Удавишься в пробке: топ-10 самых напряженных улиц Новосибирска (угадайте, какая на 1-м месте)

Специалисты 2ГИС провели исследования дорожного трафика и определили 10 самых загруженных участков уличной сети Новосибирска. Были пересчитаны автомобили, проезжающие через конкретные места, — для этого проанализировали все маршруты, которые пользователи строили в навигаторе 2ГИС. Отмечается, что в июне автомобильный трафик существенно вырос после весеннего спада — на 19% по сравнению с маем и на 52% по сравнению с апрелем. Где же в городе самые напряженные места — подробнее в материале НГС.
Улица Большевистская в районе станции метро «Речной вокзал»
Это место вместе со съездами и подъемами на Октябрьский мост — лидер по количеству проезжающих автомобилей. Сама Большевичка пропускает в сторону центра машины по 4 полосам, из центра — по 3 полосам. В течение дня здесь никогда не бывает свободно — транспортный поток всегда попадает в заторы.
Перекрёсток улиц Гоголя и Ипподромской
Развязка, через которую проходят две 6-полосные магистрали. Мощный поток по Ипподромской идет непрерывно, и пробок на ней не возникает, а вот на подъемах/спусках и улице Гоголя заторы не редкость.
Площадь Лыщинского
Один из трех напряженных участков, находящихся на Левом берегу. Здесь сходятся потоки с улиц Немировича-Данченко, Блюхера и проспекта Карла Маркса — соответственно и расходятся машины с Октябрьского моста по этим трем направлениям. Постоянные пробки.
Перекрёсток улиц Ватутина и Немировича-Данченко
Еще одно левобережное напряженное место, здесь сходятся две 8-полосные магистрали. Можно представить, насколько много машин проезжает тут каждую минуту. Заторы возникают со всех сторон, самый большой и постоянный — на улице Ватутина со стороны «МЕГИ».
Площадь Труда
Завершает первую пятерку площадь Труда, пропускающая через себя огромный поток транспорта, идущий с Димитровского моста и на него. Дополнительный поток присоединяется с улицы Станционной — на ней постоянная пробка.
Перекрёсток Военной и Ипподромской
Перекресток возле «Ауры», который, казалось бы, требует двухуровневой развязки — однако она в генплане не предусмотрена. Большие заторы возникают на Ипподромской как со стороны Фрунзе, так и со стороны автовокзала.
Перекрёсток проспекта Димитрова и Вокзальной магистрали
Еще один перекресток, где не помешала бы двухуровневая развязка. Две 8-полосные магистрали с мощным потоком, постоянные пробки на Вокзальной со стороны площади Гарина-Михайловского и сильные вечерние пробки на Димитрова со стороны цирка.
Площадь Калинина
Площадь Калинина пропускает через себя транспорт в северном направлении и машины по улице Дуси Ковальчук, здесь большое количество остановок автобусов и троллейбусов. Вечером возникает мощный затор по Красному проспекту со стороны Гагаринской.
Красный проспект — улица Гоголя
Здесь 6 полос по Красному и 8 полос по Гоголя, перекресток является аварийным — мы неоднократно рассказывали о ДТП, происходящих в этом месте. В ночные и утренние часы автомобили здесь проходят на высокой скорости, что увеличивает тяжесть последствий в случае аварии.
Кошурникова — Бориса Богаткова
Завершает рейтинг перекресток возле станции метро «Золотая Нива». Здесь отмечаются постоянные заторы по Кошурникова со стороны улицы Фрунзе.