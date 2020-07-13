«Желающих работать нет». Выясняем, сколько осталось медиков в больницах, где новосибирцы лечатся и умирают от ковида

По словам Олега Иванинского, в начале июня не хватало примерно 40–50 медсестёр, при этом фонд оплаты труда для того, чтобы принять дополнительных сотрудников, имеется.



Сколько готовы платить врачам за работу с COVID-19



В отделе кадров городской больницы №12 (учреждение стало ковидным госпиталем ещё в мае) поясняют, что заработная плата врачей, в среднем, «составляет дорожную карту» и может стать выше в случае внутреннего совместительства.



В цифрах это, по словам главврача учреждения Ларисы Фединой, выглядит так: голые ставки (оклады) начинающего врача оплачиваются в 21 700 рублей, палатной медсестры — в 14 200 рублей, младшей медсестры — в 11 200 рублей.



Но всё это — в докоронавирусное время. Сейчас же, с учётом путинских доплат, суммы зарплат в некоторых ковидных госпиталях быть выше озвученных в пять-семь раз.



В частности, врачу-специалисту в 11-й больнице за работу в стационаре предлагают зарплату в 145–160 тысяч рублей, и тут же подчёркивают: СИЗ предоставляется.



«За выполнение особо важных работ, непосредственное участие в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), в размере80 000,00 рублей. За особые условия труда и дополнительную нагрузку, оказание медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в размере 26 231,20 рублей», — говорится в объявлении на сайте по поиску работы.

