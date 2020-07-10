Почему новосибирцы так быстро забыли про пандемию. Колонка о том, что времена меняются, а люди — не очень

Постановление, разрешавшее работу летников в Новосибирске, было опубликовано в обед. Но несколько заведений оказались настолько проворными, что открыли свои веранды практически одновременно с публикацией (если не раньше). А уже к вечеру толпы народа сидели в центре практически везде, где было можно. Если вы думаете, что это какая-то местная особенность, то глубоко ошибаетесь. То же самое (даже в куда больших масштабах) происходило в Москве, Лондоне, Париже и далее почти везде, где вводились жесткие ограничения.



А ведь пандемия не закончилась, люди продолжают заражаться, болеть и умирать. Коронавирусные новости звучат как сводки с фронта. Опасность всё ещё вполне реальна прямо сейчас, не нужно дожидаться даже прихода второй волны.



Но люди привыкли. Кто-то просто принял эту опасность как новый вид рисков, кто-то убедил себя в том, что «это всё фейк», кто-то в принципе не привык особо задумываться о том, что ещё не коснулось его лично. Невозможно жить в постоянном страхе. Даже на войне, где смерть более чем наглядна, человек мало-помалу перестает постоянно бояться. А у нас всё же не война, что уж там.

