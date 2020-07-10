Дачи галочкой: прогулка по СНТ, где домики построены друг на друге, а в теплицах выращивают арбузы

Когда мы запускали рубрику «Классно на даче», то предложили вам приглашать нас в свои общества и рассказывать, что в них есть интересного. Этот текст посвящён одному из обществ, в которое нас пригласила читательница НГС, — СНТ «Вега-1» под Бердском. Оказалось, это одно из самых больших садовых товариществ в области (больше тысячи участков!), где крутые склоны спускаются к озеру, дороги теряются в лесу, а в теплицах зреют арбузы. Как живут здесь дачники — узнала Лиза Пичугина.
СНТ «Вега-1» находится за Бердском, недалеко от посёлка Маяк. Ровно 40 лет назад его организовал бердский завод «Вега» — нынче это событие планировали отпраздновать концертом, но пандемия всё испортила, рассказывает председатель товарищества Людмила Дубровина.
От вокзала в Бердске сюда в дачный сезон ходит прямой автобус № 721, пять из девяти остановок маршрута проходят непосредственно по территории «Веги-1» — такое оно большое. По информации Людмилы Дубровиной, ему тогда ещё Тальменский сельсовет выделил целых 102 га. Изначально в товариществе было 1224 участка, сейчас — около 1300.
— По всей Новосибирской области такого большого общества больше нет. Даже в Бердске нет таких залов, куда я могу поместить всех для собрания, — рассказывает председательница.
В центре длинного общества — улица, частично покрытая асфальтом.
— Дорожное покрытие как вся наша жизнь: тут ровно, там кочки, — шутит о дороге Людмила Дубровина.
Есть и два водоёма: большой, к которому ведут несколько насосов для забора воды на полив, и маленький, откуда можно взять воду в случае пожара. Местные дачники называют их озёрами, но формально они озёрами не являются, подчеркивает Дубровина.
— Это сельхозугодья, заполненные водой. Формально это не озера, на карте [водных объектов] их не существует: это вырыли котлованы для стоков. Зимой весь снег в озеро, все талые воды туда сходят, — говорит она.
На вопрос, почему формулировки так важны, она объясняет, что некоторые дачники в суде почему-то пытались доказать, что председатель раздаёт воду из государственных водоёмов.
От водоёмов в разные стороны разбегается водопровод, который в своё время построил завод — всего 22 км. Здесь есть и питьевая вода из двух артезианских скважин, которую можно использовать, например, для бань.
— Со скважины можно пить, но мне не нравится, — признается дачник Николай Александрович. — Раньше вода со скважины постоянно бежала, не заиливалась. Сейчас я приезжаю, кнопку нажал — поднимается муть со дна.
В ландшафте «Вегу-1» можно сравнить с галочкой: на сгибе — водоёмы и собственный густой лесок с ручьём, на склонах, будто один на другом, построены дачные домики, а наверху с двух сторон — поля и перелески. Главное преимущество — живописный вид.
— У меня долго не было дачи, поэтому меня любили знакомые: я шутила, что работаю на даче за еду. У одной моей знакомой была дача в «Веге-1». Я так привыкла к этим берёзам, что когда стала искать новую дачу, то выбрала место на самой горе — видно даже Ключ-Камышенское плато, по-моему, — рассказывает дачница Людмила. — Мне кажется, это чудесное место: есть пруд, есть склоны. Сейчас ночью в окошко выгляну — и всё внизу светится, огни дачные прямо рядами. Присылала виды дочери, а она говорит: «Какой простор!».
Впрочем, недостатков у такого ландшафта тоже немало. Николай Александрович рассказывает, что весной вместе с талым снегом по направлению к озеру «уплывают» грядки, а его старенькая мама уже отказывается приезжать на дачу: вниз спуститься она ещё может, а вот подняться — уже с трудом.
46 семей, по данным Людмилы Дубровиной, уже не первый год живут здесь не только летом, но и зимой — на зиму электричество остаётся только в их кварталах. В этом году председательница планирует попробовать прописаться в своём дачном доме, чтобы потом объяснить процедуру всем желающим.
Общество охраняют: раньше казаки, а теперь просто охранники патрулируют территорию пешком, на мотоцикле или на машине. На въезде стоит будка охраны, хотя, если она пуста, проехать можно свободно — всё-таки здесь регулярно ходит автобус. Местные жители говорят, что дачи сейчас обворовывают реже, чем раньше, и в основном весной, когда только начинает сходить снег. Но охрана в принципе следит за порядком.
— У нас как-то ветром открыло окно, так нам позвонили, — говорит одна из дачниц, пенсионерка Тамара Владимировна.
Раньше общество было очень дружным. Большая часть местных дачников — всё ещё бывшие коллеги, и они приезжают сюда с момента основания «Веги-1», как семья Тамары Владимировны.
— Сруб нам папа подарил, в Ташаре жил. Мы молодые были, оттуда его привезли, потому что ни одной досочки нигде не было. Всё было настолько сложно! — вспоминает пенсионерка. — У нас всегда было красиво, а сейчас всё постарело, а нового нам не надо. Зять нам сказал: «Съезжайте, мы к вам ездить не будем». У них в Бердске свой дом с пирсом. А мы объездили всё побережье, и нет ничего хорошего, чтобы к душе, а здесь нам хорошо, внуки здесь выросли. Нам нравится здесь.
— Когда мы пришли в 1980-м, строились вместе, все как одна семья были. Раньше, когда люди обновлялись, мы улицей собирались вечером, чай пили, песни пели. Теперь молодые работают, набегом бывают, такого общения уже нет, — сетует её соседка по СНТ Нина Алексеевна. — Но я считаю, что у нас дружное общество. Пусть народ и обновляется, всё равно у нас дружные люди.
— У нас умер один хороший человек, и мы прямо на улице отмечали его проводы, его дети всех собрали. Хорошее отношение у людей, всегда можно обратиться, — подтверждает Людмила. — Конфликты бывают, конечно. Например, моя дача принадлежала родственнице моих соседей, и они считают, что она по-прежнему как бы их — границ не было.
Постоянных шумных вечеринок здесь не бывает — всё-таки дачи достаточно далеко от Новосибирска, посуточно их не сдают. Фейерверки иногда бывают, признается Николай Александрович, но он к ним относится снисходительно:
— У людей праздник, пускай пускают, они же не всю ночь эти канонады бухают.
Этой весной здесь купили много дач — примерно 20–30, по подсчётам председательницы СНТ. По её мнению, покупают их в основном из-за дешевизны: на «Авито» варианты в «Веге-1» стоят от 135 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Ещё 117 участков остаются заброшенными. Но, если откровенно, такие дачи с проросшими через дома деревьями даже придают старым дачным посёлкам определённый шарм.
Про какие ещё дачи можно почитать
Похожий ландшафт с озером есть в получасе ходьбы от Академгородка — там первые дачи заселяли молодые учёные, а сегодня продают самую дорогую среди всех СНТ дачу за 18 миллионов.
На острове Кудряш дачи продают сразу с лодками — там сложилась своя особая атмосфера: без машин, зато с рыбалкой и чистейшим воздухом.
Дачные посёлки вокруг Обкомовских дач — самые старые и престижные в городе, но и там не обходится без простых домиков, которые теснят роскошные усадьбы за десятки миллионов.
Вы считаете своё дачное общество лучшим в округе, а соседей — самыми дружными? В вашем обществе есть необычные дома, традиции или достопримечательности? Расскажите об этом Лизе Пичугиной, и мы напишем об этом интересную статью.