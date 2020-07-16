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Стиль и красотаОбзор

Всё было как в тумане: 25 самых отчаянных татуировок новосибирцев

Один из них увековечил на руке подвиги своего деда-героя. Другой — набил фото преданного друга

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У этой сибирячки на теле 7 разных татуировок, и это еще не предел!

У этой сибирячки на теле 7 разных татуировок, и это еще не предел!

«Некогда объяснять, просто кидайте фото своих татуировок», — так мы написали в нашем уютном редакционном инстаграме @ngs_news. На просьбу откликнулось столько людей, что мы поняли — Новосибирск однозначно имеет право называться татуированной столицей Сибири. Горожане присылали фотографии куда охотнее, чем кадры про отдых на открытых летниках или снимки из иллюминаторов самолетов. Показываем самые крутые татуировки читателей НГС, а также читаем истории о принятии себя и своего тела, о неожиданных решениях и спорах с общественностью, а также о том, почему тату с изображением бууз (бурятское блюдо) или Леди Гаги несут глубокий смысл.

Чаще всего в тату-студии, рассказывает тату-мастер Варвара Василевская из студии Daruma, приходят новосибирцы в возрасте от 20 до 50 лет, хотя у каждого татуировщика — своя целевая аудитория. Например, клиентами мастеров, которые работают в черно-белом реализме, являются в основном мужчины от 30 и старше — зачастую фитнес-тренеры и айтишники. Это люди из высокооплачиваемых профессий, которые могут позволить себе «закатать» рукав или сделать татуировку от мастера с высоким ценником и соответствующим качеством.


У мастера в неотрадиции / Японии / неояпонии / цветном и черно-белом реализме большая часть клиентов — мужчины от 25 лет, творческих или креативных профессий, айтишники, люди из медиасферы (дизайнеры, таргетологи и так далее). Те, кто в силу свой собственной креативности не боятся ярких татуировок и интересных сюжетных решений.

— Моей аудиторией в основном являются молодые девушки 20–28 лет, которые любят что-то нежное, символичное, мотивирующее. Эти татуировки больше для себя и с каким-то личным смыслом. Для кого-то тату — это вызов обществу, особенно для людей, бьющих татуировки в раннем возрасте. Например, когда тату было табуировано в семье. Это и сейчас вызывает резонанс в обществе из-за того, что люди до сих пор не отошли от стереотипов. Тату — это скорее способ сделать себя более уверенным, как-то украсить себя, это как будто обряд некой инициации. Особенно часто, когда речь идёт о перекрытии шрамов или о татуировках с мотивирующим подтекстом, люди чувствуют, насколько их жизнь стала лучше, — рассказывает Варвара Василевская.

В современных условиях каждый может подобрать себе стиль по душе

В современных условиях каждый может подобрать себе стиль по душе

А теперь давайте посмотрим, какие татуировки сделали себе читатели НГС, и почитаем их истории.

Этот новосибирец любит&nbsp;путешествия и горы, считает их самым красивым нерукотворным искусством

Этот новосибирец любит путешествия и горы, считает их самым красивым нерукотворным искусством

На теле этого читателя — одна татуировка, в которой он на всю жизнь захотел запечатлеть самое преданное, благородное и искреннее существо на всей планете.

«Это точный портрет моей собаки породы доберман по кличке Веста Д'яволо Нейро. С ней прошли огонь и воду, во всех путешествиях по России она всегда рядом», — делится Андрей

«Это точный портрет моей собаки породы доберман по кличке Веста Д'яволо Нейро. С ней прошли огонь и воду, во всех путешествиях по России она всегда рядом», — делится Андрей

А эта масштабная работа на самом деле перекрывает шрамы на спине, оставшиеся после операции.

Такая глобальная работа была проделана для того, чтобы скрыть рубцы

Такая глобальная работа была проделана для того, чтобы скрыть рубцы

Всё начиналось с двух крыльев на спине и надписью между ними, которую читательница НГС сделала в 18 лет, а дальше, по её словам, «пошло-поехало».

«Сейчас эта старая татуировка перекрыта большой птицей. Для меня это искусство и красота, очень нравится, как выглядят рисунки на теле (не только на моем)», — заявляет Дина

«Сейчас эта старая татуировка перекрыта большой птицей. Для меня это искусство и красота, очень нравится, как выглядят рисунки на теле (не только на моем)», — заявляет Дина

Помните, мы говорили про тату с изображением традиционных монгольских бууз? Мы не шутили!

«Я вырос в Бурятии и очень люблю кушать буузики. Многих своих друзей и знакомых "подсадил" на это лакомство. Форма буузы напоминает юрту кочевника, что ассоциируется с домом. Моя работа связана с частыми разлуками с семьёй, а эта татуировка — напоминание о доме и семейном уюте», — рассказывает нам о сокровенном читатель Сергей

«Я вырос в Бурятии и очень люблю кушать буузики. Многих своих друзей и знакомых "подсадил" на это лакомство. Форма буузы напоминает юрту кочевника, что ассоциируется с домом. Моя работа связана с частыми разлуками с семьёй, а эта татуировка — напоминание о доме и семейном уюте», — рассказывает нам о сокровенном читатель Сергей

Наша читательница долго мечтала о тату, искала эскизы, ей хотелось чего-то необычного. Этот эскиз она нашла за одну ночь.

«В голову пришла змея, только обязательно добрая, такая мудрая, умеющая плавно обойти все острые углы. Для всех это тату как знак искушения, запретного плода, библейская тематика, у меня виденье свое: мудрость, сила, долголетие, защита, плоды», — объясняет сибирячка

«В голову пришла змея, только обязательно добрая, такая мудрая, умеющая плавно обойти все острые углы. Для всех это тату как знак искушения, запретного плода, библейская тематика, у меня виденье свое: мудрость, сила, долголетие, защита, плоды», — объясняет сибирячка

Эта читательница с детства любит аниме — на её теле много татуировок на японскую тематику. Этому эскизу еще только предстоит оказаться на её коже.

Любители аниме могут заметить героев серии «Атака на титанов» и «Наруто»

Любители аниме могут заметить героев серии «Атака на титанов» и «Наруто»

— Изначально мазок кисти (стиль тату-мастера) для меня означал творческий потенциал, как начало картины. Люблю градиент везде и всегда, мне кажется, что это настолько сложный элемент в рисунках как на ткани, так и на картинах. Лучше всего с градиентом справляется компьютер. Такое объединение технического и творческого было вложено в тату, — рассказал нам читатель, увлекающийся дизайном и инженерией.

Градиент действительно сложно изобразить на коже

Градиент действительно сложно изобразить на коже

А эта история — о переделке тату. Автор хотел себе тату дракона, и вот после выпускного в школе, летом 2003 года, найдя единственного тату-мастера в посёлке, который работал барменом, сделал себе первую татуировку. Машинка была сделана из моторчика и проволоки, вместо красок — смесь из гелиевых ручек и порошковых красителей. Глубина прокола машинки составляла 5–7 мм. В итоге тату поплыло, а местами краска вовсе вышла. Так и жил с ней наш читатель до 2018 года.

«В день рождения супруга устроила мне квест, в котором в итоге нужно было найти тату-студию и своего мастера. Мне сделали перекрытие, на мой взгляд, идеальное, к тому же никакого эскиза не было и всё делалось прямо здесь и сейчас, просто из фантазии мастера, поэтому, что выйдет в конце, не знал никто», — рассказывает счастливый конец истории сибиряк

«В день рождения супруга устроила мне квест, в котором в итоге нужно было найти тату-студию и своего мастера. Мне сделали перекрытие, на мой взгляд, идеальное, к тому же никакого эскиза не было и всё делалось прямо здесь и сейчас, просто из фантазии мастера, поэтому, что выйдет в конце, не знал никто», — рассказывает счастливый конец истории сибиряк

Достаточно часто новосибирцы перекрывают старые тату. Наша читательница набила свое первое тату в 14 лет — это были две рыбки.

«Учителя были в шоке. Спустя шесть лет хотела цвет обновить, но загорелась лампочка, что хочу герберу... и перекрыла. Сначала думали еще пару сеансов сделать, но потом с мастером решили оставить на память рыбок», — поделилась своей историей сибирячка

«Учителя были в шоке. Спустя шесть лет хотела цвет обновить, но загорелась лампочка, что хочу герберу... и перекрыла. Сначала думали еще пару сеансов сделать, но потом с мастером решили оставить на память рыбок», — поделилась своей историей сибирячка

Читатель НГС четыре года мечтал о татуировке и решил вложить в нее сакральный смысл. Вот так он рассказывает свою историю:

— Во-первых, мужчина — это добытчик, он делает всё для своей семьи, и у меня такая позиция! Всё, что я делаю, весь вклад несу в семью, чтобы моя семья была спокойна. Ещё я всегда иду по головам и добиваюсь своих целей».

«Если говорить коротко о моей татуировке, мужчина — главный в своей семье, где его уважают не за слова, а за его действия, за его отношение. В дальнейшем будет доработка, добавим на татуировку щит, за которым находится моя семья», — строит планы новосибирец

«Если говорить коротко о моей татуировке, мужчина — главный в своей семье, где его уважают не за слова, а за его действия, за его отношение. В дальнейшем будет доработка, добавим на татуировку щит, за которым находится моя семья», — строит планы новосибирец

Елена делала татуировку и в Новосибирске, и у традиционных мастеров на Бали. Её тату состоит из двух частей, которые наносили с разницей в год.

«На Бали у меня появился автобус и жизнеутверждающая фраза, а в Новосибирске татуировка обрела форму и смысл.&nbsp;Оба сеанса длились 8–9 часов непрерывно.&nbsp;Она о самом главном: о времени и путешествиях, потому что деньги возобновляются, а время — нет», — раскрыла нам смысл Елена

«На Бали у меня появился автобус и жизнеутверждающая фраза, а в Новосибирске татуировка обрела форму и смысл. Оба сеанса длились 8–9 часов непрерывно. Она о самом главном: о времени и путешествиях, потому что деньги возобновляются, а время — нет», — раскрыла нам смысл Елена

У нашего читателя своя история:

— Мне было 20 лет, и тогда у меня был в голове образ, кем я хочу себя видеть. Но мама и девушка были против. Настал момент, когда с девушкой переехали жить отдельно, она улетела в Турцию, а я по работе остался в Новосибирске. И вот в один свой выходной я посетил студию, посмотрел эскизы и понял, что это мое! А дальше, как у всех, всё в тумане — оп! — и левое предплечье уже забито. Затягивает очень сильно. В планах этой зимой перейти на правую руку.

«Эскиз — это отдельная тема. Все идут со своими мыслями и задумками, после беседы с мастером вносятся коррективы. Это уже не совсем похоже на то, что ты хотел, но если мастер хороший, то получится шедевр», — говорит читатель НГС

«Эскиз — это отдельная тема. Все идут со своими мыслями и задумками, после беседы с мастером вносятся коррективы. Это уже не совсем похоже на то, что ты хотел, но если мастер хороший, то получится шедевр», — говорит читатель НГС

Есть и те, кто вкладывает в тату историческую память своей семьи. Так, наш читатель рассказал историю тату, на котором изображен его родной дед-ветеран:

— Был танкистом, дважды форсировал Днепр, участвовал в битве на Курской дуге, был контужен, когда танк подбили, после госпиталя — опять в бой! Получил орден Красной Звёзды за успешное выполнение сложной боевой операции, при этом был ранен в щеку снайпером. Умер в возрасте 97 лет.

Внук решил увековечить подвиги своего деда

Внук решил увековечить подвиги своего деда

А эта читательница пережила тяжелое расставание с мужем. Для нее феникс означает начало новой жизни.

«<a class="_2dbep qNELH kIKUG _" href="https://www.instagram.com/luiza_bersanova_r/" tabindex="0"></a>Вот теперь восстаю из пепла», — смеется читательница

«Вот теперь восстаю из пепла», — смеется читательница

А у нашего коллеги из N1.ru тату в виде фигуры Леди Гаги из клипа Marry The Night:

— Я всегда пытался искать те образы и фигуры, которые бы только вдохновляли меня на новое и давали всё больше сил. Для меня татуировки — что-то вроде рун, которые охраняют и придают уверенности.

«Я, как и Стефани, всё ещё думаю, что моё прошлое — это незаконченная картина. Я, как художник этой картины, должен закрасить все уродливые дыры, чтобы сделать её снова прекрасной. С Marry The Night меня связывает боль и разочарование. Я не знаю, когда точно, но после определённого момента я начал жить этим треком и понимать его с каждым днем всё лучше, — объясняет Никита&nbsp;<br>

«Я, как и Стефани, всё ещё думаю, что моё прошлое — это незаконченная картина. Я, как художник этой картины, должен закрасить все уродливые дыры, чтобы сделать её снова прекрасной. С Marry The Night меня связывает боль и разочарование. Я не знаю, когда точно, но после определённого момента я начал жить этим треком и понимать его с каждым днем всё лучше, — объясняет Никита 

Некоторые исполняют свои мечты с помощью татуировок. Так, Ирина с самого детства безумно любит сов, но в нашем городе такую птицу не купишь.

«А тут узнала, что во Владивостоке можно купить сову и очень дёшево. Загорелась этой идеей, но, к сожалению, не смогла съездить. С того дня решила, что, если не суждено завести настоящую сову, сделаю хотя бы татуировку», — делится мечтой Ирина

«А тут узнала, что во Владивостоке можно купить сову и очень дёшево. Загорелась этой идеей, но, к сожалению, не смогла съездить. С того дня решила, что, если не суждено завести настоящую сову, сделаю хотя бы татуировку», — делится мечтой Ирина

Есть тут любители «Формулы-1»? Если да, то следующая история для вас.

«С давних пор являюсь большой поклонницей гонок "Формула-1" вообще и Михаэля Шумахера в частности. В 2006 году он покинул королевские гонки, а в 2010-м вернулся. Именно тогда я и решила сделать эту татуировку в надежде, что на Гран-при России в 2014 году он поставит мне автограф на другом плече во время автограф-сессии... Но, увы, этого не случилось», — рассказывает читательница

«С давних пор являюсь большой поклонницей гонок "Формула-1" вообще и Михаэля Шумахера в частности. В 2006 году он покинул королевские гонки, а в 2010-м вернулся. Именно тогда я и решила сделать эту татуировку в надежде, что на Гран-при России в 2014 году он поставит мне автограф на другом плече во время автограф-сессии... Но, увы, этого не случилось», — рассказывает читательница

История этой татуировки началась в январе 2014 года на острове Бали:

— Я была на 4-м месяце беременности. Кольца носить не люблю, поэтому решили сделать «вечные кольца». Официально мы женаты не были, сейчас уже полтора года «в разводе». Но наш цветок под названием франжипани напоминает о счастливых моментах. Наши новые партнёры с пониманием отнеслись к тому факту, что татуировки мы сводить не будем.

А вы решились бы на парное тату вместо колец?

А вы решились бы на парное тату вместо колец?

Идея этой татуировки вынашивалась почти 4 года, а в результате она была сделана почти по наитию.

«Муж всегда называет меня лисой, и я как-то себя с ней больше ассоциирую. Цвет глаз мой, получается, я и со спины за всем наблюдаю. А космические цвета — просто в голову пришли. В итоге после того, как завершили работу, я начала анализировать, почему я сделала именно так. Оказалось, что по славянским чертогам я — лиса, а космос... У меня день рождения в день космонавтики», — говорит Юлия

«Муж всегда называет меня лисой, и я как-то себя с ней больше ассоциирую. Цвет глаз мой, получается, я и со спины за всем наблюдаю. А космические цвета — просто в голову пришли. В итоге после того, как завершили работу, я начала анализировать, почему я сделала именно так. Оказалось, что по славянским чертогам я — лиса, а космос... У меня день рождения в день космонавтики», — говорит Юлия

Другая читательница рассказала, как менялось её отношение к татуировкам:

— Я всегда была равнодушна к татуировкам, не понимала, зачем их делают люди, проходят через боль. Задавала вопросы, которые задают всем людям с тату: «А ты не передумаешь?», «А как в старости это будет выглядеть?» К 30 годам что-то в мировоззрении перевернулось. Мнение окружающих перестало волновать. Да и меня саму не волнует, что будет с татуировкой в старости.

«Как-то&nbsp;увидела фотографию тату необычайно красивого художественного исполнения и поняла, что если бить, то у этого мастера. На следующий день я ей написала, что хочу, где хочу, мастер выслала мне картинку, которая сразу понравилась. Многие из окружения в шоке. Они не ожидали от меня такого поступка. Главное, что нравится мне», — признается читательница

«Как-то увидела фотографию тату необычайно красивого художественного исполнения и поняла, что если бить, то у этого мастера. На следующий день я ей написала, что хочу, где хочу, мастер выслала мне картинку, которая сразу понравилась. Многие из окружения в шоке. Они не ожидали от меня такого поступка. Главное, что нравится мне», — признается читательница

А некоторые татуировки бьются не по индивидуальному эскизу — они распространены по всему миру. У Любови набиты точка с запятой — смысл очень глубокий.

«Точка с запятой — это социальный проект для поддержки людей, которые борются с депрессией, одиночеством, суицидальными наклонностями. Точка с запятой используется тогда, когда человек решил не заканчивать предложение, а продолжить его.&nbsp;Это тату мне напоминает о том, что самые трудные моменты моей жизни позади и стоит продолжить жить, а не завершать ее», — говорит Любовь

«Точка с запятой — это социальный проект для поддержки людей, которые борются с депрессией, одиночеством, суицидальными наклонностями. Точка с запятой используется тогда, когда человек решил не заканчивать предложение, а продолжить его. Это тату мне напоминает о том, что самые трудные моменты моей жизни позади и стоит продолжить жить, а не завершать ее», — говорит Любовь

«Друзья подарили на день рождения сертификат, долго выбирала, что именно и где можно набить. Поскольку будущая профессия не очень ценит тату на видных местах, были выбраны голень и лопатки.&nbsp;Колибри означает свободу, преодоление препятствий и вечное движение.&nbsp;Вуалевая рыбка набита с символикой мудрости и легкости.&nbsp;И нет, не больно», — смеется читательница НГС

«Друзья подарили на день рождения сертификат, долго выбирала, что именно и где можно набить. Поскольку будущая профессия не очень ценит тату на видных местах, были выбраны голень и лопатки. Колибри означает свободу, преодоление препятствий и вечное движение. Вуалевая рыбка набита с символикой мудрости и легкости. И нет, не больно», — смеется читательница НГС

Наша читательница Рита предпочитает исправлять ошибки, хотя некоторые из них и не так сильно беспокоят.

«Добра этого на мне достаточно, всё началось с исправления старых татуировок, когда-то в молодости всяких глупостей наделала! Например, сердце из игры «Майнкрафт» — это бывшие 5 точек. Зачем делала, не знаю, тогда так хотелось! Кстати, это означает бесконечное количество жизней», — рассказывает Рита

«Добра этого на мне достаточно, всё началось с исправления старых татуировок, когда-то в молодости всяких глупостей наделала! Например, сердце из игры «Майнкрафт» — это бывшие 5 точек. Зачем делала, не знаю, тогда так хотелось! Кстати, это означает бесконечное количество жизней», — рассказывает Рита

У вас тоже классное тату? Или необычная история его появления? Напишите нам в директ инстаграма (подписывайтесь на @ngs_news и присылайте фото своих неповторимых татуировок!).

А у вас есть тату?

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