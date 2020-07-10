На вокзале Новосибирск-Главный открылась автостанция с площадкой для междугородних автобусов. Репортаж

На вокзале Новосибирск-Главный открылась новая автостанция
9 июля на железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный заработала автостанция — это совместный проект бывшего директора новосибирского автовокзала Сергея Ермакова с руководством железнодорожного вокзала.
Автостанция «Железнодорожная» расположена в правом крыле здания, на месте бывшего ресторана. В зале ожидания 64 места для пассажиров. Сейчас работают два кассира и один дежурный диспетчер.
Станция заработала 9 июля с 7 утра. Пока работают в тестовом режиме — последний рейс уходит в 23:30. В ближайшие пару месяцев автостанция перейдёт на круглосуточный режим работы.
Вопрос с автостанцией на ж/д вокзале стоит давно. Об этом уже несколько лет просят пассажиры, прибывающие в Новосибирск поездом. Сначала приходилось объяснять, как добраться на Красный проспект, в последние полгода — как доехать до Гусинки.
— Потому что многие приезжают из регионов, из Новосибирской области. Для того, чтобы дальше потом следовать, им нужно было ехать с пересадками, — объясняет заместитель начальника вокзала Новосибирск-Главный Оксана Разворотнева. — Люди, которые приезжали на поездах, оставляли мне обращения: так неудобно. Понятно, что они, не зная расписания, не зная города, должны были куда-то ехать.
Проект автостанции на ж/д вокзале планировали давно, вопрос обсуждали, в том числе с губернатором. Однако до реальных проектов дело не доходило.
— Сергей Александрович на нас вышел очень вовремя, так скажем. И мы такой проект организовали, чтобы нашим пассажирам было очень удобно, — говорит Оксана Разворотнева.
Кроме того, чтобы облегчить жизнь транзитным пассажирам, в перспективе планируют синхронизировать расписание автобусов с графиком движения электропоездов.
Автостанция сейчас работает в тестовом режиме — в день отправляется порядка 20 рейсов. Затем количество рейсов доведут до сотни.
Директор автостанции Сергей Ермаков подчеркивает, что это именно автостанция, а не автовокзал.
— Надо понимать, что здесь не будет никакой толкучки. Всё будет аккуратно, безопасно. У нас есть специальный работник, который за этим следит. На площадке больше 2–3 автобусов находиться не будет, — обещает он. — Это не автовокзал, здесь тысячи автобусов ездить не будут, их количество ограничено.
Площадка для стоянки автобусов находится прямо перед входом (со стороны Шамшурина). Площадь территории — 1000 квадратных метров. За один час будет проходить не больше 8 автобусов.
Пока перевозчики присматриваются к новой остановке — смотрят здание, подают документы. Как пояснил Ермаков, маршрут автобуса зависит от самого перевозчика — они могут отправляться только с этой автостанции либо заезжать на другие, в том числе на Гусинобродское шоссе.
Оксана Разворотнева считает, что сокращение пассажиропотока из-за пандемии как раз позволило снизить темп работы и сделать автостанцию.
По словам Ермакова, зал ожидания взяли в аренду. В зале 64 места, часть территории закрыта прозрачными перегородками. Не исключено, что здесь откроют какой-нибудь общепит. Пассажиры могут пользоваться всей инфраструктурой вокзала, в том числе столовой и гостиницей. Для водителей есть отдельная комната отдыха, где можно умыться и перекусить.
Он подчеркнул, что на автостанцию оформлены все документы. Билеты на рейсы можно купить как на сайте nsk-avtovokzal.ru (это сайт агента про продаже билетов), так и на месте. На сайте новосибирского автовокзала билетов с отправлением с автостанции «Железнодорожная», говорит Ермаков, нет.
Пока с новой автостанции можно уехать в Томск, Кемерово, Барнаул, Междуреченск, Новокузнецк, Яровое, Чемал. По словам Ермакова, половина рейсов — заказные. Переходить на регулярные будут постепенно, по мере заключения договоров с перевозчиками.
Недавно Сергей Ермаков открыл ещё одну автостанцию — на Речном вокзале. Чуть позже новосибирский автовокзал тоже открыл свою автостанцию на Большевистской, 12 а (пешеходный переход рядом с метро «Речной вокзал»). На железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный также есть кассово-диспетчерский пункт (автостанция новосибирского автовокзала), который открылся в 2017 году.