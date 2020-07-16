Озноб, температура, головная боль: добровольцы рассказали, как перенесли вакцинацию от коронавируса

— Иногда ситуация напоминала пионерский лагерь: ребята чудачили, развлекали себя, это еще один показатель адекватности и здоровья. Конечно, немножко искрились периодически на то, что кто-то шумит вечером, кто-то не закрывает дверь. Как в обычном коллективе, — рассказал доктор медицинских наук Сергей Семитко.



Самым сложным добровольцы все-таки считали не бытовые конфликты, а изоляцию от внешнего мира и близких людей.

— Находиться в помещении столько времени очень тяжело, — рассказывает пациент Георгий. — Первое, что я сделаю, это просто пройдусь по улице, чтобы ощутить воздух.



Анна рассказала, что сложнее всего ей было общаться с родными только в интернете. Хотя ради участия в исследовании она пожертвовала работой — начальство не согласилось ждать ее целый месяц. Поэтому сейчас она стоит на бирже труда.

Директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Вадим Тарасов объяснил, откуда взялась вакцина и как им удалось создать ее в такие короткие сроки.



— Новая вакцина от коронавируса создавалась на уже существующей технологической платформе, которая разрабатывалась на протяжении двадцати лет, — рассказывает он. — На этой же платформе создавались другие вакцины, в частности — вакцины для лечения лихорадки эбола. Работа не велась с нуля, что позволило сделать вакцину от коронавируса очень быстро.