Пафосный «Ленд Крузер 200» по цене легковушки: топ-5 самых дешёвых «двухсоток» на продаже — в чём подвох

В предыдущем нашем обзоре мы представляли самые дорогие варианты легендарного внедорожника Toyota Land Cruiser 100 — почти все они оказались подготовленными к бездорожью машинами с дополнительным оборудованием. Обычному автолюбителю все эти улучшения вряд ли нужны, и за такие деньги он наверняка предпочтет более свежий и более престижный Land Cruiser 200. Эту машину ранних годов выпуска уже можно купить по цене новой легковушки С-класса. Самые дешевые варианты — в обзоре НГС.



Toyota Land Cruiser 200, 2007 год