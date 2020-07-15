Магазины в подвале, медицинские центры и апарт-отель: что будет в гостинице «Турист» на площади Маркса

Здание бывшей гостиницы «Турист» будет завершено к началу 2023 года, а в четырехэтажной пристройке к нему появится маленький медицинский кластер. Об этих и других деталях проекта его инвестор, руководитель компании «АСК» Валерий Кокорин рассказал вчера, 14 июля, на встрече с мэром Новосибирска Анатолием Локтем.



«Турист» действительно активно достраивают весь этот год — работы не прекращались даже в самый жесткий период карантина. Сейчас завершается монтаж стального каркаса верхних этажей, которых не было в первоначальном проекте. Вовсю идет строительство и пристройки со стороны Ватутина, и транспортного кольца на Маркса. Эти помещения будут сдаваться в аренду.

