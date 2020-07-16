Озноб, температура, головная боль: добровольцы рассказали, как перенесли вакцинацию от коронавируса

15 июля в России завершился первый этап испытаний новой вакцины от коронавируса, разработанной в Центре эпидемиологии и микробиологии Гамалеи. Эффективность препарата испытали на восемнадцати добровольцах. В качестве вознаграждения за исследование им должны заплатить около 100 тысяч рублей. Трое из участников испытаний вакцины рассказали о своем самочувствии после почти шестинедельной изоляции в Сеченовском университете.
По словам руководителя Центра клинического изучения лекарственных средств Елены Смолярчук, инъекция производилась в дельтовидную мышцу, в плечо, и она ничем не отличается от обычной внутримышечной инъекции. Добровольцы находились в условиях больничных палат и были разделены на две группы. Первая группа получила только одну дозу вакцины, вторая — двойную.
Вот как процесс вакцинации описывает одна из добровольцев Наталья:
— Я сначала не поняла, что мне ввели вакцину, боль была еле ощутимая, — рассказывает она. — Никаких побочных проявлений у меня не было. Как 18 июня ввели вакцину, так и до сегодняшнего дня я чувствую себя нормально.
Но не у всех все прошло гладко. Например, у Анны были замечены некоторые симптомы.
— Два дня у меня была температура 38 градусов, но она сбивалась обычным парацетамолом, — вспоминает пациентка. — Озноб, головная боль, но на третьи сутки все прошло.
Похожие симптомы проявились и у других людей, участвующих в исследовании. Но, как отмечает Смолярчук, это стандартные побочные явления при вакцинации, и они ничем не отличаются от тех, которые возникают при вакцинации какими-либо другими препаратами.
Анна призналась, что испытывать вакцину было немного страшно
— Конечно, были какие-то сомнения. Потому что много разной информации, особенно негативной. И специалисты говорили, что возможны ужасные побочные явления, чуть ли не смерть, поэтому тремор был.
К счастью, негативных последствий удалось избежать. Как рассказывают специалисты и участники исследования, все прошло гладко.
— У кого-то были покраснения в месте введения иглы, уплотнения, может быть, у кого-то была боль, — продолжает Смолярчук. — Были общие проявления, такие как температура, головная боль, першение в горле, у кого-то болели суставы, живот.
Но уже ко вторым суткам добровольцев практически ничего не беспокоило, и оставшиеся 27 дней после вакцинации они чувствовали себя нормально.
— Все время мы наблюдали за пациентами, изучали их основные лабораторные показатели, — рассказал доктор медицинских наук Сергей Семитко. — Переносимость вакцины была хорошей, настроение у добровольцев — веселое.
Специалисты добавляют, что проверялись даже минимальные изменения в работе организма, как отреагировала сердечно-сосудистая, дыхательная, иммунная системы, органы брюшной полости.
В свободное время испытуемые играли друг с другом в настольные игры, читали книги, смотрели фильмы и общались по видеосвязи с родными. Также они регулярно занимались лечебной физкультурой, а при необходимости они могли обратиться к психологу.
— Иногда ситуация напоминала пионерский лагерь: ребята чудачили, развлекали себя, это еще один показатель адекватности и здоровья. Конечно, немножко искрились периодически на то, что кто-то шумит вечером, кто-то не закрывает дверь. Как в обычном коллективе, — рассказал доктор медицинских наук Сергей Семитко.
Самым сложным добровольцы все-таки считали не бытовые конфликты, а изоляцию от внешнего мира и близких людей.
— Находиться в помещении столько времени очень тяжело, — рассказывает пациент Георгий. — Первое, что я сделаю, это просто пройдусь по улице, чтобы ощутить воздух.
Анна рассказала, что сложнее всего ей было общаться с родными только в интернете. Хотя ради участия в исследовании она пожертвовала работой — начальство не согласилось ждать ее целый месяц. Поэтому сейчас она стоит на бирже труда.
Директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Вадим Тарасов объяснил, откуда взялась вакцина и как им удалось создать ее в такие короткие сроки.
— Новая вакцина от коронавируса создавалась на уже существующей технологической платформе, которая разрабатывалась на протяжении двадцати лет, — рассказывает он. — На этой же платформе создавались другие вакцины, в частности — вакцины для лечения лихорадки эбола. Работа не велась с нуля, что позволило сделать вакцину от коронавируса очень быстро.
При этом для запуска вакцины в производство времени прошло слишком мало. Как отмечает Смолярчук, перед вакцинацией населения необходимо пройти еще несколько этапов.
— Результаты прошедших исследований будут получены до конца июля. Если вакцина докажет свою эффективность, то она будет зарегистрирована и уже дальше может применяться для массового использования.
Также Смолярчук обратила внимание, что важен не только сам факт образования иммунитета, но и продолжительность его существования. На текущем этапе непонятно, сколько времени после вакцинации антитела сохраняются в организме.
— Это уже следующая фаза клинических исследований. Вот этот момент будет изучаться уже после более масштабно, когда будут включаться не десятки, а сотни добровольцев.
Еще до того, как вакцину от коронавируса начали испытывать на людях, проводились исследования на мышах — вот здесь можно почитать о том, как обычно проходят такие испытания. В этом материале мы рассказываем о том, как разрабатывали саму вакцину и почему она появилась так быстро, а здесь вирусолог рассказала нам, что происходит в организме, когда в него попадает вакцина.