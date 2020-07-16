Чем проще, тем лучше: как едет новый «немец» с обычным атмосферником и гидроавтоматом

До российского рынка добрался новый седан С-сегмента Volkswagen Jetta — в компании решили по-прежнему продавать эту машину, хотя она всегда находилась в тени свой родственницы «Шкоды-Октавии» (лидер в сегменте) и особых успехов не добивалась. Возможно, свежий и весьма удачный дизайн нового поколения Jetta привлечет больше покупателей, в плюсы можно записать и наличие проверенного атмосферника, а также надежного гидроавтомата. Итак, 5 причин купить этот автомобиль и 5 нюансов, над которыми стоит задуматься, — подробнее в обзоре Дмитрия Косенко.
Volkswagen Jetta (автомобиль предоставлен официальным дилером «Автомир»), использующий платформу MQB, представлен на нашем рынке всего в 3 комплектациях и с простейшим набором агрегатов — при выборе не запутаешься.
Двигателей два — 1,4-литровый 150-сильный турбированный и 1,6-литровый 110-сильный атмосферный, активно использующийся на многочисленных российских «Октавиях», «Рапидах» и «Поло». Две коробки передач — механика и 6-ступенчатый гидроавтомат.
Volkswagen Jetta существенно подрос в габаритах — его длина 4702 мм, на 4 сантиметра больше, чем у предыдущего поколения. Выросли и ширина, и колесная база.
Итак, 5 основных достоинств нового автомобиля.
Дизайн
Увеличившийся в размерах Volkswagen Jetta получился солидным и гармоничным автомобилем, чего только стоит его массивная радиаторная решетка. Это, конечно, не Passat, но уже около того. В дизайне экстерьера ни одной лишней линии, всё сдержанно и со вкусом.
Управление тягой
Нам достался седан с 1,6-литровым атмосферником, и сперва казалось, что он никуда не поедет — всего 110 сил и 155 Н*м крутящего момента на 1355 килограммов веса. Да еще и гидроавтомат. Паспортные цифры разгона подтверждают скромную динамику — 12,7 секунды до сотни, но в реальности автомобиль оказался достаточно подвижным благодаря чуткой педали газа и слаженной работе мотора с автоматом. Пусть приходится сильно крутить этот мотор, но прозрачные и линейные отклики на газ дают вам ощущение удобства и уверенности в машине — легко даются и старты с места, и обгоны. Автомат исправно и без задержек листает передачи, не проявляя себя ни малейшими толчками.
Шумоизоляция
Шумоизоляция «немца» на высоте, в салоне приятный акустический комфорт, практически не слышно колес. Отлично изолирован двигатель, который, как мы уже говорили, приходится раскручивать до высоких оборотов — мотор не визжит, а где-то там размеренно рокочет.
Простор в салоне
Увеличенные размеры и расширенная колесная база, конечно, повлекли за собой появление дополнительного пространства в салоне. Как бы «вдавленная» передняя панель добавляет воздуха на месте водителя, крупная центральная консоль визуально расширяет салон.
Сзади нет проблем с размещением коленей и ступней, над головой запас места в два пальца.
Багажник
Багажник незатейливый, но объемный — 510 литров, глубокий, удобной формы. Приятный серый материал отделки. Есть ручки откидывания задних сидений. В подполе запаска и ремкомплект.
А теперь нюансы нашего седана.
Жесткая подвеска
Легкий в управлении, мало кренящийся Volkswagen Jetta особой плавностью хода не отличается — он хорошо считывает все стыки и трещины дорожного покрытия, может пропускать удары на острых ямах. К тому же подвеска с шумом отрабатывает некоторые крупные выбоины.
Отделка салона
Нет, здесь есть и мягкие пластики, и в целом материалы качественные, но не хватает какой-то нарядности — слишком просто и слишком черно. Возможно, в топе с кожаными сиденьями интерьер будет выглядит богаче, но наша версия не впечатлила.
Мультимедийная система
Скромно выглядит и мультимедийка с этим маленьким экраном и упрощенной графикой. Функционал ограничен — только самое необходимое: радио, сопряжение со смартфоном, некоторые настройки автомобиля. Маленькая неудобная ручка регулировки громкости. Звук так себе — не хватает мощности колонок и верхних частот.
Легкий руль
Управлять машиной на парковке с этим легким рулем одно удовольствие, но на скорости хотелось бы большей тяжести на баранке. А она продолжает жидко скользить в руках, заставляя вас получать обратную связь микроподруливаниями.
Цена
Да, да, начальная стоимость немецкого седана С-класса уже вплотную приблизилась к 1,5 миллиона. 1 485 000 рублей за полупустую версию на механике со стальными дисками. Топовая комплектация с 1,4-литровым мотором и автоматом обойдется в 1 860 000 рублей без учета дополнительных опций.