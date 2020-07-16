«Буквально за пару секунд ушёл под воду»: подробности смерти девятиклассника в Оби

«Он начал топить вторую девочку»

Трагедия произошла на улице Сухарной. В тот вечер на пляже было многолюдно, в том числе там отдыхала и компания подростков из десяти человек, среди которых был 15-летний Богдан (имя подростка и его друзей изменены).

— Купались относительно недалеко возле берега, кого относило — все помогали друг другу, — рассказывает Аня, приятельница погибшего школьника. — Но течением на другую сторону никого так не выносило. Богдан приехал чуть позже, он переоделся и сразу пошёл купаться, мне лично он крикнул: «Ты подожди меня, я буду плавать вдоль берега». И ушёл купаться с девчонками.

Мальчик хорошо плавал, поэтому никто не начал беспокоиться, когда он вместе с Ириной и Алиной оказался далеко от берега.



— Мы плыли вдоль берега, и резко пропало дно, мы втроём начали тонуть, — вспоминает Алина. — Мы пытались выплыть, у меня первой получилось выплыть. Богдан начал топить вторую девочку, Иру, она его просила отпустить, потому что не знала, что всё так печально сложится. Могло быть две смерти, а не одна. И он буквально за пару секунд ушёл под воду.