Тоска по девяностым: сибиряк собрал почти 2000 картриджей для «Денди» и «Сеги» — заглядываем в его шкаф

Девяностые — неисчерпаемая тема для ностальгии. Недавно обозреватель Стас Соколов собрал воспоминания из 90-х (одним не хватало на еду, а другие наживались на разнице курсов валют и покупали квартиры). А после подписчики нашего Instagram показали, какую одежду им приходилось носить в те времена. Сегодня мы вспоминаем приставки, в которые «рубились» взрослые и дети до появления Playstation и Xbox. Новосибирец Александр Маутин собрал огромную коллекцию картриджей от «Сеги» и «Денди», потратив на них в общей сложности почти полмиллиона рублей. Мы побывали у него в гостях и узнали, почему люди до сих пор покупают себе картриджи, кто меняет современную Playstation на 8-битные игры и как в Новосибирске появилось собственное производство картриджей. Далее — от лица Александра.