«Желающих работать нет». Выясняем, сколько осталось медиков в больницах, где новосибирцы лечатся и умирают от ковида

Пока новосибирские больницы заполняются пациентами с коронавирусной инфекцией, сотрудники этих учреждений спешат оставить свои должности. Так, например, случилось с больницей №3, которую в июне перепрофилировали под ковидный госпиталь — в спешке и без необходимого оснащения. После новости о том, что маленькая больница на ОбьГЭСе будет принимать больных с коронавирусом и подозрением на него, около 30% сотрудников предпочли уйти в отпуск, а некоторые и вовсе уволились. Впрочем, проблемы с кадрами есть и там, где с коронавирусом работают уже не первый месяц. Корреспондент НГС Ксения Лысенко узнала у министерства, сколько врачей и медсестёр не хватает в крупнейших ковидных госпиталях, какую нагрузку вынуждены нести оставшиеся сотрудники, а также поговорила с самими врачами — какие зарплаты за свою рискованную работу они получают и почему некоторые их коллеги покидают насиженные места.
«Оказывается огромное психологическое и моральное давление»
В министерстве здравоохранения Новосибирской области проблему дефицита кадров, которую ещё сильнее обострила пандемия, называют «сложившимся за десятилетия дисбалансом». На вопрос о том, почему в здравоохранении не хватает медиков, здесь называют сразу несколько причин. Это и сложные условия работы (в частности, суточные смены), и «социальный компонент» — моральное и психологическое давление, «неоднозначное отношение общества к медработникам».
В результате, разница между количеством работающих сотрудников и числом ставок может быть внушительной. Мы запросили информацию у министерства о положении дел в крупнейших ковидных госпиталях, а также в больнице №34, где в мае коронавирусом заразились 12 медиков Как оказалось, в среднем, на медперсонал приходится 1,3 ставки. Хуже всех ситуация обстоит в 25-й больнице, где разница между числом работающих врачей и предусмотренных ставок составляет чуть более 48%, а между младшим персоналом и их ставками — 46,6%. Полное совпадение по ставкам и работникам есть лишь в одном случае — 11-ая больница, средний медицинский персонал.
В целом, описанная министерством картина вписывается в привычные рамки — сами врачи признают, что обычно работают на полторы-две ставки. Однако эта статистика не учитывает ещё одного фактора — после того, как учреждения начали принимать коронавирусных больных, оттуда уволилась часть сотрудников, другие же спешно ушли на больничный или взяли отпуск, ну а медперсонал пожилого возраста и вовсе пришлось временно отстранить от работы из-за высоких рисков.
Поэтому больницы вынуждены были экстренно комплектовать штат сотрудниками других учреждений и студентами медколледжей, которые выполняли функции санитарок и санитаров. Но и этого числа медиков не хватало — об этом открыто говорил бывший министр здравоохранения и заместитель главврача больницы №11 (самый большой ковидный госпиталь в Новосибирске) Олег Иванинский.
— Потребности во врачах у нас, в принципе, нет: кто-то работает на две ставки, кто-то совмещает. Проблема как раз с медсёстрами, — пояснял он во время пресс-тура по 11-й больнице. Но сами врачи этого госпиталя признавались, что работают аж на три ставки.
По словам Олега Иванинского, в начале июня не хватало примерно 40–50 медсестёр, при этом фонд оплаты труда для того, чтобы принять дополнительных сотрудников, имеется.
Сколько готовы платить врачам за работу с COVID-19
В отделе кадров городской больницы №12 (учреждение стало ковидным госпиталем ещё в мае) поясняют, что заработная плата врачей, в среднем, «составляет дорожную карту» и может стать выше в случае внутреннего совместительства.
В цифрах это, по словам главврача учреждения Ларисы Фединой, выглядит так: голые ставки (оклады) начинающего врача оплачиваются в 21 700 рублей, палатной медсестры — в 14 200 рублей, младшей медсестры — в 11 200 рублей.
Но всё это — в докоронавирусное время. Сейчас же, с учётом путинских доплат, суммы зарплат в некоторых ковидных госпиталях быть выше озвученных в пять-семь раз.
В частности, врачу-специалисту в 11-й больнице за работу в стационаре предлагают зарплату в 145–160 тысяч рублей, и тут же подчёркивают: СИЗ предоставляется.
«За выполнение особо важных работ, непосредственное участие в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), в размере80 000,00 рублей. За особые условия труда и дополнительную нагрузку, оказание медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в размере 26 231,20 рублей», — говорится в объявлении на сайте по поиску работы.
Эта вакансия была опубликована 15 июня.
Процедурной медсестре в этом же учреждении готовы платить более 82 тысяч рублей (занять вакансию можно временно), а вот санитарам в больнице №3 — от 45 тысяч рублей.
Третья больница, в сравнении с другими больницами, принимающих ковидных больных, опубликовала наибольшее число вакансий. Кроме санитарок, сюда также требуются медсёстры (зарплата от 85 тысяч рублей), пульмонолог, инфекционист, анестезиолог-реаниматолог и врач-терапевт — им обещают зарплаты в 150 тысяч рублей.
«Люди уже не рады деньгам». Что говорят о своей работе врачи ковидных больниц
По словам родственников медиков, работающих в третьей больнице (сами специалисты говорить отказываются, так как боятся лишиться должности), сейчас в учреждении действительно напряжённая ситуация с кадрами, а все вакансии, которые время от времени появляются в Сети, — актуальны.
— То есть примерно из четырёх медсестёр работает одна. График работы бешеный, люди оттуда просто выползают. Многие врачи, которые работают в паре с медсестрой, остались одни. Бывает, что приходят люди с улицы, просятся работать санитарами, чтобы помогать врачам, но это такая редкость. А вот, что касается дополнительных кадров, студентов колледжей — такого нет. Видимо, желающие (работать с ковидом — Прим.ред.) медики были в самом начале пандемии и работали в других учреждениях — в 11-й, в 25-й. Но на нас желающих не осталось, — говорит супруг медика, работающей в третьей больнице.
Пока медперсонал из этого учреждения ещё не получал повышенных зарплат, но там рассчитывают, что суммы выплатят в полном объёме. Тем более, что часть своих средств медики тратили на маски и костюмы. В частности, по словам супруга врача из третьей больницы, его жена самостоятельно закупала в интернет-магазинах специальные маски с клапанами. Две посылки обошлись ей в 8 тысяч рублей.
— Врачей не хватает, но медсестёр у нас ещё меньше. Люди уволились в апреле ещё, примерно 20–30%, потому что боялись. Многие, которые уже в возрасте, взяли отпуск без содержания, потому что опять же боятся коронавируса. А больница при этом переполнена, — говорит Ирина, врач в 11-й больнице (имя изменено по просьбе героини). — Я же осталась потому, что изначально, как и все, наверное, не совсем верила в пандемию, страха не было. А вот сейчас уже понимаю всю серьёзность. Но идти мне некуда, работу я менять не планирую в будущем.
После того, как учреждение стало принимать пациентов с коронавирусом и подозрением на него, сюда для укомплектования действительно направляли других медиков, однако на сегодняшний день эта мера уже не действует.
— Те, кого направляли к нам из других больниц, — это всего на месяц было, потом же они ушли. В последнее время желающих работать у нас нет. Сейчас вроде обратно эти медики вернутся к нам из-за нехватки. Последние новости из больницы — такое положение дел будет до сентября, — добавила Ирина.
Из-за высокой нагрузки она работает на 1,75 ставки и дежурит два раза в неделю. После окончания смены ей и её коллегам приходится задерживаться.
Ирина получает повышенную зарплату из-за высоких рисков. В месяц со всеми доплатами и бонусами это выходит больше 100 тысяч рублей.
— Доплаты выплатили нам всем без задержки. Но люди устали и, если честно, не рады уже этим деньгам, — признаётся она.
В начале июня мы рассказывали о том, сколько врачи вынуждены тратить на свою защиту. Несмотря на то, что медучреждения делали многомиллионые закупки масок, халатов и респираторов, досталось не всем.