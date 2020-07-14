ТРЦ в растерянности. Что там творится после снятия запретов — магазины закрыты, покупателей немного

В Новосибирске отменено последнее серьезное коронавирусное ограничение для бизнеса — заработали крупные торгово-развлекательные центры. Но решение областного правительства застало врасплох руководство и арендаторов ТРЦ. Обозреватель НГС Стас Соколов объехал самые большие комплексы и посмотрел, что там сейчас происходит. Многие магазины всё ещё закрыты, а некоторые, судя по всему, и вовсе никогда не откроются.
Менее всего оказались готовы возобновить работу торговые точки в «Галерее Новосибирск». Мало того, что здесь вообще заблокировали зачем-то одну из дверей (чем создали толкучку в другой), так к часу дня здесь в принципе не работало ничего, кроме супермаркета «Магнит» и нескольких магазинов в единственной оставленной для прохода галерее, ведущей к нему. В самих магазинах видна не очень интенсивная подготовка. На лавочках в проходе сидят не то неудавшиеся покупатели, не то просто зашедшие передохнуть зеваки.
«Ройял Парк» начал потихоньку открываться ещё до постановления губернатора. В ТЦ был открыт доступ в зону фуд-корта, где навынос торговали пара-тройка точек, и к магазину бытовой техники (работавшему как пункт выдачи для интернет-заказов). Это давало доступ к большей части торгового центра, что позволило начать работать нескольким торговым точкам.
Возможно, поэтому «Ройял Парк» сегодня выглядит самым оживленным ТРЦ. Здесь, конечно, не работают мультиплекс и больше половины заведений фуд-корта, но в остальном сюда уже можно смело идти за покупками. Из крупных сетевых арендаторов закрыты пока «Л`Этуаль» (магазины этой сети не начали работать ни в одном ТЦ), магазин украшений Sunlight, магазин женского белья Palmetta. Ещё в нескольких торговых точках идут последние приготовления.
Единственное место в «Ройял Парке», где чувствуется суровое дыхание времени, — это фуд-корт. Столы и стулья отсюда убрали ещё в начале карантина. Сейчас открыты три точки, причем какая-то жизнь заметна только у «Бургер Кинга» и KFC. На первом этаже могут налить кофе и продать сэндвич навынос в кофейне «Праймтайм».
«Аура» встречает покупателей четким разделением потоков входящих и выходящих людей (чтобы не создавать сутолоки). Внутри доступны все этажи, но неработающие торговые точки встречаются довольно часто. Главное разочарование для шопоголиков — закрытые магазины испанской группы Inditex (Zara, Bershka и так далее). Особенно трогательно на этом фоне смотрится слоган «Скучаем по вам!» на стекле Pull&Bear. Не работают и большой магазин H&M, фирменная точка Adidas и ещё целый ряд магазинов глобальных брендов.
А вот торговые марки поскромнее уже начали активно торговать. Покупателей хватает в большом одёжном New Yorker, ТВОЕ, Love Republic, обувном Rendez Vous и даже в салоне мужского костюма Van Cliff. Покупателей немного, но и до карантина в будни ТРЦ отнюдь не бурлили. Доходы людей падают, да ещё всё большую часть покупок на себя оттягивают интернет-магазины.
Несмотря на то, что фуд-корт закрыт, четвертый этаж здесь не выглядит таким уж унылым. Единственной точкой общепита, которая решилась бросить вызов транснациональным гигантам, здесь оказалась пока «Ваш Лаваш». Закрыта также «Чашка кофе» на первом этаже.
«Сан Сити» — единственный ТРЦ, где на входе требуют надеть маску и измеряют температуру индивидуально. Жизнь возвращается сюда постепенно. Так, несколько магазинов, которые были закрыты ещё вчера вечером, сегодня в обед уже принимали покупателей.
Покупателей можно видеть по всему ТРЦ, перекрыт доступ только на четвертый этаж, где расположены фуд-корт и детский развлекательный центр. С общепитом здесь вообще беда — не работают не только рестораны на третьем этаже, но и кофейня на втором и даже точка сети «Суши Make» на первом.
Зато народ уже активно пошел в точки одежных и сетевых брендов: Ostin, Kari, Finn Flare. Даже в студии, названной псевдонимом нашей землячки Лены Лениной, уже сидят клиентки.
Но никакого особенного ажиотажа нет и там. Похоже, что наиболее придирчивые и нетерпеливые горожане уже решили свои проблемы с гардеробом при помощи интернет-магазинов. А те, для кого бренд и модели не так важны, вполне могли удовлетворить свои потребности в одежных отделах гипермаркетов. Наконец, торговые центры поменьше вернулись к работе уже давно.
Последним из торговых гигантов в строй должна вернуться МЕГА — её открытие намечено на 15 июля.