Удавишься в пробке: топ-10 самых напряженных улиц Новосибирска (угадайте, какая на 1-м месте)

Специалисты 2ГИС провели исследования дорожного трафика и определили 10 самых загруженных участков уличной сети Новосибирска. Были пересчитаны автомобили, проезжающие через конкретные места, — для этого проанализировали все маршруты, которые пользователи строили в навигаторе 2ГИС. Отмечается, что в июне автомобильный трафик существенно вырос после весеннего спада — на 19% по сравнению с маем и на 52% по сравнению с апрелем. Где же в городе самые напряженные места — подробнее в материале НГС.