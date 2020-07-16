«Фото на опознание прислали в WhatsApp». Монолог сибирячки, похоронившей из-за ковида бабушку и дедушку

Коронавирус продолжает выкашивать семьи. За ежедневными сухими цифрами оперштаба в 2–4 смерти скрываются настоящие трагедии. Ещё больше — тех, кто не попадает в официальную статистику. Среди таких — бабушка и дедушка сибирячки Марины. Оба заразились коронавирусной инфекцией, попали в больницы и умерли с интервалом в несколько дней. Родственникам не дали попрощаться с ними, опознание проходило по WhatsApp, а похороны — в замотанных полиэтиленом закрытых гробах. Публикуем монолог девушки, которая потеряла двух самых близких людей.
С 12 июня бабушка с дедушкой стали чувствовать себя неважно: была повышенная температура 37,5, иногда было выше 38. Дедушка сам по себе очень крепкий мужчина, крепкого телосложения. Он всегда себя сам лечил, недомогание воспринял просто как температуру. Потом у него обострился кашель. Мы вызвали участкового врача на дом, он осмотрел дедушку и сказал, что в лёгких чисто, прописал антибиотики, которые пили и бабушка, и дедушка. Но ничего глобального.
Ситуация начала ухудшаться в ночь с 14 на 15 июня, пришлось вызвать скорую помощь, потому что дедушке стало резко плохо. Температура подскочила до 39,6, мы уже просто не знали, чем сбить. Видно, что человек умирает дома. Скорая к нам не приехала, наш вызов не взяли из-за того, что повышенная температура не является основанием вызова скорой.
На следующий день пришёл участковый врач из поликлиники, сказал, что это предварительно пневмония и нужно госпитализировать, если мы согласны. Мы согласились, врач сам вызвал скорую, она приехала спустя 12,5 часа в ночь на 16 июня. Самочувствие у деда было очень плохое. Я ездила вместе с ним, его госпитализировали в 25-ю больницу. У меня нет ни претензий, ни вопросов к врачам — все оказали первую помощь. При поступлении у него взяли тест на коронавирус.
День дедушка лежал в коридоре, связи с ним не было, а когда он выходил на связь, то говорил, что лежит в коридоре. На следующий день его перевели в палату, но он не знал, лежит с ковидными больными или нет. Ни над кем табличка не висит. Звонить и узнавать о состоянии пациента можно было с 14:00 до 16:00 в ординаторскую или самому дедушке. Какое-то время он был в состоянии отвечать, хотя очевидно, что ему было не до телефонных разговоров.
Дальше ситуация ухудшилась, 25 июня его перевели в реанимацию. Там также информацию получали по телефону — прогнозов не давали, говорили только, что какие-то показатели приближаются к норме, но без кислорода он дышать самостоятельно не может. Если честно, я до сих пор не поняла, были ли у него канюли или аппарат ИВЛ. Потом нам сказали, что он лежит под маской, которая надета на него очень плотно, но иногда снимает, ест сам, находится в сознании. Нет ни улучшений, ни ухудшений. А 29 июня позвонили из реанимации и сказали, что дедушка скончался. Я спросила, какой диагноз, сказали, что это покажет вскрытие, но 18 июня тесты показали, что у него коронавирус.
В силу возраста у дедушки были сердечные заболевания, недавно он перенёс операцию, но физически он был в хорошей форме.
А до этого умерла бабушка. У неё была болезнь Альцгеймера, она была лежачей. Её госпитализировали 18 июня, потому что ситуация тоже ухудшилась, унесли на носилках. Узнавали о состоянии только по звонку. Сказали, что сначала она тоже лежала в коридоре, потом в палате, потом в другой палате — под кислородом с канюлями. 25 июня нам позвонили и сказали, что бабушка скончалась. Опять-таки тест ей делали, но сказали, что всё будет известно после вскрытия.
Бабушку мы кремировали, а по дедушке у меня возник вопрос, потому что он дольше лежал в стационаре, потому что через какое-то время вирус исчезает. Я не знала, какой будет диагноз после вскрытия. И у бабушки, и у дедушки в причинах смерти указана коронавирусная пневмония.
Для меня вся трагичность в том, что нет возможности попрощаться. Как происходит прощание с ковидным человеком? Это полностью закрытый гроб, который стретчуют. Нет возможности ни посмотреть, ни попрощаться, ни постоять (точнее, можно постоять у гроба несколько минут ограниченному количеству людей). Родственников не пускают. Присылают фотографии по WhatsApp для опознания, чтобы вы убедились, что ваш родственник лежит в гробу, который заносят в морг.
В официальной статистике, которую публикуют, их не было. Не было ни одного 74-летнего умершего за этот период (в день смерти и последующие). В похоронном доме на территории 25-й больницы я спросила, сколько человек ковидных, там же стоят эти пакеты, — из восьми обратившихся шесть за один день. Понятно, что люди могут обратиться в похоронный дом и не в день смерти, но это всего один филиал — и такое количество, а у нас каждый день пишут, что по три-четыре человека умирают на всю область. Вот и делайте выводы.
Истории других умерших от коронавируса
Каждую неделю мы рассказываем на НГС как истории вылечившихся людей, так и истории умерших.
Почитайте про 57-летнюю медсестру из Новосибирска, которая умерла ровно через две недели после того, как заболела коронавирусом. Другую медсестру — ей было всего 39 лет — несколько раз переводили в реанимацию, где у неё дважды останавливалось сердце (женщина также болела коронавирусной инфекцией).
Самой молодой жертвой вируса стал 18-летний студент из Барнаула, который заразился ковидом во время летней подработки. Почитайте его трагичную историю.
Среди жертв коронавируса — и известный новосибирский хирург Андрей Хальзов, родной брат министра здравоохранения Новосибирской области.
Сколько на самом деле людей умирает в ковидных госпиталях Новосибирска? Мы провели утро на территории 11-й больницы, посчитали катафалки и поговорили с людьми, которые пришли за справками о смерти своих близких.
Если ваша семья тоже столкнулась с коронавирусом, то расскажите свою историю медицинскому обозревателю Марии Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845–55–78 (WhatsApp, СМС, Telegram). Не анонимно.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции