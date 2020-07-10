Как пиво связано с обмороком и можно ли отравиться водой? Разбираемся, что пить в жару

С наступлением жарких дней нестройные ряды выстраиваются в очереди к пивной. Как еще спасаться от солнцепека, если не пивом? И вот уже через неделю можно оправдывать запой борьбой с жаждой и бессердечной погодой. Но алкоголь и жара — не самые лучшие друзья. Составляем барную карту этого лета вместе с сомелье. И смотрим, что вам от этого будет, вместе с врачами.



Пиво — эй, полегче!



С популярностью этого напитка в жару может сравниться разве что Клаудия Шиффер в свои лучшие годы. Спросите у каждого второго. Кажется, что здесь всё просто: берем похолоднее, посветлее и полегче. Но мы не ищем легких путей! От пивного ассортимента разбегаются глаза, а в жару в глазах вообще может потемнеть, если затянете с выбором в душном магазине. Поэтому берем то, что нам нужно в первую очередь. А нужны нам в знойных условиях такие сорта, как берлинер вайс, сауэр, классические вайзены, вайсы, витбиры, ламбики и лагеры. Пополнили вокабуляр? Теперь объясним на пальцах.

