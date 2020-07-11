Куда ты рулишь? «Газель» протаранила Nissan в момент переключения светофора. Разбираемся, кто виноват в таких случаях

В рубрике «Куда ты рулишь?» сегодня типовая авария — столкновение машин на перекрестке в момент переключения светофора. Иногда даже сложно разобраться, кто виноват — водитель, проскочивший на желтый, или тот, кто не дал завершить проезд перекрестка. О новом таком столкновении — подробнее в материале Дмитрия Косенко.
Пересечение улиц Гоголя и Королёва, автомобили стоят на красном светофоре. Вот к перекрестку на приличной скорости подъезжает универсал Nissan, в этот момент происходит переключение с желтого на зеленый. Nissan не сбавляя скорости выезжает на перекресток на свой зеленый и тут же сталкивается с «Газелью», водитель которой, видимо, хотел проскочить в последний момент и не ожидал, что кто-то так быстро появится на перекрестке. Смотрите видео.
Видео АСТ-54
При определении виновника этого ДТП основной вопрос — завершала ли «Газель» свой маневр. Ведь правила дорожного движения предусматривают предоставление приоритета тем, кто заканчивает проезд перекрестка.
Пункт 13.7 ПДД. Водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофора, должен выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выходе с перекрестка.
Пункт 13.8. При включении разрешающего сигнала светофора водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, завершающим движение через перекресток, и пешеходам, не закончившим переход проезжей части данного направления.
Однако в этом столкновении, по мнению экспертов, все-таки не идет речь о завершении маневра, поскольку усматривается просто проезд на красный свет.
— У меня мнение однозначное, «Газель» ехала на запрещающий сигнал светофора. Если бы она заканчивала маневр, всё было бы несколько иначе. Видно, что движение уже началось, — комментирует руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
Выводы, которые можно сделать из этого ДТП, однозначны — при включении зеленого света не надо сразу же бросаться на перекресток, лучше осмотреться по сторонам и убедиться, что какой-нибудь торопыга не пытается проскочить. Соответственно, при включении желтого не стоит испытывать судьбу и проезжать перекресток в такой спорный момент.