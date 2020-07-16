«В первый раз вижу, чтобы за губернатора вступались»: 10 новосибирцев — о шествиях в Хабаровске

Новосибирцы высказались о митингах в Хабаровске
В Хабаровске уже который день проходят народные шествия в поддержку губернатора Сергея Фургала. 9 июля его задержали по подозрению в организации убийств и покушений на бизнесменов в
Анна, 26 лет
— Да, я в курсе, они там борются за своего губернатора. Наверное, если народ восстал, значит, они видят в нем того человека, который должен вести город. Вообще, я к этому отношусь больше нейтрально. Что касается эффективности этих выступлений, конечно, хорошо, это всё прекрасно, когда народ так восстаёт, идёт на баррикады. Но в нашей стране же есть такие органы, как нацгвардия и прочее. Людей просто-напросто разведут, и всё. По крайней мере, мне так кажется. Я не могу сказать ничего по поводу того, за что арестовали, в такие тонкости, нюансы не вникала. Возможно ли подобное шествие в Новосибирске? Да всё возможно.
Игорь, 31 год
— Я в первый раз такое вижу, чтобы за губернатора вступались. Обычно, наоборот, говорят: «Все воры, прохиндеи» и всё такое. Вышли, наверное, потому, что он им нравится. Кто-то же там говорил, что если бы сняли кого-то из «Единой России», то никто бы не вышел. А тут оппозиционная партия, или как её назвать.
Это неэффективно будет всё равно. У нас в Новосибирске такое вряд ли возможно. Мне кажется, здесь пока всех всё устраивает. Люди, скорее, неактивны, ну и здесь, как сказать, «красная» зона.
Диана Вишнякова, 46 лет
— Слышала, что он убийство в 2005 году устроил. У нас, как говорится, беспочвенно не обвиняют. А почему вышли на его защиту? Потому что оплачено. Люди просто так, за бесплатно, не пойдут. Платит тот, кому это выгодно. Пока суд не пройдёт в любом случае непонятно, чем это всё закончится. По поводу эффективности таких акций не могу дать конкретного ответа. Конечно, он там много что сделал — сократил штат чиновников, например. Но если где-то что-то убывает, значит, где-то плюсом идёт. Люди вышли не из своих интересов. Я понимаю, когда в Тулуне было наводнение, они шли исключительно из своих интересов. А здесь явно нет, за деньги. В Новосибирске, если не за деньги, не знаю, возможно ли такое. За деньги — да.
Даниил, 20 лет, учится на юриста
— Да, я в курсе этой ситуации. Я, наверное, в первую очередь отношусь к тем людям, которые на стороне закона. И если судом будет доказано, что он виновен в своих деяниях, он должен будет понести соответствующее наказание. Почему через столько лет арестовали? Потому что производство по уголовным делам может вестись довольно долго. Люди вышли, наверное, всё-таки на защиту своего выбора. Не могу ничего сказать о том, возможна ли такая ситуация в Новосибирске. Лично я не уверен, что вышел бы, — в зависимости от ситуации.
По поводу эффективности этих акций — сложный вопрос. В случае с Хабаровском, думаю, нет. Потому что судья будет в любом случае опираться на силу закона и на факты, которые будут о чем-то говорить или о чем-то не говорить. И уже в самую последнюю очередь будут смотреть на общественное мнение.
Сергей, 37 лет
— Не сильно в курсе того, что происходит в Хабаровске. Наверное, есть доказательства вины, поэтому вряд ли его отстоят. Думаю, Кремль решит. У нас всё возможно. Я думаю, да, это эффективно — всё равно власть присматривается к тому, что народ недоволен.
Елена, 57 лет
— Я слышала, что там арестовали мэра или губернатора, и люди вышли на улицы. Вообще, я считаю, что если у него с законом есть какие-то проблемы, то нужно отвечать за это. Закон для всех. По поводу того, что прошло 15 лет, — если это убийство, то срока давности быть не должно. Я не верю, что человек может исправиться, если он находится у власти. Сугубо мое мнение — если он когда-то что-то подобное сделал и если сейчас, не дай бог, какой-то вопрос не будет решаться, он может так же этим методом воспользоваться. Всё равно нужно разбираться глубже. Но просто так не будут обвинять человека или строить ему какие-то козни.
Почему люди вышли? Есть же лидеры — большие лидеры, маленькие, всеми что-то движет. Я думаю, что этими процессами движет какой-то человек, которому он (губернатор) когда-то помог. Возможно, этот лидер вывел. А народ его выбрал, возможно, за хорошие качества, не знаю, то, что он делал до этого.
Лев, 31 год, музыкант
— Нет, я не знаю об этой ситуации. Признаться, от политики довольно далёк. Вряд ли все эти митинги приводят к чему-то существенному. Это всё, на мой взгляд, мишура, картинка, иллюзия.
Наверное, смысл (выходить на митинги) есть, но не стоит на него уповать. Я думаю, что решение проблем нужно начать прежде всего с себя, а потом объединять какие-то общие усилия. Конечно, можно опять упереться в этот алгоритм: давайте выйдем на митинг и будем призывать к вниманию вышестоящих. Но, наверное, начав с себя и объединившись, можно прийти к какому-то другому решению. Где объединиться? В соцсетях, например. А лучше начать что-то делать. Например, собрать
Анна Васильевна, 61 год
— Почему люди выходят? Я думаю, им, наверное, относительно комфортно жилось при губернаторе. Очевидно, какие-то действия он предпринимал, которые устраивали народ, остальное им неведомо. Было какое-то положительное действие, я так понимаю. Просто так бы, наверное, не пошли.
Я думаю, здесь не надо отслеживать позицию Кремля. Здесь всё идёт своим ходом. И Кремль сюда не будет вмешиваться. Если следствие признает его виновным, тогда уберёт уже по факту. И будет искать ему замену. Хотя, в принципе, если кинуть взгляд в прошлое — в 90-е годы многие политики были очень хорошо замазаны. Очень многие. Поэтому этот факт сам по себе меня не удивляет.
А что касается митингов, я не стала бы митинговать, не вижу в этом смысла. Как наш знаменитый актер: если есть факт, есть вина — хоть забастуйся. Как бы давно это ни было, это преступления тяжелые. Я думаю, любое действие противозаконное должно быть подавлено и должно быть за него наказание. Если это (шествия) будет мешать безопасности окружающих, как-то дестабилизировать обстановку, то не нужно ждать того, что происходит в Америке. Всё-таки порядок есть порядок.
Опять же, почему ждали или чего ждали столько лет — это непонятно, наталкивает на размышления.
Фуршед, приехал из Таджикистана
— Вряд ли, конечно, к людям прислушаются. Эти выступления периодически были на протяжении последних
Но вообще, всё к этому идет: народ устал от всего, власть не устраивает, потому что всё себе, себе, а народ ни с чем.
А то, что обвинения по преступлениям, которые были 15 лет назад, вдруг сейчас, — значит, перешёл кому-то дорогу, так везде и бывает. Я не думаю, что его отпустят. А люди выйдут, день, два, три постоят и разойдутся. У всех свои семьи, своя работа, свои проблемы. Мне кажется, что это само собой рассосётся.
Артём, 33 года, военный из Красноярска
— Да, я в курсе, митинги там — Фургала задержали. Не знаю, почему вышли: наверное, раз вышли за Фургала, значит, что-то хорошее сделал там.
Прислушается ли Кремль? Да куда он денется. Если местные полицейские встанут за народ, то не будут подавлять. А встанут или нет — время покажет, всё будет зависеть от совести самих правоохранительных органов. Возможно ли такое в Красноярске? Возможно. Смотря, как доведут. Я сам военный, если бы надо было, вышел бы. Посмотрим, время покажет. Доведут нормально — выйдем, не доведут — не выйдем. В Хабаровске довели, конечно. Только дали людям нормальные условия существования, может быть, он что-то начал делать для людей, — так тут же забрали. Что бы на него не вешали — людям он нравился, поэтому они и вышли, дело принципа.
Недавно суд вынес приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой. Она обвинялась в оправдании терроризма за слова о теракте в