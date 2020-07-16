Всё было как в тумане: 25 самых отчаянных татуировок новосибирцев

«Некогда объяснять, просто кидайте фото своих татуировок», — так мы написали в нашем уютном редакционном инстаграме @ngs_news. На просьбу откликнулось столько людей, что мы поняли — Новосибирск однозначно имеет право называться татуированной столицей Сибири. Горожане присылали фотографии куда охотнее, чем кадры про отдых на открытых летниках или снимки из иллюминаторов самолетов. Показываем самые крутые татуировки читателей НГС, а также читаем истории о принятии себя и своего тела, о неожиданных решениях и спорах с общественностью, а также о том, почему тату с изображением бууз (бурятское блюдо) или Леди Гаги несут глубокий смысл.
Чаще всего в тату-студии, рассказывает тату-мастер Варвара Василевская из студии Daruma, приходят новосибирцы в возрасте от 20 до 50 лет, хотя у каждого татуировщика — своя целевая аудитория. Например, клиентами мастеров, которые работают в черно-белом реализме, являются в основном мужчины от 30 и старше — зачастую фитнес-тренеры и айтишники. Это люди из высокооплачиваемых профессий, которые могут позволить себе «закатать» рукав или сделать татуировку от мастера с высоким ценником и соответствующим качеством.
У мастера в неотрадиции / Японии / неояпонии / цветном и черно-белом реализме большая часть клиентов — мужчины от 25 лет, творческих или креативных профессий, айтишники, люди из медиасферы (дизайнеры, таргетологи и так далее). Те, кто в силу свой собственной креативности не боятся ярких татуировок и интересных сюжетных решений.
— Моей аудиторией в основном являются молодые девушки 20–28 лет, которые любят что-то нежное, символичное, мотивирующее. Эти татуировки больше для себя и с каким-то личным смыслом. Для кого-то тату — это вызов обществу, особенно для людей, бьющих татуировки в раннем возрасте. Например, когда тату было табуировано в семье. Это и сейчас вызывает резонанс в обществе из-за того, что люди до сих пор не отошли от стереотипов. Тату — это скорее способ сделать себя более уверенным, как-то украсить себя, это как будто обряд некой инициации. Особенно часто, когда речь идёт о перекрытии шрамов или о татуировках с мотивирующим подтекстом, люди чувствуют, насколько их жизнь стала лучше, — рассказывает Варвара Василевская.
А теперь давайте посмотрим, какие татуировки сделали себе читатели НГС, и почитаем их истории.
На теле этого читателя — одна татуировка, в которой он на всю жизнь захотел запечатлеть самое преданное, благородное и искреннее существо на всей планете.
А эта масштабная работа на самом деле перекрывает шрамы на спине, оставшиеся после операции.
Всё начиналось с двух крыльев на спине и надписью между ними, которую читательница НГС сделала в 18 лет, а дальше, по её словам, «пошло-поехало».
Помните, мы говорили про тату с изображением традиционных монгольских бууз? Мы не шутили!
Наша читательница долго мечтала о тату, искала эскизы, ей хотелось чего-то необычного. Этот эскиз она нашла за одну ночь.
Эта читательница с детства любит аниме — на её теле много татуировок на японскую тематику. Этому эскизу еще только предстоит оказаться на её коже.
— Изначально мазок кисти (стиль тату-мастера) для меня означал творческий потенциал, как начало картины. Люблю градиент везде и всегда, мне кажется, что это настолько сложный элемент в рисунках как на ткани, так и на картинах. Лучше всего с градиентом справляется компьютер. Такое объединение технического и творческого было вложено в тату, — рассказал нам читатель, увлекающийся дизайном и инженерией.
А эта история — о переделке тату. Автор хотел себе тату дракона, и вот после выпускного в школе, летом 2003 года, найдя единственного тату-мастера в посёлке, который работал барменом, сделал себе первую татуировку. Машинка была сделана из моторчика и проволоки, вместо красок — смесь из гелиевых ручек и порошковых красителей. Глубина прокола машинки составляла 5–7 мм. В итоге тату поплыло, а местами краска вовсе вышла. Так и жил с ней наш читатель до 2018 года.
Достаточно часто новосибирцы перекрывают старые тату. Наша читательница набила свое первое тату в 14 лет — это были две рыбки.
Читатель НГС четыре года мечтал о татуировке и решил вложить в нее сакральный смысл. Вот так он рассказывает свою историю:
— Во-первых, мужчина — это добытчик, он делает всё для своей семьи, и у меня такая позиция! Всё, что я делаю, весь вклад несу в семью, чтобы моя семья была спокойна. Ещё я всегда иду по головам и добиваюсь своих целей».
Елена делала татуировку и в Новосибирске, и у традиционных мастеров на Бали. Её тату состоит из двух частей, которые наносили с разницей в год.
У нашего читателя своя история:
— Мне было 20 лет, и тогда у меня был в голове образ, кем я хочу себя видеть. Но мама и девушка были против. Настал момент, когда с девушкой переехали жить отдельно, она улетела в Турцию, а я по работе остался в Новосибирске. И вот в один свой выходной я посетил студию, посмотрел эскизы и понял, что это мое! А дальше, как у всех, всё в тумане — оп! — и левое предплечье уже забито. Затягивает очень сильно. В планах этой зимой перейти на правую руку.
Есть и те, кто вкладывает в тату историческую память своей семьи. Так, наш читатель рассказал историю тату, на котором изображен его родной дед-ветеран:
— Был танкистом, дважды форсировал Днепр, участвовал в битве на Курской дуге, был контужен, когда танк подбили, после госпиталя — опять в бой! Получил орден Красной Звёзды за успешное выполнение сложной боевой операции, при этом был ранен в щеку снайпером. Умер в возрасте 97 лет.
А эта читательница пережила тяжелое расставание с мужем. Для нее феникс означает начало новой жизни.
А у нашего коллеги из N1.ru тату в виде фигуры Леди Гаги из клипа Marry The Night:
— Я всегда пытался искать те образы и фигуры, которые бы только вдохновляли меня на новое и давали всё больше сил. Для меня татуировки — что-то вроде рун, которые охраняют и придают уверенности.
Некоторые исполняют свои мечты с помощью татуировок. Так, Ирина с самого детства безумно любит сов, но в нашем городе такую птицу не купишь.
Есть тут любители «Формулы-1»? Если да, то следующая история для вас.
История этой татуировки началась в январе 2014 года на острове Бали:
— Я была на 4-м месяце беременности. Кольца носить не люблю, поэтому решили сделать «вечные кольца». Официально мы женаты не были, сейчас уже полтора года «в разводе». Но наш цветок под названием франжипани напоминает о счастливых моментах. Наши новые партнёры с пониманием отнеслись к тому факту, что татуировки мы сводить не будем.
Идея этой татуировки вынашивалась почти 4 года, а в результате она была сделана почти по наитию.
Другая читательница рассказала, как менялось её отношение к татуировкам:
— Я всегда была равнодушна к татуировкам, не понимала, зачем их делают люди, проходят через боль. Задавала вопросы, которые задают всем людям с тату: «А ты не передумаешь?», «А как в старости это будет выглядеть?» К 30 годам что-то в мировоззрении перевернулось. Мнение окружающих перестало волновать. Да и меня саму не волнует, что будет с татуировкой в старости.
А некоторые татуировки бьются не по индивидуальному эскизу — они распространены по всему миру. У Любови набиты точка с запятой — смысл очень глубокий.
Наша читательница Рита предпочитает исправлять ошибки, хотя некоторые из них и не так сильно беспокоят.
У вас тоже классное тату? Или необычная история его появления? Напишите нам в директ инстаграма (подписывайтесь на @ngs_news и присылайте фото своих неповторимых татуировок!).
А у вас есть тату?
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