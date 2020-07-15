Отпустите купаться! Кому и на сколько должны сокращать рабочий день из-за жары

1
Что должен работодатель?
Как разъясняет Роструд, обеспечивать оптимальный температурный режим — прямая обязанность работодателя. Как он будет это делать — его проблемы. То есть прямой обязанности установить кондиционер у него нет, но если без кондиционера в помещении жарко, то рабочий день нужно сокращать.
2
На сколько сокращают рабочий день?
Зависит от температуры. При
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А если я работаю на улице?
Учитывается температура «на рабочем месте». Если оно на улице — считаем уличную температуру.
4
Условия для всех одинаковые?
Нет, если работа связана с постоянной ходьбой, умеренными и значительными физическими нагрузками или перемещением тяжестей, то рабочий день сокращают при более низких температурах. Например, при
5
Начальник говорит, что это только рекомендации
Нет, эти требования должны выполнять все работодатели. Обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда, — одна из обязанностей работодателя по ТК РФ. СанПиН как раз содержит эти нормативные требования.
6
А если работодатель отказывается сокращать рабочий день?
За несоблюдение правил могут наказать. Как сообщает Роструд, за нарушение юрлицам грозит предупреждение, штраф до
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