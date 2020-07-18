Мрамор и море: репортаж из красивейшего места в области. 3000 рублей — и изумрудное озеро ваше

Новосибирцы поехали отдыхать на Мраморное озеро в Абрашино
Пандемия определила свои правила — границы на морские курорты закрыты, поэтому сибирякам в этом году можно сэкономить и насладиться местными красотами. Тем более есть на что посмотреть и где искупаться, лишь бы была погода. Мраморный карьер в Абрашино — легенда Новосибирской области. Как до него добраться, во сколько обойдется поездка, где лучше остановиться на ночь и что ещё интересно посмотреть на местном курорте — путеводитель от Анны Богдановой.
Где находится Мраморное озеро
Мраморное озеро, или Абрашинский карьер находится в Ордынском районе, примерно в 150 километрах от Новосибирска (есть несколько способов до него добраться — о них позже), в 1,5 км от деревни Абрашино.
Мраморное озеро — достопримечательность относительно новая. Площадь карьера — 300 метров в длину и 130 в ширину. В советское время здесь добывали мрамор — сейчас об этом напоминают красивые большие камни, дополняющие живописный берег карьера. Как рассказывают старожилы, в 90-е карьер стал наполняться водой из подземных источников, поэтому добычу мрамора прекратили.
Рыбачить на озере запрещено, так что на красивых рыб (здесь водятся форель, толстолобы, белые амуры, плотва, окуни) можно только смотреть. Есть огромные особи, которые курсируют небольшими стаями и подплывают к берегу, где иногда их подкармливают. На мелководье небольшие стайки окуней, плотвы.
Вода в карьере прозрачная, изумрудного цвета. Настолько чистая, что дно просматривается на глубине 2–3 метра — как в море, только немного прохладном и несолёном.
Как добраться до Абрашинского карьера
До самой деревни Абрашино можно добраться разными дорогами. Первый способ — ехать по суше, от Академгородка через Искитим, Бурмистрово, вдоль Караканского бора. Плюс в том, что не нужно ориентироваться на расписание парома. Но этот плюс перекрывает огромный минус — многокилометровое бездорожье.
Так что лучше всё-таки на пароме. Тем более для тех, кто ездит нечасто, это изюминка путешествия.
Есть две переправы — первая в Ордынске (паром ходит каждый чётный час с 7 до 19 в будни и с 7 до 21 в пятницу, субботу и воскресенье). Перевозка машины стоит от 350 до 500 рублей, в зависимости от габаритов. Взрослый билет — 50 рублей, льготный (дети, пенсионеры) — 25.
На пароме ехать минут 40. Дальше от Нижнекаменки до Абрашино 17 километров. Вторая переправа — в Спирино (ежедневно с 7 до 20).
Если добираться своим ходом — нужно доехать на автобусе до Ордынска, затем на пароме до Нижнекаменки, а дальше — транспорт по маршруту Нижнекаменка — Усть-Хмелевка — Абрашино (цена до Абрашино — 60 рублей).
Где остановиться?
Самая известная база в районе озера — «Оазис». Двухместные деревянные домики стоят прямо на берегу. Цена за сутки в июле — 3000 рублей. Плюс домиков в «Оазисе» в том, что они именно на берегу озера, никуда ходить не надо. Минус — в сезон здесь много народу, тем более домики расположены близко друг к другу, за исключением двух-трёх. Поэтому будьте готовы к тому, что в сезон уединённый отдых без толп туристов с детьми и музыкой здесь вряд ли получится.
Правда, на базе есть ещё кемпинг. Палатки, кстати, можно поставить и на заливе, в шаговой доступности от озера.
С животными на «Оазисе» находиться запрещено — по крайней мере, официально. Так что будьте готовы к тому, что подойдёт охранник и попросит вас уйти с территории карьера. При этом несколько постояльцев базы, по наблюдению корреспондента, всё-таки были с собаками, и их никто не трогал (видимо, можно договориться).
Второй вариант размещения — те же деревянные двухместные домики в самой деревне (до озера 5 минут на машине, 10–15 минут пешком). «Курорт Абрашино» — так называется небольшая база из четырёх домиков. Для гостей здесь есть летняя кухня с холодильником и кофемашиной, летний душ, мангальные зоны. Плюс базы — уединённое место, вдали от шумных компаний. Можно находиться с домашними животными, рядом магазин, в пяти минутах ходьбы — Обское море. Цена за домик — 1500 в будни, 2000 — в выходные.
Лакшери-отдых — Шале «Каракан»: 7 стандартных номеров с видом на Караканский бор, со всеми удобствами в номере, завтраком. Цена в сезон — 4000 в будни, 5000 — в выходные. В описании услуг на сайте базы говорится, что питание для детей до 7 лет предоставляется бесплатно. Остальным — обед 350 рублей, ужин — 250. Есть номер полулюкс, где могут жить два взрослых, два ребёнка. Цена за такой номер с включённым завтраком — 5000 в будни, 6000 — в выходные. Во всех номерах запрещено курить, а также находиться с животными на территории базы.
Самый аскетичный и в то же время романтичный вариант — палатки. Кемпинг, как было сказано выше, есть на побережье озера, на заливе (территория «Оазиса»). Палаточный лагерь на берегу моря, в шаговой доступности от озера также на территории Шале «Каракан» (есть туалеты, кострища) — 200–300 рублей в сутки, в зависимости от размера палатки. Правда, нужно настраиваться на соседей — на территории кемпинга вмещается 25 палаток.
Караканский бор
В Абрашино ощущается юг — каменистая почва, стрекот кузнечиков, палящее солнце. Кроме карьера и моря, есть живописный Караканский бор, по которому можно бродить часами. Вдыхать запах сосен, душицы, земляники. А собирать белые грибы — это особое удовольствие, тем более когда их много.
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