«Потом, говорят, шибко плакал». Подробности трагедии под Новосибирском, где семиклассник убил учительницу

Немного поговорить удалось с двоюродной сестрой Александра, которая вышла прогуляться с ребёнком в коляске.



— Для меня он (Александр. — Прим. ред.) — спокойный, нормальный, хороший человек, брат. Двоюродный. Вот и всё… Не знаю, что на него нашло, для меня это такая же неожиданность, как и для всех. Что я могу ещё сказать? Учительница тоже очень хорошая, добрая. В своё время, когда я училась в школе, она была моим классным руководителем. Она просто пыталась как лучше, но так вот получилось, я не знаю… В тот момент, когда это всё произошло, я спала дома. Я узнала это только утром. Опять же, я узнала даже не в подробностях, а просто что такая ситуация получилась. Подробностей до сих пор не знаю. Как я могу сказать, что он был плохим, если это мой брат? Какой бы он ни был, это мой брат. Для меня он всегда оставался тихим и хорошим человеком, потому что у нас с ним никогда не было конфликтов. Он всегда поможет, когда что-то попрошу. Он такой добрый и отзывчивый был. И родителям помогал, — говорит женщина.

