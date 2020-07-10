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АвтоПодробности

Старые «армяне»: в России началась операция по отлову автомобилей с иностранными номерами

В опалу попали машины с номерами Армении, Казахстана, Белоруссии и других иностранных государств

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Вы наверняка обращали внимание на изобилие в России машин с армянскими номерами — это неслучайно

Вы наверняка обращали внимание на изобилие в России машин с армянскими номерами — это неслучайно

С начала июля ГИБДД активно ловит автомобили с иностранными номерами, делая особый акцент на армянских — их в России больше 300 тысяч. Владельцы таких машин, как правило, не гости с юга, а российские граждане, которые пытались сэкономить на растаможке. Теперь им грозят штрафы, лишение прав и задержание, а при постановке автомобиля на учёт придётся заплатить и разницу в пошлинах, и транспортный налог за годы полулегального пользования автомобилем. Вот ответы на часто задаваемые вопросы об автомобилях с армянскими и прочими иностранными номерами.

1

Почему армянская регистрация пользовалась спросом?

Потому что это позволяло сэкономить на таможенной пошлине примерно в пять раз, а для иных автомобилей — в десять. В октябре 2014 года Армения вступила в Евразийский таможенный союз, но до начала 2020 года имела «льготные» правила растаможки машин: при ввозе нужно было заплатить порядка 10% стоимости, тогда как в России — 48–54%. Эти цифры условны, потому что таможенная пошлина очень зависит от возраста автомобиля, объёма двигателя и так далее, но в целом экономия измерялась сотнями тысяч рублей.

В Армении ниже ставки транспортного налога, особенно для возрастных машин, кроме того, автомобили с иностранными номерами не замечали камеры видеофиксации — поговаривают, что именно это обстоятельство объясняет нынешний «чёс».

Через Армению ввозили довольно импозантные автомобили из США, Японии и Европы: на них российские пошлины особенно высоки

Через Армению ввозили довольно импозантные автомобили из США, Японии и Европы: на них российские пошлины особенно высоки

Законодательство Армении позволяло ставить автомобиль на учёт гражданам России. Схем было несколько: можно было поехать самому, получить временную регистрацию на пять дней, поставить машину на учёт и вернуться. Была схема с ездой по доверенности, при этом владельцем мог быть и гражданин Армении, и россиянин (родственник реального пользователя).

С 2020 года «армянскую лавочку» прикрыли: пошлины выравнялись с таковыми в других странах ЕАЭС. А уже ввезённые автомобили ездили как ни в чём ни бывало и МВД не интересовали.

2

Что вменяют владельцам автомобилей с иностранными номерами?

В первую очередь — статью 12.1 КоАП за управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке. На первый взгляд, она безобидна: штраф 500–800 рублей явно ниже профита от покупки «армянской» машины. Но за повторное нарушение грозит уже штраф 5000 рублей или лишение прав на срок до 3 месяцев, кроме того, есть прецеденты изъятия документов и госномеров (закон это допускает).

Фрагмент свежего постановления на Honda Odyssey с армянскими номерами

Фрагмент свежего постановления на Honda Odyssey с армянскими номерами

Для автомобилей, ввезённых в Армению после октября 2014 года, потребуются таможенные документы, а за их отсутствие грозит часть 1 статьи 12.3 КоАП: штраф минимальный, 500 рублей, но автомобиль отправят на штрафстоянку. Правда, в первый год после пересечения границы считается, что автомобиль участвует в международном движении, но после этого срока машине грозит задержание.

3

А разве нельзя въезжать в Россию с армянскими номерами?

Вообще можно, но проблема в сроке и цели этой поездки. Допустим, граждане Армении могут навестить родственников на собственном автомобиле, равно как и россиянин может пересечь границу на машине с армянскими номерами. Но далее начинаются нюансы, которые нам объяснил автоюрист Лев Воропаев:

— Многие думают, что какие-то изменения произошли в таможенном законодательстве, но нет. На самом деле, ГИБДД выявляет нарушение правил регистрации транспортных средств. По российским нормам гражданин должен поставить автомобиль на учет по месту жительства в течение десяти суток. Если же он въезжает на автомобиле, принадлежащем гражданину Армении, использовать его в личных целях без российской регистрации можно дольше, но не бесконечно. Когда-то этот срок составлял полгода, теперь увеличен до года. По прошествии этого срока в любом случае возникает обязанность перерегистрировать автомобиль на себя или вернуться в Армению.

4

А как доказать, что автомобиль используется в России больше года?

Если автовладелец въезжает в Россию на машине, которая принадлежит гражданину Армении, ни один из документов, которые водитель обязан возить с собой, не устанавливает дату её ввоза на территорию России. Но это не проблема, если уж власти взялись за любителей «армянских» машин:

— Сами инспекторы ГИБДД обычно так глубоко не вникают, но когда дело дойдёт до суда, дату ввоза автомобиля установят по моменту пересечения границы, — уточнил Лев Воропаев.

5

Можно ли зарегистрировать такой автомобиль в России?

Можно, но дорого. Во-первых, автовладельцу придётся заплатить разницу в пошлине, которая и была изначальным профитом от сделки. А пошлина может достигать остаточной стоимости автомобиля, например, популярный «армянский» товар Toyota Alphard старше 7 лет потребует оплаты более 800 тысяч рублей. В объявлениях несложно найти автомобиль за такую цену.

Иностранные номера «невидимы» для комплексов видеофиксации: обмен базами данных между странами ещё далёк от совершенства

Иностранные номера «невидимы» для комплексов видеофиксации: обмен базами данных между странами ещё далёк от совершенства

Добавьте к этому транспортный налог, который в России зависит от региона и мощности двигателя, но за 2–3 года вполне может достигнуть 100–150 тысяч рублей. Кроме того, владельцы российских номеров станут видимы для камер.

6

Сами виноваты, разве нет?

Автомобили с армянскими номерами покупали с целью уйти от пошлин, налогов и «камерных» штрафов. И порядок регистрации автомобилей за последнее время кардинально не менялся, так что юридически грамотные автовладельцы понимали риски. Неясно лишь, почему такие машины стали интересовать власти только сейчас.

— Если бы законы сразу применялись, такого количества автомобилей с армянскими номерами в принципе бы не ввезли на территорию России, — считает Лев Воропаев. — Долго время было молчаливое согласие делать так, но вдруг всё изменилось. Шквал обращений к юристам идёт по всей России, и вопросы касаются как машин с армянскими номерами, так и другими иностранными регзнаками.

На ваш взгляд, справедливо ли заставлять владельцев «армян-мобилей» платить пошлины и налоги?

На ваш взгляд, справедливо ли заставлять владельцев «армян-мобилей» платить пошлины и налоги?

    7

    Что делать владельцам «армянских» машин?

    Хорошего варианта нет. Если автомобиль зарегистрирован в Армении на самого автомобилиста, вероятно, можно отправиться туда для продажи машины, хотя цены в Армении в любом случае ниже, а после наплыва экс-российских автомобилей упадут ещё сильнее. В остальном Лев Воропаев считает, что оспорить постановления по существу проблематично, поэтому можно уповать только на процессуальные тонкости.

    Похожая кампания была в 2016 году: тогда ловили автомобили с незаконным тюнингом, и под раздачу попали владельцы машин с ГБО.

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