Гении парковки. Смотрим, что натворил чёрный «Гелендваген» и как водитель «Ленд-Крузера» заставил обходить его джип

В новом, 184-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: «Гелендваген» на тротуаре, «Ленд-Крузер», мешающий пешеходам, и BMW X7, вставший на перекрестке.
Когда у тебя такой крутой «Гелик», для парковки открыты все места (фото выше).
— Спартаковский мост. Перекрыл вход на мост, люди обтекают его, как река, на велосипеде с трудом объехать, стоит под знаком и стоп линией. Эвакуаторщик с ментом только улыбаются, — сообщает читатель Лев.
Огромный «Додж» встал на тротуар на улице Советской.
— Недотёпе по барабану. Двор Бурденко, 39, — пишет Олег.
Встал на газон, видимо, хотел поближе к дому.
— Советская, 19, перекрёсток Советской и Чаплыгина. Буквально в паре метров была свободная парковка. Водитель-женщина, выходя из машины, была крайне довольна удачным местом для парковки, — рассказывает Кирилл.
Пешеходы должны протискиваться между этих машин.
— Парковка у ленты на Большевистской, 52, — уточняет Дмитрий.
Тротуар большой, никого нет, почему бы не припарковаться здесь.
— Вот так сейчас можно парковаться? — задается вопросом читатель Виктор.