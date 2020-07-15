«Стабильней, чем грипп»: как мутирует коронавирус и будет ли нужна новая вакцина

Пока одни ученые разрабатывают вакцину от коронавируса, другие уже говорят о том, что он эволюционирует. На днях профессор Габриэль Люн заявил изданию South China Morning Post, что из-за мутации коронавируса его заразность увеличилась на 30 процентов. Прежде о мутациях говорили и другие ученые. Один из главных вопросов сейчас: будет ли вирус меняться и дальше? А если да, то как именно он будет эволюционировать? Успеем ли мы воспользоваться вакциной? В этих вопросах мы разбираемся вместе с вирусологом.
Вирусу невыгодно убивать
Вирус действительно развивается. Исследование, опубликованное Кембриджским университетом, показало, что есть три «варианта» SARS-CoV-2. О том, что сейчас циркулирует несколько клайдов вируса, говорил даже глава Минздрава Михаил Мурашко. Клайды — это группы родственных штаммов вируса, внутри каждого клайда есть одна и та же мутация. Между собой клайды отличаются. Штаммы внутри клайда тоже могут отличаться, но одна из мутаций у них будет общей.
— Мутация вируса идет все время, это такой неотделимый от размножения вируса процесс, он все время мутирует. Но важно не только как идет мутация, а как идет отбор. А он идет в пользу вирусов, которые лучше заражают и меньше убивают. Есть впечатление, что вирус ослабел, стал вызывать меньше летальных случаев: если сначала в США было 6–7 процентов, сейчас — на уровне 2–3 процентов. В ряде других стран тоже летальность снижается, — говорит сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи, доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
Вирусу выгодно не вызывать тяжелую инфекцию, а заражать — чтобы выжить, потому что если человек умирает, то в его теле остается большой «неиспользованный» запас вируса. Как говорит Альтштейн, это общая закономерность — как правило, новые вирусы отличаются большей смертельностью, а со временем становятся безопасней.
Всемирная организация здравоохранения также подтверждает мутации коронавируса. О них в начале июля сообщила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове. По ее словам, COVID-19 изменяется по мере его распространения в мире, но его мутации не становятся более агрессивными. Так, например, мутация D614G приводит к увеличению заразности, но нет свидетельств, что это ведет к более тяжелому течению болезни.
Вакцина — не панацея?
Вакцина уже практически готова, в производство ее планируют запустить уже в сентябре. Сегодня выписывают первых добровольцев, на которых ее испытывали. Все они чувствуют себя хорошо, вакцина проявила себя с лучшей стороны. Однако даже сейчас не ясно, станет ли она спасением от коронавируса.
— Нет особой ясности, как долго будет сохраняться иммунитет. Есть данные, что антитела, которые вырабатываются после инфекции этим вирусом, в короткое время могут исчезнуть. Но это еще не говорит полностью об иммунном состоянии этих людей — есть еще клеточный иммунитет, который не так просто идентифицировать. В этом плане мы пока не можем точно сказать, что будет с иммунитетом у людей, которые будут получать вакцину. Мы полагаем, что вакцина все-таки будет помогать и повлияет на заболеваемость. Но убедиться в этом мы сможем, когда вакцину станут широко применять, — объясняет Анатолий Альтштейн.
Как долго прослужит вакцина, сказать тоже пока сложно. Не исключено, что могут появиться антигенно отличающиеся варианты вируса, и тогда в нее нужно будет вносить изменения. Но, скорее всего, не так часто, как в ту же вакцину от гриппа, который может измениться за сезон.
— Изменения вируса гриппа связаны с изменениями антигенных свойств вируса, то есть того, как он вызывает образование антител и их специфичности. Варианты вируса гриппа отличаются, и смены могут происходить довольно часто. Он может измениться за год, поменяв антигенные свойства так, что сможет ускользнуть от действия вакцины. У носителя COVID-19 ситуация иная, антигенные свойства у него более стабильны, — говорит вирусолог.
Есть вирусы, которые имеют примерно одинаковые антигенные свойства все время, сколько мы о них знаем. Например, вирус кори или полиомиелита. От коронавируса тоже ожидают стабильности — это отчасти связано с тем, что он присоединяется к белковому рецептору. Если очень грубо говорить, то взаимодействия с белковым рецептором более сложные, поэтому ожидается, что такой вирус дольше будет оставаться тем же.
О том, как именно разрабатывают вакцину от коронавируса, можно прочитать в нашем материале, а здесь мы рассказываем о том, как она будет работать — понятней, чем на уроке биологии. Также можете почитать прогноз ученых на вторую волну коронавируса.