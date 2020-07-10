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Дачи галочкой: прогулка по СНТ, где домики построены друг на друге, а в теплицах выращивают арбузы

Здесь больше тысячи дач, а все дачники когда-то были коллегами по заводу

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«Вега-1» — очень живописный старый дачный посёлок, где селились работники Бердского радиозавода

«Вега-1» — очень живописный старый дачный посёлок, где селились работники Бердского радиозавода

Когда мы запускали рубрику «Классно на даче», то предложили вам приглашать нас в свои общества и рассказывать, что в них есть интересного. Этот текст посвящён одному из обществ, в которое нас пригласила читательница НГС, — СНТ «Вега-1» под Бердском. Оказалось, это одно из самых больших садовых товариществ в области (больше тысячи участков!), где крутые склоны спускаются к озеру, дороги теряются в лесу, а в теплицах зреют арбузы. Как живут здесь дачники — узнала Лиза Пичугина.

СНТ «Вега-1» находится за Бердском, недалеко от посёлка Маяк. Ровно 40 лет назад его организовал бердский завод «Вега» — нынче это событие планировали отпраздновать концертом, но пандемия всё испортила, рассказывает председатель товарищества Людмила Дубровина.

Автобус ходит примерно раз в час, большинство остановок находится в самом СНТ

Автобус ходит примерно раз в час, большинство остановок находится в самом СНТ

На конечной остановке есть ларёк (всего здесь три магазина) и доска объявлений

На конечной остановке есть ларёк (всего здесь три магазина) и доска объявлений

От вокзала в Бердске сюда в дачный сезон ходит прямой автобус № 721, пять из девяти остановок маршрута проходят непосредственно по территории «Веги-1» — такое оно большое. По информации Людмилы Дубровиной, ему тогда ещё Тальменский сельсовет выделил целых 102 га. Изначально в товариществе было 1224 участка, сейчас — около 1300.

— По всей Новосибирской области такого большого общества больше нет. Даже в Бердске нет таких залов, куда я могу поместить всех для собрания, — рассказывает председательница.

Пока автобуса не видно, в тени остановки болтают местные дети

Пока автобуса не видно, в тени остановки болтают местные дети

В центре длинного общества — улица, частично покрытая асфальтом.

— Дорожное покрытие как вся наша жизнь: тут ровно, там кочки, — шутит о дороге Людмила Дубровина.

Есть и два водоёма: большой, к которому ведут несколько насосов для забора воды на полив, и маленький, откуда можно взять воду в случае пожара. Местные дачники называют их озёрами, но формально они озёрами не являются, подчеркивает Дубровина.

Всего в «Веге-1» больше тысячи дач

Всего в «Веге-1» больше тысячи дач

— Это сельхозугодья, заполненные водой. Формально это не озера, на карте [водных объектов] их не существует: это вырыли котлованы для стоков. Зимой весь снег в озеро, все талые воды туда сходят, — говорит она.

Водоём поменьше предназначен только для пожарных

Водоём поменьше предназначен только для пожарных

На вопрос, почему формулировки так важны, она объясняет, что некоторые дачники в суде почему-то пытались доказать, что председатель раздаёт воду из государственных водоёмов.

Часть мостков на самом деле — трубы, которые разносят воду по участкам три раза в неделю

Часть мостков на самом деле — трубы, которые разносят воду по участкам три раза в неделю

От водоёмов в разные стороны разбегается водопровод, который в своё время построил завод — всего 22 км. Здесь есть и питьевая вода из двух артезианских скважин, которую можно использовать, например, для бань.

В озере водятся караси, а рыбаки отгораживают и вычищают водоём по кусочкам, чтобы было удобнее ловить рыбу и купаться

В озере водятся караси, а рыбаки отгораживают и вычищают водоём по кусочкам, чтобы было удобнее ловить рыбу и купаться

Со стороны центральной улицы у озера — широкая зелёная полоса, на которой нельзя парковаться: здесь находится одна из артезианских скважин

Со стороны центральной улицы у озера — широкая зелёная полоса, на которой нельзя парковаться: здесь находится одна из артезианских скважин

С одной стороны большого озера проходит главная улица, а с другой дорога упирается в тропинку, которая идёт вдоль оград

С одной стороны большого озера проходит главная улица, а с другой дорога упирается в тропинку, которая идёт вдоль оград

— Со скважины можно пить, но мне не нравится, — признается дачник Николай Александрович. — Раньше вода со скважины постоянно бежала, не заиливалась. Сейчас я приезжаю, кнопку нажал — поднимается муть со дна.

С участков, расположенных наверху, можно обозреть всё огромное СНТ

С участков, расположенных наверху, можно обозреть всё огромное СНТ

С двух сторон длинную «Вегу-1» окружают поля

С двух сторон длинную «Вегу-1» окружают поля

В ландшафте «Вегу-1» можно сравнить с галочкой: на сгибе — водоёмы и собственный густой лесок с ручьём, на склонах, будто один на другом, построены дачные домики, а наверху с двух сторон — поля и перелески. Главное преимущество — живописный вид.

В конце главной улицы — настоящее птичье царство: заросшая старыми деревьями и кустами территория, где водятся иволги и совы, а внизу бежит ручей, через который перекинут лёгкий мостик

В конце главной улицы — настоящее птичье царство: заросшая старыми деревьями и кустами территория, где водятся иволги и совы, а внизу бежит ручей, через который перекинут лёгкий мостик

Склоны в СНТ достаточно крутые, иногда кажется, что домики построены один на другом

Склоны в СНТ достаточно крутые, иногда кажется, что домики построены один на другом

— У меня долго не было дачи, поэтому меня любили знакомые: я шутила, что работаю на даче за еду. У одной моей знакомой была дача в «Веге-1». Я так привыкла к этим берёзам, что когда стала искать новую дачу, то выбрала место на самой горе — видно даже Ключ-Камышенское плато, по-моему, — рассказывает дачница Людмила. — Мне кажется, это чудесное место: есть пруд, есть склоны. Сейчас ночью в окошко выгляну — и всё внизу светится, огни дачные прямо рядами. Присылала виды дочери, а она говорит: «Какой простор!».

По некоторым улочкам подниматься достаточно непросто, но у местных есть свои способы

По некоторым улочкам подниматься достаточно непросто, но у местных есть свои способы

Впрочем, недостатков у такого ландшафта тоже немало. Николай Александрович рассказывает, что весной вместе с талым снегом по направлению к озеру «уплывают» грядки, а его старенькая мама уже отказывается приезжать на дачу: вниз спуститься она ещё может, а вот подняться — уже с трудом.

Большая часть дачников — бывшие работники завода «Вега» или их потомки

Большая часть дачников — бывшие работники завода «Вега» или их потомки

Местная дачница Людмила говорит, что за каждой калиткой здесь — волшебный сад, а Тамара Владимировна в теплице выращивает арбузы

Местная дачница Людмила говорит, что за каждой калиткой здесь — волшебный сад, а Тамара Владимировна в теплице выращивает арбузы

46 семей, по данным Людмилы Дубровиной, уже не первый год живут здесь не только летом, но и зимой — на зиму электричество остаётся только в их кварталах. В этом году председательница планирует попробовать прописаться в своём дачном доме, чтобы потом объяснить процедуру всем желающим.

Охранники патрулируют территорию посёлка пешком, на мотоцикле или на машине

Охранники патрулируют территорию посёлка пешком, на мотоцикле или на машине

Общество охраняют: раньше казаки, а теперь просто охранники патрулируют территорию пешком, на мотоцикле или на машине. На въезде стоит будка охраны, хотя, если она пуста, проехать можно свободно — всё-таки здесь регулярно ходит автобус. Местные жители говорят, что дачи сейчас обворовывают реже, чем раньше, и в основном весной, когда только начинает сходить снег. Но охрана в принципе следит за порядком.

— У нас как-то ветром открыло окно, так нам позвонили, — говорит одна из дачниц, пенсионерка Тамара Владимировна.

Прилавок, превращённый в лаундж-зону, — вполне себе местная достопримечательность

Прилавок, превращённый в лаундж-зону, — вполне себе местная достопримечательность

Раньше общество было очень дружным. Большая часть местных дачников — всё ещё бывшие коллеги, и они приезжают сюда с момента основания «Веги-1», как семья Тамары Владимировны.

— Сруб нам папа подарил, в Ташаре жил. Мы молодые были, оттуда его привезли, потому что ни одной досочки нигде не было. Всё было настолько сложно! — вспоминает пенсионерка. — У нас всегда было красиво, а сейчас всё постарело, а нового нам не надо. Зять нам сказал: «Съезжайте, мы к вам ездить не будем». У них в Бердске свой дом с пирсом. А мы объездили всё побережье, и нет ничего хорошего, чтобы к душе, а здесь нам хорошо, внуки здесь выросли. Нам нравится здесь.

В старом обществе есть и старые, и новые дома, некоторые начали строить сравнительно недавно — возможно, число семей, которые живут здесь постоянно, увеличится

В старом обществе есть и старые, и новые дома, некоторые начали строить сравнительно недавно — возможно, число семей, которые живут здесь постоянно, увеличится

— Когда мы пришли в 1980-м, строились вместе, все как одна семья были. Раньше, когда люди обновлялись, мы улицей собирались вечером, чай пили, песни пели. Теперь молодые работают, набегом бывают, такого общения уже нет, — сетует её соседка по СНТ Нина Алексеевна. — Но я считаю, что у нас дружное общество. Пусть народ и обновляется, всё равно у нас дружные люди.

Значки рядом с номером дома указывают, каким инструментом в случае пожара может поделиться его хозяин

Значки рядом с номером дома указывают, каким инструментом в случае пожара может поделиться его хозяин

— У нас умер один хороший человек, и мы прямо на улице отмечали его проводы, его дети всех собрали. Хорошее отношение у людей, всегда можно обратиться, — подтверждает Людмила. — Конфликты бывают, конечно. Например, моя дача принадлежала родственнице моих соседей, и они считают, что она по-прежнему как бы их — границ не было.

В «Веге-1» множество живописных уголков, а фасад этого сарайчика и вовсе смахивает на готовую фотозону

В «Веге-1» множество живописных уголков, а фасад этого сарайчика и вовсе смахивает на готовую фотозону

Постоянных шумных вечеринок здесь не бывает — всё-таки дачи достаточно далеко от Новосибирска, посуточно их не сдают. Фейерверки иногда бывают, признается Николай Александрович, но он к ним относится снисходительно:

— У людей праздник, пускай пускают, они же не всю ночь эти канонады бухают.

Дачи в своё время строили все вместе, как большая дружная семья. Какие-то благополучно дожили до лета 2020 года, некоторые — нет

Дачи в своё время строили все вместе, как большая дружная семья. Какие-то благополучно дожили до лета 2020 года, некоторые — нет

Хотя заброшенные дома — это, конечно, грустно, но добавляет старому посёлку шарма

Хотя заброшенные дома — это, конечно, грустно, но добавляет старому посёлку шарма

Этой весной здесь купили много дач — примерно 20–30, по подсчётам председательницы СНТ. По её мнению, покупают их в основном из-за дешевизны: на «Авито» варианты в «Веге-1» стоят от 135 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Ещё 117 участков остаются заброшенными. Но, если откровенно, такие дачи с проросшими через дома деревьями даже придают старым дачным посёлкам определённый шарм.

Про какие ещё дачи можно почитать

Похожий ландшафт с озером есть в получасе ходьбы от Академгородка — там первые дачи заселяли молодые учёные, а сегодня продают самую дорогую среди всех СНТ дачу за 18 миллионов.

На острове Кудряш дачи продают сразу с лодками — там сложилась своя особая атмосфера: без машин, зато с рыбалкой и чистейшим воздухом.

Дачные посёлки вокруг Обкомовских дач — самые старые и престижные в городе, но и там не обходится без простых домиков, которые теснят роскошные усадьбы за десятки миллионов.

Вы считаете своё дачное общество лучшим в округе, а соседей — самыми дружными? В вашем обществе есть необычные дома, традиции или достопримечательности? Расскажите об этом Лизе Пичугиной, и мы напишем об этом интересную статью.

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БердскСНТдачи
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