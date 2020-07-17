«Я получаю 13 тысяч, а пассажиры матерят и поливают грязью». Монолог кондуктора о масочном режиме

— Кондуктором я работаю чуть больше года: долго не мог найти работу, поэтому обратился в центр занятости, там мне и предложили устроиться в трамвайное депо. Я подумал и решил согласиться. Работаю посменно 4/2 . Утренняя смена начинается рано утром. Около четырех часов утра меня забирает дежурка, чтобы к 4:30 привезти в депо. В 5 утра выезжаем на маршрут и работаем ориентировочно до 13 часов. Вторая смена начинается днём и продолжается до полуночи.

Работа во время карантина. Что изменилось?

Мы работали по графику выходного дня, время работы сократили на час — до 23 часов. К концу апреля нас перевели на обычный режим работы, чтобы уменьшить количество пассажиров в вагонах, обеспечить соблюдение социальной дистанции и уменьшить риск заражения. Но ведь пассажиропоток влияет на работу кондуктора... Размер нашей зарплаты напрямую зависит от людей. Если пассажиров в транспорте нет, то план не выполнен, заработок уменьшается.