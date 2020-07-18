Мрамор и море: репортаж из красивейшего места в области. 3000 рублей — и изумрудное озеро ваше

Пандемия определила свои правила — границы на морские курорты закрыты, поэтому сибирякам в этом году можно сэкономить и насладиться местными красотами. Тем более есть на что посмотреть и где искупаться, лишь бы была погода. Мраморный карьер в Абрашино — легенда Новосибирской области. Как до него добраться, во сколько обойдется поездка, где лучше остановиться на ночь и что ещё интересно посмотреть на местном курорте — путеводитель от Анны Богдановой.

Где находится Мраморное озеро



Мраморное озеро, или Абрашинский карьер находится в Ордынском районе, примерно в 150 километрах от Новосибирска (есть несколько способов до него добраться — о них позже), в 1,5 км от деревни Абрашино.