Магазины в подвале, медицинские центры и апарт-отель: что будет в гостинице «Турист» на площади Маркса

Здание бывшей гостиницы «Турист» будет завершено к началу 2023 года, а в четырехэтажной пристройке к нему появится маленький медицинский кластер. Об этих и других деталях проекта его инвестор, руководитель компании «АСК» Валерий Кокорин рассказал вчера, 14 июля, на встрече с мэром Новосибирска Анатолием Локтем.
«Турист» действительно активно достраивают весь этот год — работы не прекращались даже в самый жесткий период карантина. Сейчас завершается монтаж стального каркаса верхних этажей, которых не было в первоначальном проекте. Вовсю идет строительство и пристройки со стороны Ватутина, и транспортного кольца на Маркса. Эти помещения будут сдаваться в аренду.
В назначенное время у ворот стройплощадки собрались представители застройщика, журналисты и часть сотрудников мэрии. Анатолий Локоть в свойственной ему манере задерживался. В какой-то момент подчиненные организовали у края дороги что-то вроде живой стены, дабы никто не занял место, предназначенное для машины градоначальника. Наконец Локоть приехал и, поздоровавшись с хозяевами будущей гостиницы, проследовал на объект.
Инвестор проекта Валерий Кокорин ввел градоначальника в курс дела:
— В начале августа выйдем на верхнюю точку. Двигались бы быстрее, но китайская продукция помешала.
— Какая продукция? — переспросил Локоть.
— Да коронавирус, — пошутил Кокорин.
Как после пояснил Кокорин, речь не о том, что кто-то заболел, просто повсеместный карантин сорвал сроки поставок важного оборудования (прежде всего лифтов). Да и банки на всякий случай свернули все программы кредитования.
— На вас весь город смотрит. Меня спрашивают постоянно: что там с гостиницей на Маркса? Я отвечаю: кран стоит, значит, все нормально, — заметил мэр со смесью беспокойства и оптимизма.
— Они не просто стоят. Они двигаются, — парировал Кокорин. — В зиму мы должны закрыть контур фасада, для этого всё готово.
По словам руководителя «АСК», уже начал вырисовываться возможный профиль будущего комплекса в той его части, которую предполагается сдавать в аренду. Три из четырех этажей уже, вроде как, готовы забрать для своих нужд медики — две стоматологические клиники и центр медосмотра.
— И мы подумали, что вместе с администрацией сделать предложение, чтобы большему количеству медицинских учреждений сюда зайти. Почечники, печеночники, сердечники. Это будет как Сколково, — рассказал инвестор.
— А туристическая, гостиничная составляющая остается? — обеспокоенно спросил Локоть.
— Да, конечно. Но это будет апарт-отель. Рассчитано на длительное проживание. Там кухоньки будут.
— А к 23 году-то успеете?
— В 23 год вписываемся точно, даже с учетом нынешних проблем, — пообещал инвестор.
— Чемпионат будет, и хотелось бы красоту навести. И если у вас ещё заработает, то это тоже лишним не будет, — решил подбодрить инвестора градоначальник.
У будущего комплекса запланирована и подвальная часть. Нынешний отдельный вход в метро будет снесен, и широкая галерея выведет пассажиров метро прямо в здание (как это сделано в соседнем ТЦ «Версаль»). В ней тоже будут сдаваться площади торговым предприятиям.
— Уделите подземной части больше внимания. Я за границей видел — там целые подземные царства делают. Можно войти в переход, и там всё есть. Поэтому хочется, чтобы было красиво и функционально, — поделился Локоть международным опытом.
Идея сделать красиво Кокорину явно понравилась, и он с энтузиазмом начал рассказывать про то, что здесь для спуска в метро будут установлены лифты. Такого в Новосибирске ещё не было.
Отвечая после на вопросы журналистов, мэр сообщил, что сдвинулась с мертвой точки ситуация и с ещё одним объектом — практически достроенным, но брошенным ещё в начале 2000-х концертным комплексом в центре площади. А вот с другим недостроем — торгово-офисным комплексом «Подсолнух» пока, по словам мэра, нет «готовых решений».
Так что красивое место, в которое Анатолий Локоть хочет превратить площадь Маркса, появится здесь, по всей видимости, не скоро.
Строительство гостиницы началось ещё в 1968 году, однако уже к началу 80-х годов объект был заморожен. В начале 2000-х к нему пристроили торговый центр, но дальше ситуация так и не двинулась. Изменения начали происходить только в 2018 году. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков тогда побывал в недострое. Посмотреть, как выглядело это здание тогда, можно в его фоторепортаже.