«Были большие планы на жизнь»: что известно про 18-летнего студента, умершего от коронавируса

18-летний Михаил Петрашов учился в Барнауле на строителя.

— Нравилось ему, он знал, что это прибыльная профессия, машину хотел себе купить, — рассказывает Виктория, сводная сестра Михаила Петрашова. — Последний раз мы общались 5 июля. Он позвонил, поздравил меня с днём рождения, и всё. У него бывает такое, что он долго не пишет, не пишет, а потом вдруг позвонит. Я к этому привыкла.

Ещё до этого звонка, в июне, Виктория приглашала Михаила на свой день рождения, но он отказался — сказал, что едет куда-то на заработки.

Хотел помочь семье

По информации СК РФ по региону, погибший студент с 25 июня занимался сбором ягод в студенческом стройотряде «Магистраль» в Змеиногорске.

— Он хотел заработать, семье помочь, — рассказывает Сергей, приятель Михаила Петрашова. — Он не любил, когда ему помогают, был достаточно упрямым человеком. У него были большие планы на жизнь — закончить учебу, пойти в армию, после армии работать.

Друзья Михаила утверждают, что перед поездкой он сдавал анализы на коронавирус — результат был отрицательным. Вместе с другими студентами он работал в бывшем ягодном хозяйстве «Янтарное» и жил в здании бывшего профучилища. Несколько дней назад в общежитии произошла вспышка ОРВИ.