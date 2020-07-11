«Потом, говорят, шибко плакал». Подробности трагедии под Новосибирском, где семиклассник убил учительницу

Ночью 9 июля в посёлке Смоленский Мошковского района случилась страшная трагедия. 16-летний подросток забрался в квартиру к своему школьному педагогу Валентине Болдыревой — хотел украсть ноутбук. Женщина проснулась и попыталась задержать его, но школьник несколько раз ударил её ножом. Мальчика поймали по горячим следам, но учительницу спасти не удалось. Корреспондент НГС Илья Калинин отправился в Смоленский, чтобы узнать подробности этой жуткой ночи и поговорить с родными подозреваемого подростка.
56-летнюю Валентину Болдыреву — заместителя директора местной школы по воспитательной работе и социального педагога — нашли мертвой в собственной квартире. Женщина погибла от многочисленных ножевых ранений и потери крови. Подозреваемого в убийстве задержали спустя несколько часов. Им оказался 16-летний ученик Болдыревой.
В Следственном комитете сухо рассказывают: учительница жила на первом этаже, мальчик взломал ночью окно, чтобы ограбить её, после убийства сбежал, а через некоторое время в полицию обратились его родственники — они заподозрили, что тот что-то совершил. Орудие преступления (нож) обнаружено и изъято. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».
— Подозреваемый в совершении преступления задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, — пояснили в пресс-службе СК России по НСО.
«Вторая мать наших детей»
В посёлке Смоленский живут более 600 человек. Все друг друга знают. К концу дня 10 июля в поселковой школе, где случилась страшная трагедия, осталась только сторож Оксана Головинская. Сидящая за стеклом на вахте женщина изучила журналистское удостоверение, вздохнула и сказала, что школьный завуч только что уехала из школы. В углу у входа — траурный венок. На ленте надпись: «От коллег».
— Женщина очень хорошая, тут нет никаких слов, — говорит сторож, сдерживая подступающие слёзы. — У меня сыну 30 лет, она его первая учительница. Была учителем начальных классов, а сейчас рисование вела. Как она нам? Мать наших детей она, вторая…
Во время разговора в школу возвращается замдиректора по учебной работе Татьяна Куриганова, которая не успела уехать домой. Завуч приносит портрет убитой коллеги и соглашается поговорить.
Валентина Владимировна Болдырева, по словам Татьяны Куригановой, приехала с семьёй в посёлок Смоленский в 1994 году. Муж Болдыревой был военным офицером. Валентина устроилась на работу в местную школу учительницей начальных классов. Проработала до 2012 года, после чего переехала в Новосибирск, где купила квартиру. С мужем к этому времени она разошлась, осталась с сыном и пошла работать нянечкой. В 2017 году женщину позвали вернуться в поселковую школу и предложили жильё. В качестве квартиры оформили одно из помещений этой же школы: в пристройке, с отдельным выходом на улицу. На этот раз женщина заняла должность заместителя директора по воспитательной работе и параллельно выполняла функцию социального педагога: постоянно работала с трудными детьми и неблагополучными семьями. Александр — тот самый, который через три года её убьет — тоже был из подопечных Валентины Владимировны.
— Она пользовалась всеобщим уважением. Всю себя отдавала, чтобы таких ребятишек, как Александр, наставить на правильный путь. Старалась их вовлечь в мероприятия, чтобы они участвовали в разных кружках, хотела отвлечь от того, что им не нужно… Всю себя отдавала школе, не считалась ни с чем. Постоянно с ребятишками ухаживала за памятником, который у клуба стоит, большое внимание уделяла правилам дорожного движения, вела ещё изобразительное искусство. Вот картины, которые её ребятишки рисовали, а вот пилотки, которые они шили на праздник… Такой очень светлый, очень энергичный, прекрасный человек ушёл от нас... — вздыхает завуч.
«Любила красоту — и воспитывала красотой»
Описывая Александра (имя подростка изменено) — каким он был, — замдиректора по учебной работе Татьяна Куриганова немного задумывается.
— Разный он был… В 2017 году, когда Валентина Владимировна пришла, она Сашу под своё крыло взяла: вовлекала его везде, во все сценарии… Он стоял на внутришкольном учёте с 2015 года, больше за поведение — нарушение устава школы и курение, а она выступила с ходатайством на педсовете, чтобы его сняли с учёта. Сняли… Он учился по адаптированной программе для детей с задержкой психического развития. Учился, конечно, слабо. В этом году Александр уже не был таким активным, отказывался участвовать в мероприятиях. Но 7-й класс он закончил. Правда, оставался в 1-м и 4-м классе на второй год. У него было индивидуальное расписание, — говорит замдиректора.
Александр, по словам Татьяны Куригановой, регулярно попадался на мелком воровстве. Но его всё время жалели: в полицию не сообщали, лишь ограничивались беседами и вызовом в школу мамы.
Тут завуч замолкает, берет портрет погибшей, сетует, что нет траурной ленты, и идет на школьный двор по направлению к розарию.
— Это её стараниями, она садила... Она хотела, чтобы возле школы было всё чистенько, красиво. Любила она красоту — воспитывала красотой. Неравнодушной была… Такой человечек светлый ушёл от нас. Вы только, ради Бога, не напишите ничего лишнего, — словно спохватываясь, не наговорила ли больше положенного, замдиректора выдаёт на прощание.
Возле входной двери в школьную квартиру погибшей Валентины Болдыревой уже стоит её портрет и две огромные розы со школьной клумбы.
«Он был добрый и отзывчивый»
Дом, где живёт семья Александра, — небольшая двухэтажка на два подъезда. Нужная квартира — на втором этаже. За дверью раздаются мужские голоса. Немного тревожные и, такое впечатление, что уже не совсем трезвые. Пока мы обдумываем, как лучше начать разговор с родственниками подростка, убившего своего преподавателя, у квартиры появляется его старший брат. А спустя несколько мгновений и мать Нина, которая, судя по всему, вернулась из магазина.
— Здравствуйте, отвечать ничего не буду, даже не спрашивайте, — на ходу скороговоркой выдает женщина и вместе с сыном скрывается в квартире.
Немного поговорить удалось с двоюродной сестрой Александра, которая вышла прогуляться с ребёнком в коляске.
— Для меня он (Александр. — Прим. ред.) — спокойный, нормальный, хороший человек, брат. Двоюродный. Вот и всё… Не знаю, что на него нашло, для меня это такая же неожиданность, как и для всех. Что я могу ещё сказать? Учительница тоже очень хорошая, добрая. В своё время, когда я училась в школе, она была моим классным руководителем. Она просто пыталась как лучше, но так вот получилось, я не знаю… В тот момент, когда это всё произошло, я спала дома. Я узнала это только утром. Опять же, я узнала даже не в подробностях, а просто что такая ситуация получилась. Подробностей до сих пор не знаю. Как я могу сказать, что он был плохим, если это мой брат? Какой бы он ни был, это мой брат. Для меня он всегда оставался тихим и хорошим человеком, потому что у нас с ним никогда не было конфликтов. Он всегда поможет, когда что-то попрошу. Он такой добрый и отзывчивый был. И родителям помогал, — говорит женщина.
«Там всё было в крови»
— Мы в шоке! Он учился с моей внучкой с 1-го по 4-й класс, а Валентина Владимировна их учила. Шалил, как все мальчишки. Но я бы не сказала, чтобы он был оторвой какой-то. Всегда такой славненький, всегда поздоровается, не нагрубит никому… Ну, бывали заскоки у него, где что утащит… То мотоцикл, то какую-то раму, то ещё что-нибудь, — разводит руками пожилая Ольга Николаевна.
Ольга Николаевна — общительная соседка семьи Александра, проживающая на первом этаже. Семья Александра, по её словам, считается не бедной: у родителей большое хозяйство, которое они держат недалеко от многоквартирного дома. Буквально в нескольких метрах от двухэтажки семья разбила огород с огромной теплицей, где выращивают капусту, помидоры, баклажаны, огурцы. На грядках под окнами — чеснок и «виктория». В хлеву живность всякая: кобыла с жеребёнком, свиньи, козы, кролики, куры, коровы, быки.
— Мать вроде бы ничего. Но отец поддаёт… А она — труженица. Любит хозяйство и за этим за всем следит. Скотина у неё костями не бренчит. Такими подростками надо бы отцу заниматься, а мать: «Не лезь, я сама». И отец не следил. Нет, он ей по хозяйству помогает, конечно, когда не бухает, — говорит пенсионерка.
А выпивать мужчине всегда есть с кем: в трёхкомнатной квартире, по словам Ольги Николаевны, помимо 38-летней Нины, 39-летнего отца Владимира и двух их сыновей, постоянно живут ещё двое взрослых мужчин: родной брат Владимира и его друг-сирота.
— Он (Александр. — Прим. ред.) маленький, худенький такой. И вот откуда сила такая у него взялась? Дочка у меня — фельдшер скорой, говорит, что три удара в грудь было и три в руку… Там всё в крови. Мам, говорит, страшно — всё в крови. Нож он сломал даже. Кухонный. У неё, наверное, взял. Мысль-то у него была только украсть ноутбук или этот… компьютер. Мышку на улице нашли, — рассказывает пожилая женщина.
— Просто она не ожидала, просто не ожидала, — переключается соседка уже на погибшую Валентину Болдыреву. — Знала бы, что у него (у Александра. — Прим. ред.) на уме, так взяла бы и отпустила его. Сказала бы: «Иди, завтра с родителями разберусь». А вот, видишь, как получилось… Она позвонила подруге и сказала: «Сходи, сообщи родителям Сашки, пускай придут. Он у меня. Залез ко мне в квартиру». А он как услыхал, что родителей позвали, схватил ножик и давай... Потом, говорят, шибко плакал. Ну, теперь что плачь — что не плачь, — вздыхает Ольга Николаевна.
Похороны Валентины состоятся в эту субботу, 11 июля, в 12:00 в деревне Белоярка, это примерно в 50 км от посёлка Смоленский, где у погибшего педагога остались мама и сестра.
Два года назад в Барабинске в филиале колледжа транспортных технологий имени Лунина студент выстрелил в однокурсника. Местные жители, когда всё произошло, оправдывали стрелка и считали, что его довели издевательства студентов.