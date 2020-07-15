«Дом сам на себя зарабатывает»: семья построила замок с «секретным садом» и европейской улицей. Что там внутри?

«Дом сейчас строит сам себя»



Сначала был только сад, а в доме даже пола не было — просто бетон.



— Потом уже начали осваивать внутренние пространства — на это ушло года два. Площадь дома — 777 квадратных метров. Даже на то, чтобы положить пол, нужны очень большие деньги. Слава богу, молва о нас достаточно быстро распространилась, клиентов стало много, поэтому строительство стало ускоряться, ускоряться и ускоряться. Можно сказать, что дом сейчас строит сам себя. Сам на себя и зарабатывает — очень удобно, — рассказывает Лиза Скачко.



В первый же год семья поняла, что бизнес хорошо работает.



— У нас тогда была смешная стоимость аренды: нам платили 1000 рублей, а сниматься можно было сколько хочешь — хоть три часа, хоть пять (сейчас аренда одной зоны студии стоит 3300 рублей за час. — Прим. ред.). И контингент такой весёленький приезжал... Мы тогда уже были в шоке, что у людей это вызывает неподдельный интерес: они такого не видели. Это мы сами к себе придираемся и нам кажется, что тут не сделано, там не сделано, тут земля голая, тут стенка лысая, тут забор какой-то некрасивый. А люди заходят, у них такие глаза, переполненные восхищением, им всё нравится. Мы черпаем много энергии. Это заставляет нас хотеть делать всё больше и больше, лучше и лучше, — радуется Лиза Скачко.