Сибирячка бросила престижную работу в банке, чтобы делать пугающие головы с прической изо мха (и они продаются)

Диана использует сорт мха, который называется «ягель». Собирают его в северных лесах, изначально он растет белым, а уже потом мох покрывают специальным раствором с глицерином и выкрашивают краской в нужный цвет, чаще всего в зеленый. Диана заказывает его в интернете — 2000 рублей за килограмм.

Мох статичен, он не растет в земле, его не нужно поливать, а из-за раствора с глицерином на нем не скапливается пыль.

— Некоторые производители говорят, что мох очищает воздух по типу домашнего растения, но это неправда. Изделие просто стоит на полке и при правильном уходе (не поливать и не ставить на солнце) может прослужить 8–10 лет.