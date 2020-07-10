Почему новосибирцы так быстро забыли про пандемию. Колонка о том, что времена меняются, а люди — не очень

Пару месяцев назад, когда пандемия была в самом разгаре, модной темой для эссе и авторских колонок стал «мир после коронавируса». Люди на разных языках кинулись убеждать окружающих в том, как ковид изменит жизнь всего мира. Заказ блюд в ресторане через доставку, покупки продуктов через доставку, учёба в онлайне. «Учитесь жить в новой реальности», — снисходительно говорили глашатаи этой самой новой реальности. И вот пандемия ещё не прошла, но уже видно — реальность эта была исключительно в голове некоторых людей.
Постановление, разрешавшее работу летников в Новосибирске, было опубликовано в обед. Но несколько заведений оказались настолько проворными, что открыли свои веранды практически одновременно с публикацией (если не раньше). А уже к вечеру толпы народа сидели в центре практически везде, где было можно. Если вы думаете, что это какая-то местная особенность, то глубоко ошибаетесь. То же самое (даже в куда больших масштабах) происходило в Москве, Лондоне, Париже и далее почти везде, где вводились жесткие ограничения.
А ведь пандемия не закончилась, люди продолжают заражаться, болеть и умирать. Коронавирусные новости звучат как сводки с фронта. Опасность всё ещё вполне реальна прямо сейчас, не нужно дожидаться даже прихода второй волны.
Но люди привыкли. Кто-то просто принял эту опасность как новый вид рисков, кто-то убедил себя в том, что «это всё фейк», кто-то в принципе не привык особо задумываться о том, что ещё не коснулось его лично. Невозможно жить в постоянном страхе. Даже на войне, где смерть более чем наглядна, человек мало-помалу перестает постоянно бояться. А у нас всё же не война, что уж там.
Итак, что мы имеем по итогам более чем трехмесячного «локаута»? Выросло количество заказов у сервисов доставки еды. Это видно невооруженным глазом. Но услуга эта и раньше развивалась довольно активно. Велосипедисты с яркими заплечными сумками стали постоянным элементом городской среды по всему миру ещё пару лет назад. И отсутствие возможности пойти в ресторан, конечно, подстегнуло их развитие. Но ровно до того момента, как возможность эта появилась. Всё-таки бар — это не просто еда и выпивка, а прежде всего некая нейтральная территория. Возможность собраться друзьям и завести новые знакомства. Просто побыть на людях. И никакие коробочки и контейнеры этого не заменят.
Никуда не денутся и супермаркеты. При этом доля доставки будет стабильно расти — просто потому, что у торговых сетей появляется техническая возможность предложить товары рутинного спроса по более привлекательным ценам. Для части покупателей и раньше было проще заказать некий постоянный пакет нужных продуктов и получать его в удобное время, а не тратить время (и лишние деньги) на поездки в гипермаркеты. Но чтобы эта система работала, нужен не коронавирус, а наличие технически оснащённых «тёмных магазинов» (dark store), где сортируются товары и формируются заказы. При этом никуда не денутся спонтанные покупки и желание просто пройтись по супермаркетам в надежде встретить что-то интересненькое.
Заметнее всего изменения, наверное, будут в сфере образования. Онлайн-обучение действительно дает возможность доступа к лучшим лекторам и преподавателям со всего мира. Причем именно тогда, когда у вас есть на это время. Успех школ иностранных языков здесь особенно показателен. Но корни этого успеха в удобстве и широте выбора, а вовсе не в готовности населения планеты Земля закрыться в бункерах.
Мир останется прежним. С какими-то изменениями, да. Вот, например, существенно больше людей стали сейчас мыть руки перед едой. Но и это ненадолго. Если уж человечество сумело частично утратить данный навык после чумы, испанки, дизентерии и так далее (список может занять пару страниц), то даже этот эффект от пандемии COVID-19 тоже вряд ли продержится долго. Времена меняются, люди — не очень.
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