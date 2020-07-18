Стыд и срам: как влияют на ваш секс отношения с родителями? (спойлер — сильно!)

Своим поведением передавать детям негативный сексуальный опыт

По мнению сексолога, часто бывает так, что родители, которые имеют негативный сексуальный опыт, транслируют детям запрет в интимной сфере.



«Например, мама постоянно внушает своей дочери, что мужчины — это зло и им нужно только одно, девочка вырастет с большим количеством комплексов, недоверием к мужчинам, неспособностью раскрыться в сексуальном плане и будет испытывать сложности в достижении оргазма. Также есть исследования, доказывающие вероятное развитие ускоренного семяизвержения, если мужчина воспитывался в семье по принципу гиперопеки», — считает Ольга.

Считать ребенка слишком маленьким, чтобы понять и осмыслить что-либо

Например, мама берет мальчика 5 лет с собой в женскую раздевалку в фитнес-центре, баню и т.д. Любое место, где он может видеть голых женщин. Потому что «он еще малыш» и «где его тогда оставить». Девочек после 5 лет касается то же самое. Но редко встретишь папу в своем уме, который потащит маленькую дочь в баню с мужиками.