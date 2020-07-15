15 июля среда
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 4/10
usd 71.13
eur 80.62

Все новости

Все новости
АвтоОбзор

Удавишься в пробке: топ-10 самых напряженных улиц Новосибирска (угадайте, какая на 1-м месте)

Смотрим, по каким улицам лучше не ездить в час пик

8 922
74 Обсудить

Поделиться

Улица Большевистская в районе станции метро «Речной вокзал»

Улица Большевистская в районе станции метро «Речной вокзал»

Специалисты 2ГИС провели исследования дорожного трафика и определили 10 самых загруженных участков уличной сети Новосибирска. Были пересчитаны автомобили, проезжающие через конкретные места, — для этого проанализировали все маршруты, которые пользователи строили в навигаторе 2ГИС. Отмечается, что в июне автомобильный трафик существенно вырос после весеннего спада — на 19% по сравнению с маем и на 52% по сравнению с апрелем. Где же в городе самые напряженные места — подробнее в материале НГС.

Улица Большевистская в районе станции метро «Речной вокзал»

Улица Большевистская в районе станции метро «Речной вокзал»

Улица Большевистская в районе станции метро «Речной вокзал»

Это место вместе со съездами и подъемами на Октябрьский мост — лидер по количеству проезжающих автомобилей. Сама Большевичка пропускает в сторону центра машины по 4 полосам, из центра — по 3 полосам. В течение дня здесь никогда не бывает свободно — транспортный поток всегда попадает в заторы.

Перекрёсток улиц Гоголя и Ипподромской

Перекрёсток улиц Гоголя и Ипподромской

Перекрёсток улиц Гоголя и Ипподромской

Развязка, через которую проходят две 6-полосные магистрали. Мощный поток по Ипподромской идет непрерывно, и пробок на ней не возникает, а вот на подъемах/спусках и улице Гоголя заторы не редкость.

Перекрёсток улиц Гоголя и Ипподромской

Перекрёсток улиц Гоголя и Ипподромской

Площадь Лыщинского

Площадь Лыщинского

Площадь Лыщинского

Один из трех напряженных участков, находящихся на Левом берегу. Здесь сходятся потоки с улиц Немировича-Данченко, Блюхера и проспекта Карла Маркса — соответственно и расходятся машины с Октябрьского моста по этим трем направлениям. Постоянные пробки.

Площадь Лыщинского

Площадь Лыщинского

Перекрёсток улиц Ватутина и Немировича-Данченко

Перекрёсток улиц Ватутина и Немировича-Данченко

Перекрёсток улиц Ватутина и Немировича-Данченко

Еще одно левобережное напряженное место, здесь сходятся две 8-полосные магистрали. Можно представить, насколько много машин проезжает тут каждую минуту. Заторы возникают со всех сторон, самый большой и постоянный — на улице Ватутина со стороны «МЕГИ».

Перекрёсток улиц Ватутина и Немировича-Данченко

Перекрёсток улиц Ватутина и Немировича-Данченко

Площадь Труда

Площадь Труда

Площадь Труда

Завершает первую пятерку площадь Труда, пропускающая через себя огромный поток транспорта, идущий с Димитровского моста и на него. Дополнительный поток присоединяется с улицы Станционной — на ней постоянная пробка.

Площадь Труда

Площадь Труда

Перекрёсток Военной и Ипподромской

Перекресток возле «Ауры», который, казалось бы, требует двухуровневой развязки — однако она в генплане не предусмотрена. Большие заторы возникают на Ипподромской как со стороны Фрунзе, так и со стороны автовокзала.

Перекрёсток Военной и Ипподромской

Перекрёсток Военной и Ипподромской

Перекрёсток проспекта Димитрова и Вокзальной магистрали

Еще один перекресток, где не помешала бы двухуровневая развязка. Две 8-полосные магистрали с мощным потоком, постоянные пробки на Вокзальной со стороны площади Гарина-Михайловского и сильные вечерние пробки на Димитрова со стороны цирка.

Перекрёсток проспекта Димитрова и Вокзальной магистрали

Перекрёсток проспекта Димитрова и Вокзальной магистрали

Площадь Калинина

Площадь Калинина пропускает через себя транспорт в северном направлении и машины по улице Дуси Ковальчук, здесь большое количество остановок автобусов и троллейбусов. Вечером возникает мощный затор по Красному проспекту со стороны Гагаринской.

Площадь Калинина

Площадь Калинина

Красный проспект — улица Гоголя

Здесь 6 полос по Красному и 8 полос по Гоголя, перекресток является аварийным — мы неоднократно рассказывали о ДТП, происходящих в этом месте. В ночные и утренние часы автомобили здесь проходят на высокой скорости, что увеличивает тяжесть последствий в случае аварии.

Красный проспект — улица Гоголя

Красный проспект — улица Гоголя

Кошурникова — Бориса Богаткова

Завершает рейтинг перекресток возле станции метро «Золотая Нива». Здесь отмечаются постоянные заторы по Кошурникова со стороны улицы Фрунзе.

Кошурникова — Бориса Богаткова

Кошурникова — Бориса Богаткова

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

пробки
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (74)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!