«Стабильней, чем грипп»: как мутирует коронавирус и будет ли нужна новая вакцина

Вирусу невыгодно убивать



Вирус действительно развивается. Исследование, опубликованное Кембриджским университетом, показало, что есть три «варианта» SARS-CoV-2. О том, что сейчас циркулирует несколько клайдов вируса, говорил даже глава Минздрава Михаил Мурашко. Клайды — это группы родственных штаммов вируса, внутри каждого клайда есть одна и та же мутация. Между собой клайды отличаются. Штаммы внутри клайда тоже могут отличаться, но одна из мутаций у них будет общей.



— Мутация вируса идет все время, это такой неотделимый от размножения вируса процесс, он все время мутирует. Но важно не только как идет мутация, а как идет отбор. А он идет в пользу вирусов, которые лучше заражают и меньше убивают. Есть впечатление, что вирус ослабел, стал вызывать меньше летальных случаев: если сначала в США было 6–7 процентов, сейчас — на уровне 2–3 процентов. В ряде других стран тоже летальность снижается, — говорит сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи, доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.