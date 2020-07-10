Дачи галочкой: прогулка по СНТ, где домики построены друг на друге, а в теплицах выращивают арбузы

От вокзала в Бердске сюда в дачный сезон ходит прямой автобус № 721, пять из девяти остановок маршрута проходят непосредственно по территории «Веги-1» — такое оно большое. По информации Людмилы Дубровиной, ему тогда ещё Тальменский сельсовет выделил целых 102 га. Изначально в товариществе было 1224 участка, сейчас — около 1300.



— По всей Новосибирской области такого большого общества больше нет. Даже в Бердске нет таких залов, куда я могу поместить всех для собрания, — рассказывает председательница.

