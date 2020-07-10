Старые «армяне»: в России началась операция по отлову автомобилей с иностранными номерами

Потому что это позволяло сэкономить на таможенной пошлине примерно в пять раз, а для иных автомобилей — в десять. В октябре 2014 года Армения вступила в Евразийский таможенный союз, но до начала 2020 года имела «льготные» правила растаможки машин: при ввозе нужно было заплатить порядка 10% стоимости, тогда как в России — 48–54% . Эти цифры условны, потому что таможенная пошлина очень зависит от возраста автомобиля, объёма двигателя и так далее, но в целом экономия измерялась сотнями тысяч рублей.



В Армении ниже ставки транспортного налога, особенно для возрастных машин, кроме того, автомобили с иностранными номерами не замечали камеры видеофиксации — поговаривают, что именно это обстоятельство объясняет нынешний «чёс».