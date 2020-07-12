«Люди приглядываются друг к другу»: 8 красоток — о том, где в городе удачно познакомиться и найти мужа

Вечный вопрос — где удачно познакомиться с парнем, если от приложений для знакомств вроде «Тиндера» или «Баду» уже рябит в глазах. Если вбить такой запрос в поисковой строке Google, выпадет много вариантов, но мы с вами знаем, что не всегда стоит на 100% верить интернету. Корреспондент НГС прогулялась по городу теплым вечером и спросила у сибирячек, куда пойти, чтобы знакомство с приятным молодым человеком удалось наверняка и было приятным.
Ангелина, 19 лет. Студентка
— Сейчас много чего закрыто, люди предпочитают больше гулять, и вероятность встретить кого-то на улице высока. Люди ходят, смотрят, приглядываются друг к другу, и молодые люди стали гораздо смелее.
Марьяна, 32 года. Дизайнер одежды
— Я считаю, что бизнес-тренинги или мероприятия, связанные с развитием личности или повышением квалификации — идеальные места для знакомства с мужчиной. Если бы я искала мужчину, то знакомилась бы там или на сайте знакомств.
Виктория, 22 года. Проектный менеджер
— Я сама не знаю, где знакомиться, и задаюсь тем же вопросом. Одно из удачных мест, думаю, кофейня «Утро Вечера». Мне очень нравится это место своей атмосферой, нравится, как люди там отдыхают и расслабляются без кальянов и шумных разговоров, ведут приятную беседу. Очень много людей ходит туда в одно и то же время, мы там встречаемся и стали уже как будто знакомыми.
Мария, 29 лет. Работает в IT-компании
— Я замужем и даже не знаю, где сейчас люди знакомятся. Думаю, познакомиться можно где угодно — на улице, на работе, в театре, в кино, на какой-нибудь выставке или в заведении. Распространенный вариант — через друзей, в компании. Кто-то привел нового друга, и завязалась знакомство, у нас с мужем получилось именно так.
Татьяна и Анастасия, 26 лет и 27 лет
Татьяна преподает английский язык детям, Анастасия работает в агентстве по организации бизнес-событий
Татьяна:
— Я познакомилась с парнем на йоге. Вывод — занимайтесь спортом.
Анастасия:
— Мне кажется, спортивный зал — удачное место для знакомства. Когда они откроются, тогда и познакомимся.
Дарья, 30 лет. Работает с детьми
— Я даже не знаю, я замужем. Но среди моих знакомых распространенным местом для знакомства стал спортзал, подруги встретили там своих мужей.
Карина,19 лет. Визажист
— Мне кажется, проще всего познакомиться с парнем на улице или где-нибудь в ресторане, зависит от молодого человека, если он настроен на знакомство, место для него — не помеха.
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