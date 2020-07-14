«Я туда не вернусь»: репортаж из дома с рухнувшей крышей — кто погиб и что теперь делать людям

Некоторые жильцы сидят на лавочке во дворе. Никто из них не видел, как всё произошло — людей в десятом часу утра разбудили спасатели.



— Самое смешное, что нас спас алкаш, — рассказывает одна из жительниц. — У нас в третьей квартире живёт мужчина, который стабильно пьёт. И он вышел за очередной дозой пива и увидел всю эту рухнувшую ерунду. И вызвал всех.