Стыд и срам: как влияют на ваш секс отношения с родителями? (спойлер — сильно!)

Растить ребенка — это большой труд. С этим уже никто не спорит. Мы уверенно движемся в то время, когда не будет считаться, что женщина отдыхает в декрете, как на курорте, а дети растут в огороде, как трава, — в деревнях же по 8 детей растили, а вы над одним так трясетесь. На самом деле личная жизнь сегодняшнего малыша полностью зависит от отношений в семьи и испортить ее довольно просто — достаточно воспринимать его как слишком взрослого или слишком маленького, стесняться говорить и отвечать на вопросы о сексе или, наоборот, водить уже взрослого ребенка туда, где много голых людей противоположного пола. Мы попросили врача-сексолога Ольгу Перову выделить главные родительские ошибки — которые могут аукнуться уже взрослым мальчикам и девочкам в их личной жизни.
Своим поведением передавать детям негативный сексуальный опыт
По мнению сексолога, часто бывает так, что родители, которые имеют негативный сексуальный опыт, транслируют детям запрет в интимной сфере.
«Например, мама постоянно внушает своей дочери, что мужчины — это зло и им нужно только одно, девочка вырастет с большим количеством комплексов, недоверием к мужчинам, неспособностью раскрыться в сексуальном плане и будет испытывать сложности в достижении оргазма. Также есть исследования, доказывающие вероятное развитие ускоренного семяизвержения, если мужчина воспитывался в семье по принципу гиперопеки», — считает Ольга.
Считать ребенка слишком маленьким, чтобы понять и осмыслить что-либо
Например, мама берет мальчика 5 лет с собой в женскую раздевалку в фитнес-центре, баню и т.д. Любое место, где он может видеть голых женщин. Потому что «он еще малыш» и «где его тогда оставить». Девочек после 5 лет касается то же самое. Но редко встретишь папу в своем уме, который потащит маленькую дочь в баню с мужиками.
«Такой поход может надолго оставить неизгладимое впечатление у ребенка и подтолкнуть его к играм с обнажением и разглядыванию половых органов у других детей», — считает врач.
По словам специалиста, эпизодические игры в доктора и больницу являются нормой этого этапа развития, бить тревогу родителям стоит, только когда эти игры начинают становиться предпочтительным способом времяпровождения и сопровождаются агрессией и циничностью.
Также стоит с вниманием относиться к купанию ребенка после 5 лет родителем противоположного пола.
— Помощь при купании сама по себе не является чем-то запретным (открыть воду, соблюсти температурный баланс) до 10–12 лет максимум. А вот участие в намыливании необходимо передавать в руки самого ребенка. Чем раньше, тем лучше. При мытье не надо акцентировать внимание на половых органах (например, закрывать глаза или отворачиваться), — считает сексолог.
После 5–6 лет надо приучать к тому, что нужно прикрывать свои интимные части в присутствии других людей. Иначе у ребенка сформируется искаженное понимание и восприятие интимности.
Не показывать свою любовь с партнером при детях — не обниматься и не целоваться. А также не обнимать ребенка
Ошибка многих взрослых — избегать проявлений чувств (объятия и поцелуи) в присутствии детей, боясь смутить их или вызвать ненужный интерес.
— Бывают семьи, где и детей не обнимают или обнимают только малышей, а лет с 8 для ребенка объятия становятся недоступны, — рассказывает специалист.
По словам сексолога, ребенку как минимум 7 раз в сутки необходимы объятия от родителей или других близких людей. Так у него формируется психологическая защита, это говорит ребенку о том, что его любят и принимают в любых проявлениях. Глядя на взрослых, ребенок учится физически реализовывать свои чувства.
«Когда он вырастет, то сможет реализовать только те проявления любви и нежности, которые он видел в родительской семье. Если родители были эмоционально холодные, это приводит к дисгармонии в семье (семье ребенка), нарушению взаимоотношений с партнером, проблемам в сексе. Аноргазмия — у девочек, если это мальчик — то чисто механическое исполнение интимного процесса, неудовлетворение своего партнера и пренебрежение прелюдиями», — рассказывает Ольга.
Ругать ребенка за мастурбацию или за демонстрацию своих половых органов до 5 лет
«Около половины детей в возрасте от 5 до 12 лет получают информацию о половом акте, не менее трети детей принимает участие в сексуальных играх со сверстниками своего и противоположного пола. Это может быть мастурбация в одиночку или группах, имитация полового акта. Для здоровых детей сексуальные игры, не связанные с принуждением и агрессией, психологически не опасны. Связаны они скорее с исследовательским мотивом, а не с половым влечением. Психологическую опасность может представлять резко негативная реакция родителей или педагогов с наказаниями, запугиванием или обвинениями», — считает специалист.
Бояться подогреть интерес к теме секса разговорами и объяснениями
«Многие родители, обсуждая тему секса, обеспокоены тем, что могут своими разговорами подогреть интерес ребёнка к теме секса. Если всё делать планомерно, поэтапно и ненавязчиво, то форсировать события вряд ли удастся. Ребёнок сам вам даст понять, что ему интересна тема. Ребёнок спросит то, что ему хотелось бы знать. Спросит: «Как это?». Отвечайте на строго поставленный вопрос, без лишних подробностей, согласно возрасту. Задавайте уточняющие вопросы: что именно он/она имеет в виду?» — советует Ольга.
«Формировать у ребенка отношение к сексу как к чему-то запретному очень опасно»
Есть две главные причины большого количества сексуальных преступлений по отношению к детям: они не понимают, что это нарушение их границ и преступление, или догадываются, но сказать стыдно, потому что мама с папой даже говорить об этом боятся.
Сексолог приводит градацию по возрасту знакомства с интимной стороной жизни. Нужно помнить, что всё очень индивидуально.
2–4 года — детям можно назвать половые органы, отличие мальчиков от девочек. Рассказать, откуда берутся дети, — не придумывать легенду. Но от деталей интимного процесса лучше воздержаться, так же, как и от механизма родов.
4–6 лет — детям этой возрастной категории уже можно поведать о специальных клетках (яйцеклетка, сперматозоид).
6–9 лет — детям можно в общих чертах обрисовать половой акт, в этот период уместны детали и полные названия половых органов (пенис, вагина, матка). Ребенок в этом возрасте уже сумеет понять гедонистическую сторону. Важно рассказать про мастурбацию, поллюции, сексуальное поведение и гомосексуализм.
10–12 лет — здесь можно более подробно затронуть тему полового созревания, физиологию. Важно показать ребёнку, что вы не боитесь говорить на тему секса. В этом возрастном периоде идёт формирование личных границ, ценностей, очень важно быть объективным при донесении этой информации.
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