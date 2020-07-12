12 июля воскресенье
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 1/10
usd 71.23
eur 80.27
СрочноРекордное число заболевших (и пять смертей)

Все новости

Все новости
Он и онаФоторепортаж

«Люди приглядываются друг к другу»: 8 красоток — о том, где в городе удачно познакомиться и найти мужа

Мы выяснили самое популярное место — оно буквально у вас под носом

5 991
60 Обсудить

Поделиться

Выясняем, куда пойти, чтобы познакомиться с приятным парнем (если знаете, напишите нам в комментариях)

Выясняем, куда пойти, чтобы познакомиться с приятным парнем (если знаете, напишите нам в комментариях)

Вечный вопрос — где удачно познакомиться с парнем, если от приложений для знакомств вроде «Тиндера» или «Баду» уже рябит в глазах. Если вбить такой запрос в поисковой строке Google, выпадет много вариантов, но мы с вами знаем, что не всегда стоит на 100% верить интернету. Корреспондент НГС прогулялась по городу теплым вечером и спросила у сибирячек, куда пойти, чтобы знакомство с приятным молодым человеком удалось наверняка и было приятным.

Ангелина, 19 лет. Студентка

— Сейчас много чего закрыто, люди предпочитают больше гулять, и вероятность встретить кого-то на улице высока. Люди ходят, смотрят, приглядываются друг к другу, и молодые люди стали гораздо смелее.

Марьяна, 32 года. Дизайнер одежды

— Я считаю, что бизнес-тренинги или мероприятия, связанные с развитием личности или повышением квалификации — идеальные места для знакомства с мужчиной. Если бы я искала мужчину, то знакомилась бы там или на сайте знакомств.

Виктория, 22 года. Проектный менеджер

— Я сама не знаю, где знакомиться, и задаюсь тем же вопросом. Одно из удачных мест, думаю, кофейня «Утро Вечера». Мне очень нравится это место своей атмосферой, нравится, как люди там отдыхают и расслабляются без кальянов и шумных разговоров, ведут приятную беседу. Очень много людей ходит туда в одно и то же время, мы там встречаемся и стали уже как будто знакомыми.

Мария, 29 лет. Работает в IT-компании

— Я замужем и даже не знаю, где сейчас люди знакомятся. Думаю, познакомиться можно где угодно — на улице, на работе, в театре, в кино, на какой-нибудь выставке или в заведении. Распространенный вариант — через друзей, в компании. Кто-то привел нового друга, и завязалась знакомство, у нас с мужем получилось именно так.

Татьяна и Анастасия, 26 лет и 27 лет

Татьяна преподает английский язык детям, Анастасия работает в агентстве по организации бизнес-событий

Татьяна:

— Я познакомилась с парнем на йоге. Вывод — занимайтесь спортом.

Анастасия:

— Мне кажется, спортивный зал — удачное место для знакомства. Когда они откроются, тогда и познакомимся.

Дарья, 30 лет. Работает с детьми

— Я даже не знаю, я замужем. Но среди моих знакомых распространенным местом для знакомства стал спортзал, подруги встретили там своих мужей.

Карина,19 лет. Визажист

— Мне кажется, проще всего познакомиться с парнем на улице или где-нибудь в ресторане, зависит от молодого человека, если он настроен на знакомство, место для него — не помеха.

Ещё статьи про отношения

Право на лево: история семьи, которая легализовала измены ради любви — они стали полиаморами.

Не скажут в лицо: 10 неожиданных вещей, которые дико бесят мужчин (оказывается, они ненавидят... сандалии).

«Ненавидел и хотел одновременно»: как живут пары, которые пережили измену и снова вместе (им было нелегко).

По теме (3)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

где познакомиться с парнем
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (60)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!