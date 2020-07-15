Штрафы до 24 тысяч в месяц: реформу ОСАГО усилят камерами видеофиксации

В пилотном режиме система работает в столице с конца прошлого года. В ответ на наш запрос в «Российском союзе автостраховщиков» рассказали, что за это время обработано более 3 миллионов запросов. Исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев сказал:



— Технически и организованно мы готовы к взаимодействию с ГИБДД, и это касается как проверки полисов с помощью камер, так и передачи информации о грубых нарушениях, которые учитываются при определении цены полиса.



Тем не менее в регионах могут возникнуть проблемы, потому что степень интеграции баз данных везде разная.



— Важно, чтобы внутри ГИБДД существовало единое техническое решение как для Москвы, так и для регионов для обмена данными с РСА. Сейчас в регионах совершенно по-разному организованы фиксация нарушений и составление протоколов, — объяснил Евгений Уфимцев.



Тем не менее опыт столицы наверняка будут внедрять и в регионах. Хотя бы потому, что альтернатив нет: если не ввести тотальный контроль за полисами ОСАГО, их перестанут покупать именно те, ради кого и затевалась вся реформа — злостные нарушители правил. И тогда, как обычно, увеличение цены полиса в очередной раз ляжет на водителей, которые ездят без аварий.