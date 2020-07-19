Репортаж с палубы: где взять яхту на прокат в Новосибирске и сколько это стоит (идеально в жару)

На территории яхт-клуба вы попадаете в настоящий город-порт, где люди передвигаются под парусами, живут в многоэтажных эллингах и с большой любовью относятся к своему судну. Чарли, Либерти, Опти и Маруся — белоснежные яхты покачиваются на волнах в лодочной бухте и ждут отправления в море.



Для большинства яхтсменов яхтинг — любимое хобби, для кого-то даже смысл жизни. Капитан Игорь обзавелся первой яхтой больше десяти лет назад, купил в Японии Yamaha 1982 года. Пригнал в Новосибирск, отреставрировал, заказал алые паруса. Вторую яхту приобрел пару лет назад. Своей любовью к яхтингу заразил и друзей.