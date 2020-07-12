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АвтоЯ паркуюсь как чудакОбзор

Гении парковки. Смотрим, что натворил чёрный «Гелендваген» и как водитель «Ленд-Крузера» заставил обходить его джип

Новые примеры бестолковой парковки в Новосибирске

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«Гелендваген» на тротуаре

«Гелендваген» на тротуаре

В новом, 184-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: «Гелендваген» на тротуаре, «Ленд-Крузер», мешающий пешеходам, и BMW X7, вставший на перекрестке.

Когда у тебя такой крутой «Гелик», для парковки открыты все места (фото выше).

«Крузер» нужно обходить

«Крузер» нужно обходить

— Спартаковский мост. Перекрыл вход на мост, люди обтекают его, как река, на велосипеде с трудом объехать, стоит под знаком и стоп линией. Эвакуаторщик с ментом только улыбаются, — сообщает читатель Лев.

Стоянка на Советской

Стоянка на Советской

Огромный «Додж» встал на тротуар на улице Советской.

Встал на газон

Встал на газон

— Недотёпе по барабану. Двор Бурденко, 39, — пишет Олег.

Припарковался поближе к дому

Припарковался поближе к дому

Встал на газон, видимо, хотел поближе к дому.

Стоянка в пешеходной зоне

Стоянка в пешеходной зоне

— Советская, 19, перекрёсток Советской и Чаплыгина. Буквально в паре метров была свободная парковка. Водитель-женщина, выходя из машины, была крайне довольна удачным местом для парковки, — рассказывает Кирилл.

Машины нужно обходить

Машины нужно обходить

Пешеходы должны протискиваться между этих машин.

Стоянка на инвалидном месте

Стоянка на инвалидном месте

— Парковка у ленты на Большевистской, 52, — уточняет Дмитрий.

Парковка на тротуаре

Парковка на тротуаре

Тротуар большой, никого нет, почему бы не припарковаться здесь.

Парковка на перекрестке

Парковка на перекрестке

— Вот так сейчас можно парковаться? — задается вопросом читатель Виктор.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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