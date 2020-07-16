На крыше исторического здания заработал бар под открытым небом. Как туда добраться и что есть в меню

Девушек в баре действительно много. Причем это не одинокие искательницы приключений, а подруги, пришедшие по два-три человека, чтобы обсудить сразу всё — от корпоративных сплетен до мужчин и платьев. Так что если вы — мужчина в поиске, то имейте в виду. Если девушка — тоже имейте.



Чтобы получить от Friends Above максимум удовольствия, стоит заранее отказаться от завышенных ожиданий (но пара тысяч рублей в кармане на человека на вечер всё же не помешает). Это место наполнено воздухом в прямом и переносном смысле. Сюда лучше приходить просто выпивать и общаться, не особо задумываясь, как вы выглядите и достаточно ли достойно преподносите себя миру. Если бы не этот обзор, то бар и вовсе мог бы выполнять роль места для своих, но обозревателям баров тоже нужно о чем-то писать.

Другие rooftop бары Новосибирска



Бар 10 TEN в отеле Marriott

Заведение на 10-м этаже отеля Marriott можно считать rooftop баром с определенной натяжкой — все-таки большая его часть находится в помещении и его терраса не является крышей в полном смысле этого слова. Но выбор в Новосибирске небольшой, а вид отсюда открывается настолько шикарный, что без него здесь не обойтись.