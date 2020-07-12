Город вонючек. Почему власть не может справиться с мерзким запахом в Новосибирске — в рубрике «Мнения»

Долгие годы мы живем в этой навозной атмосфере, и все это время несчастный свинокомплекс, про который все всё знают, отрицает свою причастность к проблеме. Несмотря на то, что там уже побывали депутаты и общественники, убедившиеся в источнике запаха. Людям продолжают нагло врать и продолжают зарабатывать деньги на этих свиньях, унижая весь город со всеми его жителями. Ни одно производство в Новосибирске не имеет такого резонанса, не является источником столь массовых проблем, касающихся всех.

Как им там живется и спится, этим директорам и собственникам злосчастной свинофермы? Нравится самим нюхать навоз? Думают ли о своем городе и жителях? Последнее вряд ли — ведь деньги не пахнут.

Ну а что же наши власти? Чиновники, которые живут тут же и нюхают то же самое. А власть продемонстрировала полную импотенцию, не справившись с проблемой за несколько лет. Какие-то выступления, обещания разобраться, какие-то непонятные замеры вредных веществ в воздухе, показывающие, что всё в порядке. Вот мэр Локоть заявил, что будут теперь фиксировать каждую волну неприятного запаха — а толку то? Тут не фиксировать надо, а наконец кардинально решать вопрос.