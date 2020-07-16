Чем проще, тем лучше: как едет новый «немец» с обычным атмосферником и гидроавтоматом

Нам достался седан с 1,6-литровым атмосферником, и сперва казалось, что он никуда не поедет — всего 110 сил и 155 Н*м крутящего момента на 1355 килограммов веса. Да еще и гидроавтомат. Паспортные цифры разгона подтверждают скромную динамику — 12,7 секунды до сотни, но в реальности автомобиль оказался достаточно подвижным благодаря чуткой педали газа и слаженной работе мотора с автоматом. Пусть приходится сильно крутить этот мотор, но прозрачные и линейные отклики на газ дают вам ощущение удобства и уверенности в машине — легко даются и старты с места, и обгоны. Автомат исправно и без задержек листает передачи, не проявляя себя ни малейшими толчками.

