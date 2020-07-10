На вокзале Новосибирск-Главный открылась автостанция с площадкой для междугородних автобусов. Репортаж

Вопрос с автостанцией на ж/д вокзале стоит давно. Об этом уже несколько лет просят пассажиры, прибывающие в Новосибирск поездом. Сначала приходилось объяснять, как добраться на Красный проспект, в последние полгода — как доехать до Гусинки.



— Потому что многие приезжают из регионов, из Новосибирской области. Для того, чтобы дальше потом следовать, им нужно было ехать с пересадками, — объясняет заместитель начальника вокзала Новосибирск-Главный Оксана Разворотнева. — Люди, которые приезжали на поездах, оставляли мне обращения: так неудобно. Понятно, что они, не зная расписания, не зная города, должны были куда-то ехать.