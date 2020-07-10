Старые «армяне»: в России началась операция по отлову автомобилей с иностранными номерами

1
Почему армянская регистрация пользовалась спросом?
Потому что это позволяло сэкономить на таможенной пошлине примерно в пять раз, а для иных автомобилей — в десять. В октябре 2014 года Армения вступила в Евразийский таможенный союз, но до начала
В Армении ниже ставки транспортного налога, особенно для возрастных машин, кроме того, автомобили с иностранными номерами не замечали камеры видеофиксации — поговаривают, что именно это обстоятельство объясняет нынешний «чёс».
Законодательство Армении позволяло ставить автомобиль на учёт гражданам России. Схем было несколько: можно было поехать самому, получить временную регистрацию на пять дней, поставить машину на учёт и вернуться. Была схема с ездой по доверенности, при этом владельцем мог быть и гражданин Армении, и россиянин (родственник реального пользователя).
С 2020 года «армянскую лавочку» прикрыли: пошлины выравнялись с таковыми в других странах ЕАЭС. А уже ввезённые автомобили ездили как ни в чём ни бывало и МВД не интересовали.
2
Что вменяют владельцам автомобилей с иностранными номерами?
В первую очередь — статью 12.1 КоАП за управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке. На первый взгляд, она безобидна: штраф
Для автомобилей, ввезённых в Армению после октября
3
А разве нельзя въезжать в Россию с армянскими номерами?
Вообще можно, но проблема в сроке и цели этой поездки. Допустим, граждане Армении могут навестить родственников на собственном автомобиле, равно как и россиянин может пересечь границу на машине с армянскими номерами. Но далее начинаются нюансы, которые нам объяснил автоюрист Лев Воропаев:
— Многие думают, что какие-то изменения произошли в таможенном законодательстве, но нет. На самом деле, ГИБДД выявляет нарушение правил регистрации транспортных средств. По российским нормам гражданин должен поставить автомобиль на учет по месту жительства в течение десяти суток. Если же он въезжает на автомобиле, принадлежащем гражданину Армении, использовать его в личных целях без российской регистрации можно дольше, но не бесконечно. Когда-то этот срок составлял полгода, теперь увеличен до года. По прошествии этого срока в любом случае возникает обязанность перерегистрировать автомобиль на себя или вернуться в Армению.
4
А как доказать, что автомобиль используется в России больше года?
Если автовладелец въезжает в Россию на машине, которая принадлежит гражданину Армении, ни один из документов, которые водитель обязан возить с собой, не устанавливает дату её ввоза на территорию России. Но это не проблема, если уж власти взялись за любителей «армянских» машин:
— Сами инспекторы ГИБДД обычно так глубоко не вникают, но когда дело дойдёт до суда, дату ввоза автомобиля установят по моменту пересечения границы, — уточнил Лев Воропаев.
5
Можно ли зарегистрировать такой автомобиль в России?
Можно, но дорого. Во-первых, автовладельцу придётся заплатить разницу в пошлине, которая и была изначальным профитом от сделки. А пошлина может достигать остаточной стоимости автомобиля, например, популярный «армянский» товар Toyota Alphard старше 7 лет потребует оплаты более 800 тысяч рублей. В объявлениях несложно найти автомобиль за такую цену.
Добавьте к этому транспортный налог, который в России зависит от региона и мощности двигателя, но за 2–3 года вполне может достигнуть 100–150 тысяч рублей. Кроме того, владельцы российских номеров станут видимы для камер.
6
Сами виноваты, разве нет?
Автомобили с армянскими номерами покупали с целью уйти от пошлин, налогов и «камерных» штрафов. И порядок регистрации автомобилей за последнее время кардинально не менялся, так что юридически грамотные автовладельцы понимали риски. Неясно лишь, почему такие машины стали интересовать власти только сейчас.
— Если бы законы сразу применялись, такого количества автомобилей с армянскими номерами в принципе бы не ввезли на территорию России, — считает Лев Воропаев. — Долго время было молчаливое согласие делать так, но вдруг всё изменилось. Шквал обращений к юристам идёт по всей России, и вопросы касаются как машин с армянскими номерами, так и другими иностранными регзнаками.
На ваш взгляд, справедливо ли заставлять владельцев «армян-мобилей» платить пошлины и налоги?
7
Что делать владельцам «армянских» машин?
Хорошего варианта нет. Если автомобиль зарегистрирован в Армении на самого автомобилиста, вероятно, можно отправиться туда для продажи машины, хотя цены в Армении в любом случае ниже, а после наплыва экс-российских автомобилей упадут ещё сильнее. В остальном Лев Воропаев считает, что оспорить постановления по существу проблематично, поэтому можно уповать только на процессуальные тонкости.
Похожая кампания была в 2016 году: тогда ловили автомобили с незаконным тюнингом, и под раздачу попали владельцы машин с ГБО.