Пафосный «Ленд Крузер 200» по цене легковушки: топ-5 самых дешёвых «двухсоток» на продаже — в чём подвох

В предыдущем нашем обзоре мы представляли самые дорогие варианты легендарного внедорожника Toyota Land Cruiser 100 — почти все они оказались подготовленными к бездорожью машинами с дополнительным оборудованием. Обычному автолюбителю все эти улучшения вряд ли нужны, и за такие деньги он наверняка предпочтет более свежий и более престижный Land Cruiser 200. Эту машину ранних годов выпуска уже можно купить по цене новой легковушки С-класса. Самые дешевые варианты — в обзоре НГС.
Toyota Land Cruiser 200, 2007 год
Самый доступный на текущий момент вариант на Аuto.ru — всего 1 580 000 рублей. 4,7-литровый бензиновый 288-сильный двигатель, автомат, полный привод. Внешне автомобиль без повреждений, салон опрятный.
— Срочная продажа! Продам TLC 200 в ОТС. Приведена в порядок ходовая, сайлент-блоки, ступичные подшипники, колодки, установлена новая рулевая рейка, — пишет продавец.
Всё бы вроде ничего, но придется смириться с 10 владельцами в ПТС и с пробегом в 184 тысячи километров.
Toyota Land Cruiser 200, 2008 год
Автомобиль на год младше, его цена — 1 650 000 рублей, пробег 196 тысяч километров. Двигатель дизельный, 4,5 литра, 235 л. с.
— Машина в хорошем состоянии как по кузову, так и технически. Всё работает в штатном режиме. Резина 18, только лето. Сигнализация топовая «Пандора», «Вебасто». Любые проверки, могу присутствовать в ГАИ, — сообщает хозяин, который ездит на этом внедорожнике последние 11 месяцев. А всего автомобиль сменил 7 владельцев.
Toyota Land Cruiser 200, 2008 год
Автомобиль в шикарном красном цвете, что, конечно, не особо свойственно для таких суровых внедорожников. Текущая стоимость — 1 650 000 рублей, совсем недавно продавец просил 1 750 000 рублей, но снизил цену. Пробег 217 тысяч километров, двигатель бензиновый 288-сильный.
— ОТС. Двигатель, АКПП, ходовая на 5. Кузов в родной краске. Рама без следов коррозии, не Москва, не Питер. Стекла все родные, лобовое с тепловой трещиной, не битая 200%, — рассказывает хозяин, который владеет внедорожником уже три года. В ПТС указаны 4 владельца — вполне адекватно.
Toyota Land Cruiser 200, 2009 год
Этот вариант предлагается официальным дилерским центром Toyota, его стоимость — 1 733 000 рублей. Нестандартные колесные диски, отличный внешний вид, очень ухоженный салон. Двигатель дизельный, пробег 179 тысяч километров.
— Отличное состояние кузова автомобиля, установлен дефлектор капота и дверей, произведена предпродажная подготовка, — сообщается в объявлении. Всего в ПТС 3 владельца, последний ездил на машине с 2015 года.
Toyota Land Cruiser 200, 2008 год
И еще один вариант от того же дилерского центра: год старше, но пробег меньше — 137 тысяч километров. Стоимость автомобиля — 1 745 000 рублей, интересный золотистый цвет, дизельный двигатель. Серый кожаный салон сохранился в приличном состоянии, по кузову дефектов нет. Важное преимущество этого автомобиля — оригинальный ПТС и всего один владелец, который начал ездить на машине с января 2009 года.