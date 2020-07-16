«Фото на опознание прислали в WhatsApp». Монолог сибирячки, похоронившей из-за ковида бабушку и дедушку

С 12 июня бабушка с дедушкой стали чувствовать себя неважно: была повышенная температура 37,5, иногда было выше 38. Дедушка сам по себе очень крепкий мужчина, крепкого телосложения. Он всегда себя сам лечил, недомогание воспринял просто как температуру. Потом у него обострился кашель. Мы вызвали участкового врача на дом, он осмотрел дедушку и сказал, что в лёгких чисто, прописал антибиотики, которые пили и бабушка, и дедушка. Но ничего глобального.



Ситуация начала ухудшаться в ночь с 14 на 15 июня, пришлось вызвать скорую помощь, потому что дедушке стало резко плохо. Температура подскочила до 39,6, мы уже просто не знали, чем сбить. Видно, что человек умирает дома. Скорая к нам не приехала, наш вызов не взяли из-за того, что повышенная температура не является основанием вызова скорой.



На следующий день пришёл участковый врач из поликлиники, сказал, что это предварительно пневмония и нужно госпитализировать, если мы согласны. Мы согласились, врач сам вызвал скорую, она приехала спустя 12,5 часа в ночь на 16 июня. Самочувствие у деда было очень плохое. Я ездила вместе с ним, его госпитализировали в 25-ю больницу. У меня нет ни претензий, ни вопросов к врачам — все оказали первую помощь. При поступлении у него взяли тест на коронавирус.