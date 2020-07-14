ТРЦ в растерянности. Что там творится после снятия запретов — магазины закрыты, покупателей немного

В Новосибирске отменено последнее серьезное коронавирусное ограничение для бизнеса — заработали крупные торгово-развлекательные центры. Но решение областного правительства застало врасплох руководство и арендаторов ТРЦ. Обозреватель НГС Стас Соколов объехал самые большие комплексы и посмотрел, что там сейчас происходит. Многие магазины всё ещё закрыты, а некоторые, судя по всему, и вовсе никогда не откроются.



Менее всего оказались готовы возобновить работу торговые точки в «Галерее Новосибирск». Мало того, что здесь вообще заблокировали зачем-то одну из дверей (чем создали толкучку в другой), так к часу дня здесь в принципе не работало ничего, кроме супермаркета «Магнит» и нескольких магазинов в единственной оставленной для прохода галерее, ведущей к нему. В самих магазинах видна не очень интенсивная подготовка. На лавочках в проходе сидят не то неудавшиеся покупатели, не то просто зашедшие передохнуть зеваки.