чтобы помочь Богдану. Там был мужчина-рыбак, которому она всё рассказала. Он нырнул в реку, но, к сожалению, не смог найти Богдана.
«На реку и небо смотреть невозможно»
Школьницы рассказывают, что от страха Алина несколько раз теряла сознание, а Ирину тошнило водой, которой она наглоталась, пока пыталась спастись.
— У меня начала кружиться голова, я помню, как шла, меня мотало в разные стороны, — продолжает Алина. — У Ирины просто проблемы с рёбрами, она ещё воды наглоталась, и то ли испугалась так, но её начало тошнить тоже. Этой девочке было прямо очень плохо, но она встала сама и пыталась дойти до того места, где всё происходило.
Девочки объясняют, что большинство людей просто наблюдали за подростками, пока они ждали полицию. Только две женщины подошли к ним и предложили помощь.
— Я помню, как меня пытались раскачать: вставай, Богдан утонул, приехала полиция, надо всё рассказать, — вспоминает Ирина. — А у меня гул в голове, у меня в голове слова Алины о том, что он, кажется, утонул. Я всё думаю об этом, и мне очень плохо. Меня сильно рвало в тот момент. До сих пор не хочется верить в то, что это всё произошло.
В социальных сетях сейчас идёт настоящая травля — находятся люди, которые утверждают, что подростки были пьяные, что именно они виноваты в смерти мальчика. В основном это пишут взрослые люди, на аватарках — фотографии с маленькими детьми, в статусах — рецепты домашних пирогов.
— Мне очень неприятно слышать это враньё, что я, поддатая малолетка, еле как до берега добежала пьяная, — признаётся Алина. — Я не пьяная была, я не пила вообще. Я просто испугалась, просто устала, потому что тяжело было плыть против течения.
Больше всего девочек возмущает то, что все эти люди оскорбляют не только их, но и память о Богдане, который вёл трезвый образ жизни.
— Он был очень хорошим человеком, — продолжает Алина. — Всегда поможет, всегда поддержит. Нам до сих пор не верится, то есть нет осознания того, что это произошло на самом деле.
Девочки признаются, что у них до сих пор перед глазами стоят события минувшего вечера, с точностью до секунды. Все вместе они вспоминают последние слова Богдана, его улыбку, глаза.
— Я просто вымотана и в моральном, и в физическом плане, — сетует Аня. — На реку и небо смотреть невозможно. Потому что Богдан очень любил смотреть на небо. На речку я, наверное, теперь вообще больше никогда не смогу посмотреть.
Утопающий может утянуть следом за собой
В этом сезоне из воды вытащили 70 человек, в том числе 29 детей. Восемь человек утонули, из них 1 ребёнок.
— Люди гибнут, потому что не соблюдают технику безопасности, — рассказывает заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Артём Щербаков. — При купании люди в основном купаются на необорудованных пляжах. Это дикие места, они опасны.
В МЧС подчёркивают, что ни в коем случае нельзя заходить в воду после употребления алкоголя — особенно в жаркую погоду. Из-за перепада температуры может прихватить сердце, возможны судороги, спазмы.
— В таком случае в первую очередь главное не делать резких движений и сохранять спокойствие, — продолжает Артём Щербаков. — Надо постараться сделать глубокий вдох, вынырнуть и постараться прийти себя. В любом случае, что бы ни происходило с вами на воде, главное — не паниковать, как бы безумно это ни звучало со стороны.
Эксперт подчёркивает, что неподготовленному человеку достаточно сложно спасти утопающего, в некоторых случаях к нему лучше даже не подплывать — человек в панике может утянуть своего спасителя с собой на дно.
— Были случаи, когда взрослые люди, отправляясь спасать ребёнка, сами не выбирались из воды, — вспоминает специалист. — Помимо того, что тонущий человек может утянуть за собой, не стоит забывать про течение реки. Вообще лучше всего ознакомиться с видеокурсами по спасению утопающих, которых сейчас полно в интернете. Они очень популярны. Полезно понимать, какие вообще есть приёмы спасения. Если есть возможность, то лучше тонущему бросить верёвку. Но в первую очередь всегда необходимо звонить спасателям.
В этом году в Новосибирске будут официально работать всего пять пляжей, но это не мешает новосибирцам отдыхать на других водоёмах, в том числе там, где вообще нет спасателей. Замначальника муниципальной аварийно-спасательной службы Алексей Шилов рассказал, где стоят спасательные посты, почему работают не все пляжи, и как люди тонут в незнакомых водоёмах.
До этого в Новосибирске произошла ещё одна страшная трагедия — семья устроила пикник на берегу реки, дети пошли купаться. Когда маленькая девочка стала тонуть, то спасать её бросились отец и двое братьев. Мужчины утонули, успев вытолкнуть ребенка к берегу. Очевидцы, успокаивавшие мать, рассказали позже НГС, как всё произошло. А в МЧС объяснили, как так вышло, что трое крепких трезвых мужчин утонули (семья непьющая).
Недавно наши коллеги провели эксперимент по спасению утопающего — запомните главные правила. Но, надеемся, они вам не пригодятся. Будьте осторожны.