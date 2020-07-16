На крыше исторического здания заработал бар под открытым небом. Как туда добраться и что есть в меню

У Friends появился младший брат — Friends Above, который только на первый взгляд выглядит летней верандой заслуженного места, а на самом деле это отдельное заведение. Более того — это полноценный rooftop bar (бар на крыше), таких в Новосибирске можно пересчитать по пальцам одной руки. Обозреватель НГС Стас Соколов узнал, как удалось открыть заведение на историческом здании, чем там кормят и поят. А заодно решил напомнить, куда ещё в Новосибирске можно пойти, чтобы взглянуть на мир свысока.
Понятие rooftop bar давно уже выделилось в отдельный жанр. Оно предполагает не просто расположение на верхнем этаже здания, а именно на крыше, так, чтобы можно было в хорошую погоду понежиться на солнце, а ночью — задрать голову и увидеть звезды. Ну, или хотя бы луну — в больших городах нынче на небе много не рассмотришь.
Владельцы Friends давно хотели сделать летнюю площадку, но это было затруднительно — тротуар здесь узкий, да и само заведение расположено на втором этаже. Вывести же гостей на крышу, арендуя помещение в памятнике архитектуры, было бы сложно. Помогла пристройка, которую приладили к зданию позже. Фактически она просто расширяет здание, но формально уже памятником не является, что развязало рестораторам руки. Так в их распоряжении оказалась небольшая площадка, где нашлось место для барной стойки и пары десятков столиков.
Попасть в бар пока можно, только зайдя во двор здания и поднявшись по довольно крутой железной лестнице. Когда снимут последние ограничения и откроется сам Friends, этот путь станет проще. А пока я бы не рекомендовал девушкам надевать туфли на шпильках, если планируется поход в это заведение, — можно и застрять по дороге. Иметь в виду эту логистическую особенность заведения стоит и наверху. Прежде чем заказать очередную порцию алкоголя, стоит спросить себя: а смогу ли я самостоятельно спуститься?
Обставлен бар в модной сейчас манере экологической простоты. Никаких кожаных диванов, дорогого дерева и прочей буржуазной мишуры. В общем так, что если зальет нежданным дождем, то и не жалко. Большая часть зала находится в прямом смысле под открытым небом — я не заметил никакого полога, который оперативно можно было бы развернуть в случае непогоды. В довершение ко всему зеленая изгородь зала сделана из съедобных растений: салат ромэн, мангольд, томаты, чеснок, земляника. Если бы не Роспотребнадзор, то здесь вполне можно было бы ввести в меню поминутный доступ к этой грядке.
Меню составлено по принципу развития событий. Сначала несколько легких закусок из овощей и фруктов (от 290 рублей), к которым предлагаются летние коктейли. Потом в ход вступают тартары и севиче (420 рублей) с вечерними коктейлями. В третьем акте вас ждут уже стейк Денвер, филе пикши, утиная ножка и тому подобное (цены здесь начинаются с 390 рублей) с дижестивами — напитками, которые подают после еды. Ну и пара десертов для финала с кофе и чаем.
Friends Above делает упор на коктейли (цены на них здесь колеблются в районе 400 рублей), но какая-никакая винная карта здесь тоже имеется. Она немногословна, но сбалансирована. И рассчитана на людей с определенным уровнем потребностей (и платежеспособности). Базой (420 рублей за бокал) здесь оказывается, например, новозеландский Пино Нуар Misty Caiff и австралийское Шардоне Camden Park.
Ферментированная свекла с крокетами из рикотты и сливочным соусом — маленькое приключение, в котором скромный корнеплод превращается в какой-то практически чернослив. Только вот я бы взял к нему, конечно, не апероль, а бокал белого. Ну это так, детали.
Пикша меня впечатлила меньше. Тресковые в принципе не отличаются ярким вкусом и сочностью, но в этом и состоит вызов для повара — извлечь из этого продукта нечто большее, чего можно достичь, просто положив кусок на сковороду. А тут перед тобой довольно сухое филе, которое спасает только соус. Но, может быть, это такое специальное предложение для вечно куда-то худеющих девушек. Чтобы презренный жир не ощущался даже во рту.
Девушек в баре действительно много. Причем это не одинокие искательницы приключений, а подруги, пришедшие по два-три человека, чтобы обсудить сразу всё — от корпоративных сплетен до мужчин и платьев. Так что если вы — мужчина в поиске, то имейте в виду. Если девушка — тоже имейте.
Чтобы получить от Friends Above максимум удовольствия, стоит заранее отказаться от завышенных ожиданий (но пара тысяч рублей в кармане на человека на вечер всё же не помешает). Это место наполнено воздухом в прямом и переносном смысле. Сюда лучше приходить просто выпивать и общаться, не особо задумываясь, как вы выглядите и достаточно ли достойно преподносите себя миру. Если бы не этот обзор, то бар и вовсе мог бы выполнять роль места для своих, но обозревателям баров тоже нужно о чем-то писать.
Другие rooftop бары Новосибирска
Бар 10 TEN в отеле Marriott
Заведение на 10-м этаже отеля Marriott можно считать rooftop баром с определенной натяжкой — все-таки большая его часть находится в помещении и его терраса не является крышей в полном смысле этого слова. Но выбор в Новосибирске небольшой, а вид отсюда открывается настолько шикарный, что без него здесь не обойтись.
Меню отнюдь не барное. Кроме закусок (их тут на пару страниц), есть и суп с лангустинами, и стерлядь, и целая карта стейков. В общем, здесь можно крепко поужинать, не ограничиваясь потягиванием коктейля под брускетту. Но идти сюда за какими-то конкретными блюдами, наверное, смысла нет. Меню здесь составлено так, чтобы просто не мешать наслаждаться видами и не вызывать вопросов у человека, который может себе позволить ночь в этом отеле. Поэтому будет добротно и дорого (салат и горячее вполне могут оказаться дороже 2000 рублей). Но красиво, этого не отнять. Лайфхак: если вы ограничены в средствах, но тоже хотите немного лакшери, то ограничьтесь десертами и ягодными чаями. И то и другое здесь на высшем уровне, и по цене будет не принципиально дороже хорошей кондитерской внизу.
Beerman на Речке
Летом это обязательный пункт для гостей города, которые приезжают в Новосибирск в первый раз. Нигде больше нельзя почувствовать мощь Оби с её уходящей вдаль перспективой мостов. Навесами закрыта только часть террасы. Но лучшее место здесь, по-моему, крыло, которое открыто всем ветрам. Вечером здесь уже не будет палящего солнца, зато появится ощущение, что вы плывете по Оби на огромном лайнере.
Формально это просто летняя терраса ресторана, который расположен на первом этаже. Однако по факту это отдельное заведение — здесь своя барная стойка, своя атмосфера, сюда вынесена даже часть кухни, чтобы щекотать ноздри запахом жареного на углях мяса, который время от времени доносит подувший в нужную сторону ветерок. Уровень цен и меню здесь в целом повторяет другие заведения сети. Тут вам и роллы, и мясо на гриле. Но местный специалитет — запеченная голова огромного лосося. Штука на любителя покопаться в хрящиках, щечках и прочей рыбьей анатомии.
Новые бары на крышах в Новосибирске появляются раз в несколько лет. А вот автофургоны с самой разной едой в этом году стали настоящим трендом. О том, чем в них торгуют и где можно застать эти передвижные мини-рестораны, можно почитать в другом обзоре Стаса Соколова.