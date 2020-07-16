«В первый раз вижу, чтобы за губернатора вступались»: 10 новосибирцев — о шествиях в Хабаровске

— Почему люди выходят? Я думаю, им, наверное, относительно комфортно жилось при губернаторе. Очевидно, какие-то действия он предпринимал, которые устраивали народ, остальное им неведомо. Было какое-то положительное действие, я так понимаю. Просто так бы, наверное, не пошли.



Я думаю, здесь не надо отслеживать позицию Кремля. Здесь всё идёт своим ходом. И Кремль сюда не будет вмешиваться. Если следствие признает его виновным, тогда уберёт уже по факту. И будет искать ему замену. Хотя, в принципе, если кинуть взгляд в прошлое — в 90-е годы многие политики были очень хорошо замазаны. Очень многие. Поэтому этот факт сам по себе меня не удивляет.



А что касается митингов, я не стала бы митинговать, не вижу в этом смысла. Как наш знаменитый актер: если есть факт, есть вина — хоть забастуйся. Как бы давно это ни было, это преступления тяжелые. Я думаю, любое действие противозаконное должно быть подавлено и должно быть за него наказание. Если это (шествия) будет мешать безопасности окружающих, как-то дестабилизировать обстановку, то не нужно ждать того, что происходит в Америке. Всё-таки порядок есть порядок.