Куда ты рулишь? «Газель» протаранила Nissan в момент переключения светофора. Разбираемся, кто виноват в таких случаях

При определении виновника этого ДТП основной вопрос — завершала ли «Газель» свой маневр. Ведь правила дорожного движения предусматривают предоставление приоритета тем, кто заканчивает проезд перекрестка.

Пункт 13.7 ПДД. Водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофора, должен выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выходе с перекрестка.



Пункт 13.8. При включении разрешающего сигнала светофора водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, завершающим движение через перекресток, и пешеходам, не закончившим переход проезжей части данного направления.



Однако в этом столкновении, по мнению экспертов, все-таки не идет речь о завершении маневра, поскольку усматривается просто проезд на красный свет.

— У меня мнение однозначное, «Газель» ехала на запрещающий сигнал светофора. Если бы она заканчивала маневр, всё было бы несколько иначе. Видно, что движение уже началось, — комментирует руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

