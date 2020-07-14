«Я туда не вернусь»: репортаж из дома с рухнувшей крышей — кто погиб и что теперь делать людям

Возбуждено уголовное дело после обрушения крыши в Новосибирске
Трагедия произошла рано утром 14 июля — в двухэтажном доме на Владимировском спуске в Новосибирске рухнули потолочные перекрытия. Под завалами спасатели нашли тело 64-летнего мужчины. Местные жители винят во всем строителей, которые накануне оставили кирпичи и цемент на чердаке дома. А следователи уже нашли возможных виновных. Корреспондент НГС Алёна Истомина отправилась на место трагедии и поговорила с жильцами дома, которые теперь боятся возвращаться в свои квартиры.
Возле подъезда жилого дома №2 на Владимировском спуске ходят спасатели, полицейские, следователи и чиновники. В сам дом никого, кроме оперативников, не пускают — слишком опасно.
— Мне только вещи забрать, — мужчина лет 30 в строгом костюме просит полицейского, стоящего на входе, пропустить его внутрь. — Я на работе был, только узнал о том, что произошло. Ну и как мне теперь быть?
Некоторые жильцы сидят на лавочке во дворе. Никто из них не видел, как всё произошло — людей в десятом часу утра разбудили спасатели.
— Самое смешное, что нас спас алкаш, — рассказывает одна из жительниц. — У нас в третьей квартире живёт мужчина, который стабильно пьёт. И он вышел за очередной дозой пива и увидел всю эту рухнувшую ерунду. И вызвал всех.
В пресс-службе МЧС рассказали, что заявка об обрушении поступила дежурному в 9:16 утра.
— На втором этаже в комнате обрушились потолочные перекрытия на площади 8 квадратных метров. Из-под завалов был извлечен мужчина 1956 года рождения, скорой медицинской помощью была констатирована смерть, — рассказали в ведомстве.
Но пока непонятно, от чего именно умер мужчина. Главврач скорой Ирина Большакова объяснила, что обрушение произошло ночью, поэтому по состоянию трупа врачи пока не могут установить точное время смерти, а также её причину. Это будет выяснять судебный медик.
— Мы его не знаем, его родственники купили квартиру тут год назад, — рассказывает местная жительница Наталья. — Он неходячий, инвалид, за ним ухаживали социальные службы. Его родственников, сына и невестку мы видели всего один раз, когда они сюда заселялись.
Буквально неделю назад ЖСК «РегионСтрой» начали выполнять капитальный ремонт кровли в этом доме.
— Накануне в одной квартире потёк потолок. Вчера строители занесли на крышу стройматериалы в виде цемента и кирпичей, а поскольку дом уже старый, в очень плохом состоянии, то потолочные перекрытия просто не выдержали этой тяжести и обрушились, — предполагает Марина, еще одна местная жительница. — У нас дом был без фундамента, по нему трещины пошли. Постоянно сточные воды протекали, поэтому ничего удивительного в том, что он рухнул, нет. Это был толчок в виде такого форс-мажорного обстоятельства, это претензия к подрядчику, который нанял некомпетентную бригаду и те не оценили опасность.
— Я считаю, что нашей вины в произошедшем нет. У нас и в проекте, и во всех документах железобетонные перекрытия там стоят, — заявил корреспонденту НГС начальник участка ЖСК «РегионСтрой».
Однако местные жители утверждают, что они лично предупреждали строителей о деревянном покрытии в доме, более того — они просили не оставлять ничего на чердаке дома.
В Следственном комитете по факту обрушения уже возбудили уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
— В ходе проведения первоначальных следственных действий установлено, что подрядная организация планировала проводить ремонт вентиляционной шахты, — пояснили в пресс-службе СК. — С этой целью организация привезла строительные материалы и складировала их на чердаке указанного дома. Опрошенные соседи пояснили, что накануне ночью слышали грохот в месте обрушения, однако внимания не придали, и лишь на утро обнаружили завалы.
Сейчас на месте продолжают работать следователи. Делом также займётся и региональная прокуратура.
— Прокуратура оценит законность действий управляющей и подрядной организации по выполнению работ, соблюдению требований жилищного и градостроительного законодательства, — пояснили в пресс-службе ведомства.
В доме всего 12 квартир, большая часть из них коммунальные — вместе с жильцами получается 28 человек. Сейчас все они собираются забрать документы и ценные вещи — и временно разъехаться по друзьям и знакомым.
— Я туда не вернусь, я жить хочу, — объясняет Марина. — Я не хочу, чтобы меня похоронили вместе с кроватью. Этот дом делали непрофессионалы, рабочие. Дом строился вахтовым методом в течении полугода для строителей железнодорожной станции. Строился он как временное жильё. Мы расположены в месте, где не должны находиться жилые дома.
Жильцы перечисляют, к кому они сегодня вечером поедут — родственники, дача у подруги, давние приятели.
— А у меня никого нет, идти некуда, мать давно умерла, — внезапно произносит пенсионерка Любовь Архиповна.
Жильцы замолкают, неуверенно отводят глаза от бабушки в длинном осеннем пальто и скромной косынке.
Сотрудники мэрии ходят тут же рядом, осматривают дом — говорят, что пока не могут ответить точно на вопрос, какая судьба ждёт жильцов.
— Следственный комитет свои действия примут, мы зайдём, посмотрим, что с домом, а потом будем принимать решение, — коротко поясняют чиновники.
Дом был построен в 1957 году, сообщили в пресс-службе мэрии. И, по последним данным, находился в исправном состоянии — общий износ здания составлял 54%.
— На данный момент специалистами ведется обследование. После обследования будет принято решение о дальнейшей судьбе дома, — пояснили в пресс-центре.
Зимой во время обрушения крыши в Академгородке погибла 22-летняя девушка. Это произошло во время вечеринки в старом здании. Организаторы мероприятия пошли под суд.