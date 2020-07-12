«Люди приглядываются друг к другу»: 8 красоток — о том, где в городе удачно познакомиться и найти мужа

— Я сама не знаю, где знакомиться, и задаюсь тем же вопросом. Одно из удачных мест, думаю, кофейня «Утро Вечера». Мне очень нравится это место своей атмосферой, нравится, как люди там отдыхают и расслабляются без кальянов и шумных разговоров, ведут приятную беседу. Очень много людей ходит туда в одно и то же время, мы там встречаемся и стали уже как будто знакомыми.



Мария, 29 лет. Работает в IT-компании

