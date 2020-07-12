Город вонючек. Почему власть не может справиться с мерзким запахом в Новосибирске — в рубрике «Мнения»

На этой неделе Новосибирск накрыла очередная волна неприятного запаха — люди повозмущались, власти чего-то там пообещали мониторить, в общем дело ни капли не сдвинулось с мертвой точки. О том, почему вонь стала визитной карточкой столицы Сибири и почему власти не способны решить эту проблему, рассуждает Дмитрий Косенко.
Вот прилетают люди в аэропорт Толмачево и первое, чем их встречает Новосибирск — отвратительный навозный смрад. Ну и какое же мнение сложится у наших гостей о городе — правильно, провинциальная вонючая деревня. За последние годы этот запах, кажется, уже стал визитной карточкой столицы Сибири, отодвинув на задний план оперный театр, зоопарк и что там еще из символов города.
Долгие годы мы живем в этой навозной атмосфере, и все это время несчастный свинокомплекс, про который все всё знают, отрицает свою причастность к проблеме. Несмотря на то, что там уже побывали депутаты и общественники, убедившиеся в источнике запаха. Людям продолжают нагло врать и продолжают зарабатывать деньги на этих свиньях, унижая весь город со всеми его жителями. Ни одно производство в Новосибирске не имеет такого резонанса, не является источником столь массовых проблем, касающихся всех.
Как им там живется и спится, этим директорам и собственникам злосчастной свинофермы? Нравится самим нюхать навоз? Думают ли о своем городе и жителях? Последнее вряд ли — ведь деньги не пахнут.
Ну а что же наши власти? Чиновники, которые живут тут же и нюхают то же самое. А власть продемонстрировала полную импотенцию, не справившись с проблемой за несколько лет. Какие-то выступления, обещания разобраться, какие-то непонятные замеры вредных веществ в воздухе, показывающие, что всё в порядке. Вот мэр Локоть заявил, что будут теперь фиксировать каждую волну неприятного запаха — а толку то? Тут не фиксировать надо, а наконец кардинально решать вопрос.
Просто в городе и области нет настоящего хозяина. Авторитетного, уважаемого, добивающегося результата. Который бы мог провести переговоры с этими свиновладельцами, уговорить, заставить, потребовать, да всё что угодно — лишь бы был результат. У нас в Новосибирске сидит даже полпред президента Меняйло — и тоже, как и все, нюхает эти какашки. Вот и кажется, что решить вопрос может опять лишь один Путин — только вот как бы донести до него эту проблему новосибирцев.
Ну а мы продолжаем задыхаться от вони, возмущаться, чего-то требовать, писать жалобы в разные инстанции. И может так быть, что это не кончится никогда. Просто поразительно, как огромный город со всеми его чиновниками, депутатами, почетными жителями, учеными, предпринимателями не может справиться с этими вонючками.
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