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Работа

Отпустите купаться! Кому и на сколько должны сокращать рабочий день из-за жары

Разбираемся в обязанностях работодателя

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В жару хочется не на работе сидеть, а бежать на пляж

В жару хочется не на работе сидеть, а бежать на пляж

На улице жара, так что тем, кто работает на «свежем» воздухе, приходится сейчас несладко. Впрочем, в офисах тоже так себе — не в каждом есть кондиционер. Однако изнывать от жары по 8, а то и 12 часов в день вы не обязаны — при высоких температурах работодатель должен снижать нагрузку. Нормы нагрузки установлены СанПиНом, который, в свою очередь, утвержден постановлением главного санитарного врача в 2016 году.

1

Что должен работодатель?

Как разъясняет Роструд, обеспечивать оптимальный температурный режим — прямая обязанность работодателя. Как он будет это делать — его проблемы. То есть прямой обязанности установить кондиционер у него нет, но если без кондиционера в помещении жарко, то рабочий день нужно сокращать.

2

На сколько сокращают рабочий день?

Зависит от температуры. При +28,5 °С рабочее время должны сократить на один час, +29 °С — на два часа, +30 °С — на три часа, +30,5 °С — на четыре часа. Обратите внимание, что такая температура должна быть не на улице, а на рабочем месте. То есть если за окном +35, а у вас в офисе — +25, то сокращать рабочий день вам не обязаны.

3

А если я работаю на улице?

Учитывается температура «на рабочем месте». Если оно на улице — считаем уличную температуру.

4

Условия для всех одинаковые?

Нет, если работа связана с постоянной ходьбой, умеренными и значительными физическими нагрузками или перемещением тяжестей, то рабочий день сокращают при более низких температурах. Например, при +26,5 °С — на один час, +27 °С — на два часа.

Сохраните себе памятку, чтобы знать, когда пора требовать сокращенный рабочий день

Сохраните себе памятку, чтобы знать, когда пора требовать сокращенный рабочий день

5

Начальник говорит, что это только рекомендации

Нет, эти требования должны выполнять все работодатели. Обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда, — одна из обязанностей работодателя по ТК РФ. СанПиН как раз содержит эти нормативные требования.

6

А если работодатель отказывается сокращать рабочий день?

За несоблюдение правил могут наказать. Как сообщает Роструд, за нарушение юрлицам грозит предупреждение, штраф до 20 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Жаловаться — в трудовую инспекцию.

7

А как у вас?

Отпускают домой пораньше?

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    жараотдыхработа
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