«Были большие планы на жизнь»: что известно про 18-летнего студента, умершего от коронавируса

8 июля в Алтайском крае умер 18-летний студент Михаил Петрашов, заражённый коронавирусом. Молодой человек работал в студотряде по сбору ягод в Змеиногорском районе. Несколько дней назад в этом отряде произошла вспышка ОРВИ. Михаила с температурой увезли в Барнаул, где он впоследствии скончался. Журналист НГС Алёна Истомина поговорила с близкими погибшего студента — его друзья утверждают, что перед поездкой в Змеиногорск Михаил сдавал тест на коронавирус, а значит, он заразился уже во время работы. Подробности — в нашем материале.
18-летний Михаил Петрашов учился в Барнауле на строителя.
— Нравилось ему, он знал, что это прибыльная профессия, машину хотел себе купить, — рассказывает Виктория, сводная сестра Михаила Петрашова. — Последний раз мы общались 5 июля. Он позвонил, поздравил меня с днём рождения, и всё. У него бывает такое, что он долго не пишет, не пишет, а потом вдруг позвонит. Я к этому привыкла.
Ещё до этого звонка, в июне, Виктория приглашала Михаила на свой день рождения, но он отказался — сказал, что едет куда-то на заработки.
Хотел помочь семье
По информации СК РФ по региону, погибший студент с 25 июня занимался сбором ягод в студенческом стройотряде «Магистраль» в Змеиногорске.
— Он хотел заработать, семье помочь, — рассказывает Сергей, приятель Михаила Петрашова. — Он не любил, когда ему помогают, был достаточно упрямым человеком. У него были большие планы на жизнь — закончить учебу, пойти в армию, после армии работать.
Друзья Михаила утверждают, что перед поездкой он сдавал анализы на коронавирус — результат был отрицательным. Вместе с другими студентами он работал в бывшем ягодном хозяйстве «Янтарное» и жил в здании бывшего профучилища. Несколько дней назад в общежитии произошла вспышка ОРВИ.
— У него несколько дней держалась температура, но он ходил, терпел, никому не говорил, — рассказывают ребята.
Ночью 8 июля состояние Михаила ухудшилось, поэтому его отвезли в барнаульскую горбольницу № 5 с подозрением на гнойный бронхит. В тот же день студент скончался.
— Коронавирус у него подтвердился, — уверяет Александр, приятель Михаила. — Вчера утром позвонили родителям, сказали.
Информацию о подтверждённом диагнозе подтверждает и ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав. Известно, что всего в студенческом отряде было 128 человек, 15 из них госпитализированы в коронавирусный госпиталь, остальные находятся в обсерваторах.
Следственный комитет уже проводит проверку по факту случившегося.
— Устанавливаются обстоятельства трудовой деятельности юноши в студенческом отряде. Кроме того, назначены необходимые экспертизы, в том числе по установлению причины смерти и возможному заражению погибшего новой коронавирусной инфекцией, — сообщает СК.
Позвонили из больницы
Корреспонденту НГС удалось связаться с матерью студента Татьяной — она рассказала, что узнала о том, что Михаил плохо себя чувствует, только когда он уже был госпитализирован.
— С меня взята подписка о неразглашении информации, — объяснила женщина. — Следователь прокуратуры. Вот сказали о неразглашении информации, потому что пока нет официального заключения.
После этих слов Татьяна извинилась и положила трубку.
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