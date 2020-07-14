Доктор, это не лечится? Как кодируют от алкоголизма в России и почему это не работает

А тем временем ученые нас пугают тем, что даже пара бутылок пива по пятницам — уже повод задуматься о здоровье своем или близкого человека. Мы поговорили с экспертами о том, когда на самом деле пора бить тревогу и разобрали самые распространенные варианты лечения: от кодировки до гипноза.



Кто тут алкоголик?



Реальные врачи-практики говорят о том, что для постановки диагноза «алкоголизм» недостаточно знать, сколько человек выпивает, — зависимость вырабатывается у каждого по-своему.



— Есть очень много «модификаторов» на количество выпитого алкоголя. Это и уровень обмена веществ, и индекс массы тела, и уровень активности гормонов, которые участвуют в распаде алкоголя и его продуктов. Если говорить с точки зрения психиатрии и обобщать, то можно было бы дать такое определение: алкогольная зависимость начинается с того момента, когда мысли о выпивке становятся навязчивыми. Это и есть первая стадия, — объясняет врач, автор «Блога добрых психиатров» Максим Малявин.



Заметить навязчивость мыслей могут близкие люди. Стоит обратить внимание, если человек слишком часто сам предлагает выпить по поводу и без, активно поддерживает такие разговоры и сильно расстраивается, если мероприятие со спиртным сорвалось.

