Сибирячка бросила престижную работу в банке, чтобы делать пугающие головы с прической изо мха (и они продаются)

Диана семь лет работала в банке, но в душе всегда знала, что офис и строгая белая рубашка — это не её история. Она хотела заниматься творчеством и, набравшись смелости, бросила высокооплачиваемую работу. Она пробовала себя в сфере SMM, но и это занятие быстро ей наскучило. Спустя год метаний сибирячка нашла то, от чего, как она сама говорит, у неё внутренний трепет — женщина изготавливает головы изо мха и бетона. Корреспонденты НГС посмотрели на эксклюзивные скульптуры и попросили Диану рассказать подробнее о необычной работе.
Видео: Антон Дигаев
Диана работает дома. Её мастерская находится на кухне и на балконе — очень важно, чтобы помещение было хорошо проветриваемым — девушка работает с материалами, которые имеют сильный запах. Она декорирует мхом вылитые из бетона головы и руки. Недавно к ассортименту добавились соты — тот же мох в деревянной окантовке.
Глядя на изделия Дианы, первая эмоция, которую испытываешь, — удивление. Композиции выглядят впечатляюще, а те, что больших размеров, даже слегка пугающе — не каждый день встречаешься лицом к лицу с головой человеческого размера из бетона, выкрашенной черной краской и с кустами мха вместо волос.
Необычной деятельностью Диана занимается недавно. Сначала ей было сложно и хотелось бросить, но теперь мастерица проводит за работой по пять часов в день.
— Я понимала, что у каждого человека есть талант, и его нужно просто раскрыть. Я долго искала себя, около года, пока не наткнулась в интернете на скульптора, который живёт в Белгороде. Его работы настолько меня впечатлили, что я решила ему написать и предложила сотрудничать, — рассказывает Диана.
Тот самый скульптор (его имя сибирячка держит в секрете) выливает из бетона головы и слепки рук. Диана заказывает у него заготовки для своих будущих изделий и начинает творить. Девушка училась по его видеоурокам и пообещала ему держать технологию изготовления в секрете.
— Когда я взялась за свою первую работу, у меня началась паника. Я просто схватилась за голову и хотела всё бросить, не думала, что будет так тяжело. Мне помогала мама, она меня успокаивала, вдохновляла. Я сама тоже старалась взять себя в руки, говорила себе: «Другие же могут! Чем я хуже?» — вспоминает Диана с улыбкой. — Первая голова получилась не очень — позже я поняла, что неправильно сделала каркас, и мох (я называю его причёской) съехал.
Диана получает бетонные руки и головы из Белгорода в их первозданном виде, потом красит их краской в несколько слоев, рисует макияж. Дальше начинается самое сложное — изготовить каркас для будущей шапки изо мха. Каркас может быть выполнен из чего угодно, но Диана предпочитает картон. После того как конструкция готова, мастерица покрывает ее клеем и крепит мох.
Диана использует сорт мха, который называется «ягель». Собирают его в северных лесах, изначально он растет белым, а уже потом мох покрывают специальным раствором с глицерином и выкрашивают краской в нужный цвет, чаще всего в зеленый. Диана заказывает его в интернете — 2000 рублей за килограмм.
Мох статичен, он не растет в земле, его не нужно поливать, а из-за раствора с глицерином на нем не скапливается пыль.
— Некоторые производители говорят, что мох очищает воздух по типу домашнего растения, но это неправда. Изделие просто стоит на полке и при правильном уходе (не поливать и не ставить на солнце) может прослужить 8–10 лет.
Пять часов работы у мастерицы уходит на изготовление большой головы. Из минусов — болит спина, а к запаху мха Диана уже привыкла — он пахнет грибами. Бывает, что от работы с клеем может болеть голова, но несильно. Достаточно сделать паузу, проветрить помещение, и всё проходит.
Сначала Диана планировала заниматься скульптурами как подработкой, но теперь хочет сделать это своей основной занятостью. Диана собирается увеличить производство и зарабатывать на скульптурах минимум 70 000 рублей в месяц.
Минимальная стоимость изделия — 1800 рублей, большая голова стоит 6500 рублей. Диана продала уже 7 изделий. Пока что её клиенты — это друзья, друзья друзей и знакомые. Недавно Диана выполнила скульптуру для заказчика из Москвы.
— Почему я выбрала руки и головы? Это же эксклюзив. Мне очень понравилось, когда я увидела такие работы в первый раз, почувствовала некий трепет в душе, буквально загорелась этой идеей. Можно сказать, что это был мой творческий порыв. Сколько бы я ни смотрела другие изделия, ни одно не впечатлило меня настолько сильно, — делится Диана.
В дальнейшем Диана планирует делать заготовки из бетона самостоятельно. Гипс ей не по душе — она говорит, что скульптура получается слишком лёгкая и как будто бы теряет свою значимость. Также девушка хочет расширить ассортимент, возможно, добавятся другие части тела.
— Я уверена, что у меня получится и отливать скульптуры, и увеличить масштабы бизнеса. Экоматериалы в сфере дизайна сейчас популярны. Кроме скульптур, я хочу изготавливать большие панно для квартир или офисов. Стабилизированный мох — это модно, — заключает мастер.
Ещё истории о сибиряках, которые занимаются необычным делом
«Все думали, что я 11-летняя девочка»: сибиряк создаёт грустные пластилиновые мультики (их смотрят миллионы людей).
История экстравагантного ювелира: он делает украшения стоимостью в миллионы рублей (и их покупают).
Ставка на коня: сибирячка вложила 1 миллион в лошадей с характером. Удалось ли на этом заработать.