Репортаж с палубы: где взять яхту на прокат в Новосибирске и сколько это стоит (идеально в жару)

Аномальная жара, пришедшая в Новосибирск на этой неделе, сгоняет людей на пляжи и в парки. На берегу Обского моря — не протолкнуться, в поисках свободного места горожане оккупируют даже закрытые пляжи вроде «Наутилуса» (их даже не смущает строительная техника, работающая поблизости). Наш сегодняшний репортаж — для тех, кому надоел пляжный отдых, кто хочет уединения, свежего морского воздуха и возможности нырять в прохладную воду прямо с палубы. Рассказываем, где в Новосибирске можно арендовать яхту, катер, каяк и даже настоящий теплоход. И сколько это стоит.
На территории яхт-клуба вы попадаете в настоящий город-порт, где люди передвигаются под парусами, живут в многоэтажных эллингах и с большой любовью относятся к своему судну. Чарли, Либерти, Опти и Маруся — белоснежные яхты покачиваются на волнах в лодочной бухте и ждут отправления в море.
Для большинства яхтсменов яхтинг — любимое хобби, для кого-то даже смысл жизни. Капитан Игорь обзавелся первой яхтой больше десяти лет назад, купил в Японии Yamaha 1982 года. Пригнал в Новосибирск, отреставрировал, заказал алые паруса. Вторую яхту приобрел пару лет назад. Своей любовью к яхтингу заразил и друзей.
Яхт–клуб — это своего рода община, которая объединяет романтиков и экстремалов. Они не представляют свою жизнь без ветра под парусами и ярких закатов. Сезон начинается мае: судна подкрашивают, спускают на воду. Содержание яхты обходится в среднем в 50 тысяч рублей в год. Поэтому многие яхты сдаются в прокат, но управляют ими все равно владелец судна и капитан с правами яхтенного рулевого в одном лице.
Арендовать яхты и катера можно на территории яхт–клуба «Наука», который расположен по адресу Бердский тупик, 9/2. А также на территории яхт-клуба «Аквалэнд» в Бердске на ул. Линейная 2-я, 5/2.
Вам необходимо заранее забронировать судно. Помните, что в выходные желающих взять в аренду яхту или катер больше, чем в будние дни.
Прогулочная яхта
Если вы хотите отправиться в спокойное плавание и насладиться романтичным закатом, то вам стоит выбрать прогулочную яхту, на которой вы можете загорать и наслаждаться расслабленной морской прогулкой. А если вам станет немного жарко, всегда есть возможность окунуться в море и проплыть вокруг яхты. При желании можно встать за штурвал, набрать скорость, пойти под небольшим креном и ощутить брызги прохладной воды.
Во время прогулки на яхте можно посетить острова в Обском море. На местном Тань-Ване будет здорово организовать пикник, приготовить барбекю и позагорать. Также можно порыбачить прямо с борта яхты в Бердском заливе.
Маршруты для прогулок по Обскому морю
Цена аренды яхты зависит от количества пассажиров. Аренда яхты вместимостью до 4 человек составляет от 1450 рублей/час. До 6 человек — от 2400 рублей/час. Яхта до 10 человек — 2650 рублей/час.
Оплата почасовая, минимальная длительность прогулки составляет 2 часа. Детей, как правило, берут от 8 лет. Капитаны объясняют, что за несколько часов на борту дети устают и начинают проситься обратно в бухту.
Во время прогулки вас обязательно попросят надеть жилет. Но снять его можно будет после выхода в открытое море. Приятным бонусом во время морской прогулки станет приятная романтичная музыка на борту. При желании вы можете взять с собой еду и напитки. Но капитан предупреждает, что брать слишком много еды с собой не стоит — практика показывает, что больше половины еды потом увозят обратно. Также не рекомендуется выбирать продукты, которые легко могут пролиться, ведь есть риск, что вы испачкаете свою одежду.
Скоростной катер
Если вам больше по душе адреналин и скорость, вы любите активный отдых и катание на водных лыжах, то можете арендовать катер. Морская прогулка обязательно запомнится, и её даже захочется повторить!
Цена катера до 4 человек — от 3000 рублей/час, до 6 человек — от 6000 рублей/час. Оплата почасовая. Катером также управляет капитан с правами управления маломерным судном.
Пляжный каяк
Открытые каяки требуют минимума навыков управления. Всё, что здесь необходимо знать, — это то, как залезть в каяк и вылезти из него, а также как правильно грести веслами. Вы должны понимать, что взяв каяк напрокат, вы берете на себя все обязательства по транспортировке каяка обратно в яхт-клуб. Поэтому рассчитайте свои силы. Всё-таки в море опасно.
Аренда пляжного каяка на четыре часа обойдётся в 1500 рублей/час. На время аренды с вами заключается договор в двух экземплярах. Вся процедура аренды каяка занимает не более 10 минут. А перед прогулкой проводится инструктаж по управлению каяком и технике безопасности.
Возьмите с собой сменную одежду, потому что во время прогулки на каяке вы, скорее всего, промокните. В яхт-клубе вы можете арендовать гермомешок для личных вещей и водонепроницаемый чехол для документов за дополнительную плату (100 рублей/штука).
Теплоход
Аренда теплохода прекрасно подходит для проведения свадьбы, дня рождения, юбилея или коллективной прогулки по Оби. Цена за аренду зависит от вместимости судна. До 8 человек — от 4200 рублей/час. До 10 человек — от 2500 рублей/час. Теплоход до 12 человек — 4500 рублей/час. На борт берут детей от 4 лет.
Что взять с собой?
— головной убор;
— очки от солнца;
— солнцезащитный крем;
— рубашка с длинным рукавом, чтобы не обгореть при ярком солнце;
— ветровка (дождевик) в случае непогоды;
— питьевая вода;
— продукты для питания;
— мобильный телефон для связи;
— фотоаппарат.
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Переносить летнюю жару бывает мучительно сложно: хочется и пить, и охладиться, и вообще не сидеть на работе, а на пляже валяться и в море нырять. Пройдите наш тест на выживание и проверьте, правильно ли вы переносите жару.