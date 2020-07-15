«Утром ребёнок ушёл в школу, а вернулся пакет с вещами в крови». Суд пожалел пенсионерку, задавившую мальчика

Изначально они с супругом были согласны с тем, что Советский районный суд отправил пенсионерку на год в колонию-поселение.

— Мы, конечно, понимали, что это очень мало. Но так как ей хоть что-то дали, то подумали, что для бабушки её возраста года хватит, чтобы осознать. Хотелось, чтобы она поняла, что в этой ситуации виновата она, а не наш ребенок, который шел через пешеходный. Она его сбила на пешеходном переходе, а потом 50 метров тащила. Я попросила судью как можно строже её наказать, раз она не поняла, не попросила прощения, — объясняет женщина.

Также пострадавшей семье присудили компенсацию морального вреда в 1 миллион рублей. Но Колонины подали апелляцию и приложили к ней документы, что пенсионерка не может сидеть в колонии-поселении.