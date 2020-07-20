Тоска по девяностым: сибиряк собрал почти 2000 картриджей для «Денди» и «Сеги» — заглядываем в его шкаф

Девяностые — неисчерпаемая тема для ностальгии. Недавно обозреватель Стас Соколов собрал воспоминания из 90-х (одним не хватало на еду, а другие наживались на разнице курсов валют и покупали квартиры). А после подписчики нашего Instagram показали, какую одежду им приходилось носить в те времена. Сегодня мы вспоминаем приставки, в которые «рубились» взрослые и дети до появления Playstation и Xbox. Новосибирец Александр Маутин собрал огромную коллекцию картриджей от «Сеги» и «Денди», потратив на них в общей сложности почти полмиллиона рублей. Мы побывали у него в гостях и узнали, почему люди до сих пор покупают себе картриджи, кто меняет современную Playstation на 8-битные игры и как в Новосибирске появилось собственное производство картриджей. Далее — от лица Александра.
Кто и зачем играет в старые приставки?
В «Денди» сейчас играют в основном люди в возрасте 30–55 лет. Многие любят картриджи за внешний вид, редкость, серию. Особо ценятся игры серий Megamen и Nekketsu (помните такие?). Знаю людей, которые в свободное время коллекционируют игры и играют на «Денди», несмотря на то, что у них есть современные компьютеры и Playstation — от диджеев и IT-специалистов до сотрудников филармонии.
Девушкам тоже интересны игры, но они, в основном, предпочитают классику Диснея: «Маугли», «Аладдин», «Король Лев», «Покахонтас», «Утиные истории» и так далее. Это те самые игры, которые стали бессмертными хитами — уже в наше время официально переиздавались 6 игр на дисках, и предзаказы буквально посыпались со всего мира.
Если присмотреться, то на верхней части некоторых картриджей написано слово «Insta», и это, кстати, никак не связано с современной социальной сетью.
Мужчины покупают старые игры, чтобы показать своим детям, во что они играли в 90-х. Кстати, в 60% случаев у людей с тех самых лет остаются полностью рабочие приставки, а вот игр на них нет. Тогда и встает вопрос, где найти именно те самые игры из детства.
Хочется переместиться в то беззаботное время! Человек покупает заветную игру на картридже, вставляет в приставку и мгновенно оказывается в детстве. В том времени, когда со школы приходили и бежали либо сразу к «Денди», либо в обменный пункт за новой игрой. В городе было очень много мест с играми для ребятни. Современные консоли с виртуальной библиотекой в несколько тысяч игр в «Стиме» (Steam — онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ, — Прим. ред.) не дают такого эффекта.
Почему старые игры не перевыпускают на дисках?
Сегодня выпускаются сборники из 150–300 разных игр на одном картридже, но на них не хватает игр 1992–1995 годов. Проблема именно в технической части: у каждой игры на «Денди» был свой маппер, на котором строилась вся игра. На микросхемах была поддержка лишь одного определенного маппера. С приходом современных технологий ничего не изменилось — на чипы записываются самые ранние и примитивные аркадные игры от 1979 до 1990 года — это то самое время, когда началось развитие более совершенных игр.
Ностальгируем по детским временам с «Денди» и «Сегой»
Сам я впервые увидел «Денди» и «Сегу» в магазине «Каскад» на улице Олеко Дундич летом 1997 года. Пришел в канцелярский магазин за тетрадью и заметил в углу телевизор с парой приставок. Мужчина торговал и давал напрокат игры. Помню первые две игры, которые увидел: «Капитан Америка» и «Черепашки-ниндзя». Меня захватило очень сильно, в них можно было поиграть на месте. В те времена 30 минут игры стоили 15 рублей. Захотел достать приставку и себе: начал копить («Денди» на тот момент в «Алькоре» стоила 390 рублей, «Сега» — 790).
Выбор пал на «Денди», в комплекте шел пистолет, чего до этого я нигде не видел. Когда продавец начал стрелять по уткам в игре, запущенной на телевизоре, для меня это было взрывом мозга. В наборе шел стандартный картридж 99999 игр в 1, которые повторялись. Потом у меня возникло желание обновить игры. В магазине «Жито» на Авиастроителей в углу стоял киоск с огромным количеством игр внутри — с него и началось мое хобби. Обмен стоил 20 рублей за любой картридж. Решил купить картридж с игрой про Повара (девушка-продавец её очень хвалила), и игра оказалась действительно интересной — этот картридж храню уже 23 года.
А в Новосибирске делали картриджи с играми?
Первым у нас в городе делать картриджи начал магазин «Алькор» в 1992 году. Картриджи для «Денди» нужно было заказывать в Москве, при их стоимости в 390 000 рублей (до деноминации) эта сумма была достаточно приличной. Поэтому они заказывали на заводе пресс-форму для штамповки картриджей, доставляли с Тайваня партии печатных плат с играми, наклейки с артами и собирали всё это в Новосибирске. Себестоимость одного картриджа была 100 000 рублей, что для Новосибирска оказалось оптимальным. Практически каждый продавец рыночной точки мог приехать и купить то количество картриджей, которое ему было необходимо. Ехали и с соседних городов: Барнаула, Томска, Красноярска.
Отличительной особенностью новосибирских картриджей «Алькор» стало два квадрата на верхней части картриджа и синий цвет корпуса, так как для восприятия он считается наиболее спокойным цветом и очень выделяется на фоне простых желтых и оранжевых корпусов. Ещё он отличался прочностью: корпусами можно забивать гвозди, при вскрытии можно легко сломать отвертку или нож.
Фирма «Триор» в 1995-м наладила производство своих картриджей. Они отличались логотипом дракона на корпусе, сзади иногда встречалась наклейка с адресом производства: Новосибирск, ул. Воинская. Они поменяли цвет корпусов — абсолютно всех цветов радуги, да и набор игр стал шире — по 16–20 игр в 1 картридже. Это ударило по «Алькору»: в 1998–1999 году они прекратили делать картриджи.
«Денди» когда-нибудь начнет пылиться на полках?
Мест, где бы собирались коллекционеры и геймеры, в Новосибирске нет. Но есть антикафе с приставками, которые ещё могут показать такой раритет. Были идеи сделать зал со старыми кинескопными телевизорами из 90-х для атмосферы и приставками «Сега» и «Денди», чтобы приобщить всех желающих, а молодежи показать альтернативу современным играм. Но дальше идеи не пошло.
Для меня коллекционирование игр — это, скорее, хобби. Я больше покупаю игры и меняюсь ими по всей стране: Питер, Москва, Хабаровск, Омск, Кемерово. Я создал свою группу в сети «ВКонтакте» для людей, которые любят поностальгировать по 90-м, и тех, кто серьезно увлекается играми. 1300 человек, увлеченных ретро, — это очень большой процент для города, по Сибири похожих пабликов практически нет.
Думаю, что «Денди» никогда не исчезнет, люди до сих пор очень любят и ностальгируют по такой вроде бы примитивной графике и midi-мелодиям. Сегодня есть диджеи, которые играют музыку из 8-битных игр, причем народ приходит потанцевать под неё.
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