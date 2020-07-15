Отпустите купаться! Кому и на сколько должны сокращать рабочий день из-за жары

На улице жара, так что тем, кто работает на «свежем» воздухе, приходится сейчас несладко. Впрочем, в офисах тоже так себе — не в каждом есть кондиционер. Однако изнывать от жары по 8, а то и 12 часов в день вы не обязаны — при высоких температурах работодатель должен снижать нагрузку. Нормы нагрузки установлены СанПиНом, который, в свою очередь, утвержден постановлением главного санитарного врача в 2016 году.

