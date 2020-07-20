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Тоска по девяностым: сибиряк собрал почти 2000 картриджей для «Денди» и «Сеги» — заглядываем в его шкаф

Кто эти люди, которые до сих пор играют в старенькие приставки (им не нужны Playstation и Xbox)

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Все герои нашего репортажа в одном кадре: новосибирец Александр Маутин, кот Семён, «Денди» и малая часть картриджей

Все герои нашего репортажа в одном кадре: новосибирец Александр Маутин, кот Семён, «Денди» и малая часть картриджей

Девяностые — неисчерпаемая тема для ностальгии. Недавно обозреватель Стас Соколов собрал воспоминания из 90-х (одним не хватало на еду, а другие наживались на разнице курсов валют и покупали квартиры). А после подписчики нашего Instagram показали, какую одежду им приходилось носить в те времена. Сегодня мы вспоминаем приставки, в которые «рубились» взрослые и дети до появления Playstation и Xbox. Новосибирец Александр Маутин собрал огромную коллекцию картриджей от «Сеги» и «Денди», потратив на них в общей сложности почти полмиллиона рублей. Мы побывали у него в гостях и узнали, почему люди до сих пор покупают себе картриджи, кто меняет современную Playstation на 8-битные игры и как в Новосибирске появилось собственное производство картриджей. Далее — от лица Александра.

Кто и зачем играет в старые приставки?

В «Денди» сейчас играют в основном люди в возрасте 30–55 лет. Многие любят картриджи за внешний вид, редкость, серию. Особо ценятся игры серий Megamen и Nekketsu (помните такие?). Знаю людей, которые в свободное время коллекционируют игры и играют на «Денди», несмотря на то, что у них есть современные компьютеры и Playstation — от диджеев и IT-специалистов до сотрудников филармонии.

Ребята сравнили игру «Mortal Kombat» на современном Xbox и старенькой приставке Dendy. Что, по вашему, мнению атмосфернее?

Ребята сравнили игру «Mortal Kombat» на современном Xbox и старенькой приставке Dendy. Что, по вашему, мнению атмосфернее?

Девушкам тоже интересны игры, но они, в основном, предпочитают классику Диснея: «Маугли», «Аладдин», «Король Лев», «Покахонтас», «Утиные истории» и так далее. Это те самые игры, которые стали бессмертными хитами — уже в наше время официально переиздавались 6 игр на дисках, и предзаказы буквально посыпались со всего мира.

Девушки предпочитают классику Диснея

Девушки предпочитают классику Диснея

Если присмотреться, то на верхней части некоторых картриджей написано слово «Insta», и это, кстати, никак не связано с современной социальной сетью.

Такую надпись мы нашли на картридже с игрой «Barbie»

Такую надпись мы нашли на картридже с игрой «Barbie»

Мужчины покупают старые игры, чтобы показать своим детям, во что они играли в 90-х. Кстати, в 60% случаев у людей с тех самых лет остаются полностью рабочие приставки, а вот игр на них нет. Тогда и встает вопрос, где найти именно те самые игры из детства.

Кстати, старых ламповых телевизоров сейчас тоже почти нигде не найдешь

Кстати, старых ламповых телевизоров сейчас тоже почти нигде не найдешь

Хочется переместиться в то беззаботное время! Человек покупает заветную игру на картридже, вставляет в приставку и мгновенно оказывается в детстве. В том времени, когда со школы приходили и бежали либо сразу к «Денди», либо в обменный пункт за новой игрой. В городе было очень много мест с играми для ребятни. Современные консоли с виртуальной библиотекой в несколько тысяч игр в «Стиме» (Steam — онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ, — Прим. ред.) не дают такого эффекта.

Александр потратил много лет и примерно полмиллиона рублей, чтобы собрать эту коллекцию

Александр потратил много лет и примерно полмиллиона рублей, чтобы собрать эту коллекцию

Почему старые игры не перевыпускают на дисках?

Сегодня выпускаются сборники из 150–300 разных игр на одном картридже, но на них не хватает игр 1992–1995 годов. Проблема именно в технической части: у каждой игры на «Денди» был свой маппер, на котором строилась вся игра. На микросхемах была поддержка лишь одного определенного маппера. С приходом современных технологий ничего не изменилось — на чипы записываются самые ранние и примитивные аркадные игры от 1979 до 1990 года — это то самое время, когда началось развитие более совершенных игр.

Александр любит серию игр «Черепашки-ниндзя» — она есть не только на картриджах, но ещё и на дисках, а изображения героев игры можно найти и на обложках тетрадей

Александр любит серию игр «Черепашки-ниндзя» — она есть не только на картриджах, но ещё и на дисках, а изображения героев игры можно найти и на обложках тетрадей

Ностальгируем по детским временам с «Денди» и «Сегой»

Сам я впервые увидел «Денди» и «Сегу» в магазине «Каскад» на улице Олеко Дундич летом 1997 года. Пришел в канцелярский магазин за тетрадью и заметил в углу телевизор с парой приставок. Мужчина торговал и давал напрокат игры. Помню первые две игры, которые увидел: «Капитан Америка» и «Черепашки-ниндзя». Меня захватило очень сильно, в них можно было поиграть на месте. В те времена 30 минут игры стоили 15 рублей. Захотел достать приставку и себе: начал копить («Денди» на тот момент в «Алькоре» стоила 390 рублей, «Сега» — 790).

А у вас была «Сега» или «Денди»? Поделитесь воспоминаниями в комментариях — любопытно не только нам, но и коту Семену

А у вас была «Сега» или «Денди»? Поделитесь воспоминаниями в комментариях — любопытно не только нам, но и коту Семену

Выбор пал на «Денди», в комплекте шел пистолет, чего до этого я нигде не видел. Когда продавец начал стрелять по уткам в игре, запущенной на телевизоре, для меня это было взрывом мозга. В наборе шел стандартный картридж 99999 игр в 1, которые повторялись. Потом у меня возникло желание обновить игры. В магазине «Жито» на Авиастроителей в углу стоял киоск с огромным количеством игр внутри — с него и началось мое хобби. Обмен стоил 20 рублей за любой картридж. Решил купить картридж с игрой про Повара (девушка-продавец её очень хвалила), и игра оказалась действительно интересной — этот картридж храню уже 23 года.

Коллекция картриджей хранится в специальном шкафу — она насчитывает 1200 картриджей на «Сегу» и 650 на «Денди»

Коллекция картриджей хранится в специальном шкафу — она насчитывает 1200 картриджей на «Сегу» и 650 на «Денди»

А в Новосибирске делали картриджи с играми?

Первым у нас в городе делать картриджи начал магазин «Алькор» в 1992 году. Картриджи для «Денди» нужно было заказывать в Москве, при их стоимости в 390 000 рублей (до деноминации) эта сумма была достаточно приличной. Поэтому они заказывали на заводе пресс-форму для штамповки картриджей, доставляли с Тайваня партии печатных плат с играми, наклейки с артами и собирали всё это в Новосибирске. Себестоимость одного картриджа была 100 000 рублей, что для Новосибирска оказалось оптимальным. Практически каждый продавец рыночной точки мог приехать и купить то количество картриджей, которое ему было необходимо. Ехали и с соседних городов: Барнаула, Томска, Красноярска.

Отдельное место в коллекции занимают картриджи новосибирского магазина «Алькор»

Отдельное место в коллекции занимают картриджи новосибирского магазина «Алькор»

Отличительной особенностью новосибирских картриджей «Алькор» стало два квадрата на верхней части картриджа и синий цвет корпуса, так как для восприятия он считается наиболее спокойным цветом и очень выделяется на фоне простых желтых и оранжевых корпусов. Ещё он отличался прочностью: корпусами можно забивать гвозди, при вскрытии можно легко сломать отвертку или нож.

На верхней части картриджа видно те самые отличительные квадраты

На верхней части картриджа видно те самые отличительные квадраты

Фирма «Триор» в 1995-м наладила производство своих картриджей. Они отличались логотипом дракона на корпусе, сзади иногда встречалась наклейка с адресом производства: Новосибирск, ул. Воинская. Они поменяли цвет корпусов — абсолютно всех цветов радуги, да и набор игр стал шире — по 16–20 игр в 1 картридже. Это ударило по «Алькору»: в 1998–1999 году они прекратили делать картриджи.

В коллекции есть и картриджи, собранные в Японии

В коллекции есть и картриджи, собранные в Японии

«Денди» когда-нибудь начнет пылиться на полках?

Мест, где бы собирались коллекционеры и геймеры, в Новосибирске нет. Но есть антикафе с приставками, которые ещё могут показать такой раритет. Были идеи сделать зал со старыми кинескопными телевизорами из 90-х для атмосферы и приставками «Сега» и «Денди», чтобы приобщить всех желающих, а молодежи показать альтернативу современным играм. Но дальше идеи не пошло.

Современные дети предпочитают навороченные «плойки», а вот дети 90-х до сих пор с удовольствием окунаются в детство с «Денди»

Современные дети предпочитают навороченные «плойки», а вот дети 90-х до сих пор с удовольствием окунаются в детство с «Денди»

Для меня коллекционирование игр — это, скорее, хобби. Я больше покупаю игры и меняюсь ими по всей стране: Питер, Москва, Хабаровск, Омск, Кемерово. Я создал свою группу в сети «ВКонтакте» для людей, которые любят поностальгировать по 90-м, и тех, кто серьезно увлекается играми. 1300 человек, увлеченных ретро, — это очень большой процент для города, по Сибири похожих пабликов практически нет.

А у вас в голове уже играет мелодия из заставки игры Ghostbusters?

А у вас в голове уже играет мелодия из заставки игры Ghostbusters?

Думаю, что «Денди» никогда не исчезнет, люди до сих пор очень любят и ностальгируют по такой вроде бы примитивной графике и midi-мелодиям. Сегодня есть диджеи, которые играют музыку из 8-битных игр, причем народ приходит потанцевать под неё.

Герой колонки посоветовал нам эту книгу — об играх и приставках. Но название наталкивает на грусть

Герой колонки посоветовал нам эту книгу — об играх и приставках. Но название наталкивает на грусть

Просто смешное фото кота Семена, которое могло бы остаться за кадром вне этого фоторепортажа (но нет)

Просто смешное фото кота Семена, которое могло бы остаться за кадром вне этого фоторепортажа (но нет)

Ещё 3 истории о новосибирцах с классным хобби

Сибирячка Ирина Шубина делает кукол, похожих на свою дочь. Они продаются по всему миру за огромные деньги. Вы только посмотрите на них!

Кто-то коллекционирует советский алкоголь. Мы нашли жительницу Новосибирска, у которой сохранилась бутылка советского вермута. Сейчас женщина продает её за 3 миллиона рублей — это стоимость её ипотеки. Вот как выглядит дорогая бутылка.

А новосибирец Евгений Печёрских собрал коллекцию автономеров со всего мира. За шесть лет он накопил почти 500 знаков — среди них есть дорогой знак из Калифорнии 1922 года, настоящий знак в форме белого медведя и номер с необычным для современной России номером региона.

А вы коллекционируете что-нибудь интересное? Расскажите нам о своем хобби, коллекции или удивительном экземпляре — кто знает, может быть, героем следующего репортажа будете именно вы. Пишите на редакционный номер +7 (923) 157–00–00 в любой мессенджер.

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