Гении парковки. Смотрим, что натворил чёрный «Гелендваген» и как водитель «Ленд-Крузера» заставил обходить его джип

В новом, 184-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: «Гелендваген» на тротуаре, «Ленд-Крузер», мешающий пешеходам, и BMW X7, вставший на перекрестке.



Когда у тебя такой крутой «Гелик», для парковки открыты все места (фото выше).