Всё было как в тумане: 25 самых отчаянных татуировок новосибирцев

Чаще всего в тату-студии, рассказывает тату-мастер Варвара Василевская из студии Daruma, приходят новосибирцы в возрасте от 20 до 50 лет, хотя у каждого татуировщика — своя целевая аудитория. Например, клиентами мастеров, которые работают в черно-белом реализме, являются в основном мужчины от 30 и старше — зачастую фитнес-тренеры и айтишники. Это люди из высокооплачиваемых профессий, которые могут позволить себе «закатать» рукав или сделать татуировку от мастера с высоким ценником и соответствующим качеством.



У мастера в неотрадиции / Японии / неояпонии / цветном и черно-белом реализме большая часть клиентов — мужчины от 25 лет, творческих или креативных профессий, айтишники, люди из медиасферы (дизайнеры, таргетологи и так далее). Те, кто в силу свой собственной креативности не боятся ярких татуировок и интересных сюжетных решений.



— Моей аудиторией в основном являются молодые девушки 20–28 лет, которые любят что-то нежное, символичное, мотивирующее. Эти татуировки больше для себя и с каким-то личным смыслом. Для кого-то тату — это вызов обществу, особенно для людей, бьющих татуировки в раннем возрасте. Например, когда тату было табуировано в семье. Это и сейчас вызывает резонанс в обществе из-за того, что люди до сих пор не отошли от стереотипов. Тату — это скорее способ сделать себя более уверенным, как-то украсить себя, это как будто обряд некой инициации. Особенно часто, когда речь идёт о перекрытии шрамов или о татуировках с мотивирующим подтекстом, люди чувствуют, насколько их жизнь стала лучше, — рассказывает Варвара Василевская.