«Я получаю 13 тысяч, а пассажиры матерят и поливают грязью». Монолог кондуктора о масочном режиме

С введением масочного режима скандалы в общественном транспорте стали будничным явлением. На днях сибирячка закатила истерику в автобусе из-за требования надеть маску: она кричала, обзывала и поднимала руку на полицейских, в то время как другие пассажиры снимали её на камеру. Некоторые скандалисты отказываются не только надевать маску, но и выходить из салона, угрожая тем, что якобы они сами полицейские. На передовой новой реальности оказались водители и кондукторы, которые, с одной стороны, не имеют права возить людей без масок, а с другой стороны — должны как-то убеждать (просить, заставлять) пассажиров выполнять закон. И всё это за скромную зарплату. Редакция НГС поговорила с кондуктором, который анонимно рассказал, как изменилась его жизнь за последние месяцы. Далее от первого лица.
— Кондуктором я работаю чуть больше года: долго не мог найти работу, поэтому обратился в центр занятости, там мне и предложили устроиться в трамвайное депо. Я подумал и решил согласиться. Работаю
Работа во время карантина. Что изменилось?
Мы работали по графику выходного дня, время работы сократили на час — до 23 часов. К концу апреля нас перевели на обычный режим работы, чтобы уменьшить количество пассажиров в вагонах, обеспечить соблюдение социальной дистанции и уменьшить риск заражения. Но ведь пассажиропоток влияет на работу кондуктора... Размер нашей зарплаты напрямую зависит от людей. Если пассажиров в транспорте нет, то план не выполнен, заработок уменьшается.
В апреле и мае я получал 13 тысяч с небольшим. Хотя в мае
Реакция пассажиров на требование надеть маску
В конце апреля мы начали заставлять пассажиров надевать маски. Руководство сказало нам, чтобы мы останавливали трамвай, пока человек не наденет маску либо не выйдет из вагона.
«Первые три дня нас просто трясло. Люди чуть ли не лезли в драку. Как будто мы, кондукторы, в этом виноваты»
Люди постоянно пытались нам что-то доказать. Пьяные вообще провоцировали конфликты. Одного мне пришлось выгонять. Хотя мы просто делаем свою работу. Начальство требует, чтобы мы следили за пассажирами, чтобы мы бегали за ними, как за маленькими. Директор может в окно увидеть, что пассажир без маски. И тогда нас, кондукторов, ждёт выговор. А пассажиры могут оскорблять, материть и поливать грязью.
Кроме этого, мы рискуем заболеть. Маски от вируса не помогают. Они больше защищают, чтобы мы кого-то не заразили. Тем более люди берутся за поручни.
Начальство говорит, что они ничего не могут сделать, что не от них зависит уровень зарплаты. Я попытался дозвониться в расчетную, но так и не смог. А я до конца не знаю, что мне делать. Была мысль дойти до директора, и всё как-то не получается.
Даже с маленькой зарплатой я не увольняюсь. Мысль уйти была, но здесь есть возможность поучиться на водителя. Если учиться от парка, то это бесплатно, плюс ты получаешь стипендию. У водителей зарплата больше. Учиться предстоит 6 месяцев. А учёбу можно совмещать с работой.
Во второй половине июня поток пассажиров увеличился. На моем маршруте хорошее расписание и народу побольше. Может, и зарплата станет немного больше. Я пока не знаю.
А вы надеваете маску в общественном транспорте?
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