Штрафы до 24 тысяч в месяц: реформу ОСАГО усилят камерами видеофиксации

Появляются всё новые подробности грядущей реформы ОСАГО, запланированной на конец августа. Два главных изменения: страховым позволят наказывать «неудобных» водителей, а тарифный коридор расширят на 10%. Из хороших новостей — обсуждается снижение территориального коэффициента для ряда «дорогих» регионов. Но главное, одновременно с реформой ОСАГО должен заработать контроль полисов с помощью камер видеофиксации. Все подробности об августовской реформе «автогражданки» — в нашем материале.
«Гонщик» заплатит больше
Мы уже писали, что повышающего коэффициента для нарушителей не будет. Вместо этого компаниям разрешили формировать свою сетку повышенных тарифов и определять критерии, по которым водитель считается неблагополучным. В законе лишь прописаны нарушения, которые можно принимать во внимание — это пьяная езда, побег с места ДТП, причастность к тяжёлым авариям, а также многократный проезд на красный, превышение скорости более чем на 60 км/час или выезд на встречную полосу, где это запрещено. В зачёт не идут нарушения, зафиксированные камерами.
В законе появляется скользкая оговорка, что повышенный тариф может применяться при наличии иных факторов, повышающих вероятность или размер потенциального вреда. Эти факторы страховые определят сами, то есть на практике они могут включить в группу риска владельцев автомобилей определённой марки или даже цвета.
Тарифы вырастут на 11%
После скандальных попыток принять закон «о дорогом ОСАГО» в прошлом году, казалось, власти ограничились косметической реформой, которая наказывает рублём только рисковых водителей. Но уже летом Банк России анонсировал очередное расширение тарифного коридора на 11% в обе стороны. Это означает, что максимальный тариф возрастёт с 4942 до 5436 рублей.
В теории увеличенные ставки должны получить нарушители ПДД, но закон не ограничивает страховые компании в выборе тарифов и для обычных автомобилистов. Поэтому если «рентабельность» ОСАГО в очередной раз снизится, страховка может подорожать для всех. Сейчас в России наблюдается снижение средней страховой премии по ОСАГО, хотя отчасти это связано с тем, что обладатели наиболее дорогих страховок всё чаще отказываются от полиса вообще.
Региональные коэффициенты планируют снизить
Первый вариант реформы ОСАГО подразумевал полный отказ от территориальных коэффициентов, которые в среднем для крупных городов составляют 1,5–2 единицы. Но страховщики заблокировали этот вариант, и в 2020 году коэффициенты остались. Теперь Банк России предусмотрел их снижение в пределах нескольких процентов для десятков российских городов.
В это число попали и Мурманск с Челябинском, где территориальные коэффициенты были максимальными — 2,1. Для них предлагается коэффициент 1,99. Кроме того, снизятся ставки в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Уфе, Архангельске, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Самаре, Казани, Перми, Москве и ещё ряде городов.
Всё это содержится в указании Банка России, которое в случае принятия вступит в силу с 24 августа 2020 года одновременно с реформой ОСАГО.
Ежедневные штрафы — это прецедент
С 24 августа планируется запуск системы, которая позволит штрафовать автомобили без полиса ОСАГО с помощью камер фотовидеофиксации.
Сам по себе размер штрафа остаётся неизменным — 800 рублей. Но выписывать его камеры смогут, судя по всему, ежедневно, то есть в течение месяца общая сумма штрафов может приблизиться к 24 тысячам рублей — сравнимо со стоимостью дорогого полиса.
О проверке ОСАГО с помощью камер говорят уже пять лет. На первый взгляд, система проста: комплекс видеофиксации распознаёт госномер автомобиля и сравнивает его с базой данных АИС РСА. При отсутствии номера в базе владельцу машины выписывается «заочный» штраф 800 рублей.
На практике всё сложнее. Во-первых, базы страховщиков (АИС РСА) и ГИБДД относятся к разным ведомствам, и для работы системы понадобилась их оптимизация и создание промежуточной базы, которая связывает вместе госномера автомобилей и наличие у них страховок. Во-вторых, если обычные камеры фиксируют лишь машины с нарушениями, то при контроле ОСАГО нужно распознавать госномера всего потока и отправлять тысячи запросов, что повышает нагрузку на сети и серверы. В-третьих, для исключения ложных срабатываний необходимо учесть все факторы, в том числе время, которое необходимо для попадания информации в базы данных после покупки полиса.
В пилотном режиме система работает в столице с конца прошлого года. В ответ на наш запрос в «Российском союзе автостраховщиков» рассказали, что за это время обработано более 3 миллионов запросов. Исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев сказал:
— Технически и организованно мы готовы к взаимодействию с ГИБДД, и это касается как проверки полисов с помощью камер, так и передачи информации о грубых нарушениях, которые учитываются при определении цены полиса.
Тем не менее в регионах могут возникнуть проблемы, потому что степень интеграции баз данных везде разная.
— Важно, чтобы внутри ГИБДД существовало единое техническое решение как для Москвы, так и для регионов для обмена данными с РСА. Сейчас в регионах совершенно по-разному организованы фиксация нарушений и составление протоколов, — объяснил Евгений Уфимцев.
Тем не менее опыт столицы наверняка будут внедрять и в регионах. Хотя бы потому, что альтернатив нет: если не ввести тотальный контроль за полисами ОСАГО, их перестанут покупать именно те, ради кого и затевалась вся реформа — злостные нарушители правил. И тогда, как обычно, увеличение цены полиса в очередной раз ляжет на водителей, которые ездят без аварий.
Контроль полиса ОСАГО с помощью — вы за или против?
Кстати, не все знают, но при получении компенсации по ОСАГО можно требовать и утрату товарной стоимости автомобиля.
На время самоизоляции полис ОСАГО можно покупать без предъявления диагностической карты техосмотра, но лучше этой поблажкой не пользоваться.
При этом глобальную реформу техосмотра с лета 2020 года перенесли на следующую весну.