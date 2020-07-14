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Сибирячка бросила престижную работу в банке, чтобы делать пугающие головы с прической изо мха (и они продаются)

Диана собирается зарабатывать на необычных скульптурах не меньше 70 тысяч рублей в месяц

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Диана Рабаданова делает скульптуры из бетона и мха

Диана Рабаданова делает скульптуры из бетона и мха

Диана семь лет работала в банке, но в душе всегда знала, что офис и строгая белая рубашка — это не её история. Она хотела заниматься творчеством и, набравшись смелости, бросила высокооплачиваемую работу. Она пробовала себя в сфере SMM, но и это занятие быстро ей наскучило. Спустя год метаний сибирячка нашла то, от чего, как она сама говорит, у неё внутренний трепет — женщина изготавливает головы изо мха и бетона. Корреспонденты НГС посмотрели на эксклюзивные скульптуры и попросили Диану рассказать подробнее о необычной работе.

Видео: Антон Дигаев

Диана работает дома. Её мастерская находится на кухне и на балконе — очень важно, чтобы помещение было хорошо проветриваемым — девушка работает с материалами, которые имеют сильный запах. Она декорирует мхом вылитые из бетона головы и руки. Недавно к ассортименту добавились соты — тот же мох в деревянной окантовке.

Диана работает дома, чаще всего на балконе

Диана работает дома, чаще всего на балконе

Глядя на изделия Дианы, первая эмоция, которую испытываешь, — удивление. Композиции выглядят впечатляюще, а те, что больших размеров, даже слегка пугающе — не каждый день встречаешься лицом к лицу с головой человеческого размера из бетона, выкрашенной черной краской и с кустами мха вместо волос.

Необычной деятельностью Диана занимается недавно. Сначала ей было сложно и хотелось бросить, но теперь мастерица проводит за работой по пять часов в день.

Сейчас Диана заказывает скульптуры из бетона у скульптора в Белгороде, но в будущем планирует отливать их самостоятельно

Сейчас Диана заказывает скульптуры из бетона у скульптора в Белгороде, но в будущем планирует отливать их самостоятельно

— Я понимала, что у каждого человека есть талант, и его нужно просто раскрыть. Я долго искала себя, около года, пока не наткнулась в интернете на скульптора, который живёт в Белгороде. Его работы настолько меня впечатлили, что я решила ему написать и предложила сотрудничать, — рассказывает Диана.

Тот самый скульптор (его имя сибирячка держит в секрете) выливает из бетона головы и слепки рук. Диана заказывает у него заготовки для своих будущих изделий и начинает творить. Девушка училась по его видеоурокам и пообещала ему держать технологию изготовления в секрете.

Скульптор из Белгорода даже сделал для Дианы слепок своей руки

Скульптор из Белгорода даже сделал для Дианы слепок своей руки

— Когда я взялась за свою первую работу, у меня началась паника. Я просто схватилась за голову и хотела всё бросить, не думала, что будет так тяжело. Мне помогала мама, она меня успокаивала, вдохновляла. Я сама тоже старалась взять себя в руки, говорила себе: «Другие же могут! Чем я хуже?» — вспоминает Диана с улыбкой. — Первая голова получилась не очень — позже я поняла, что неправильно сделала каркас, и мох (я называю его причёской) съехал.

Эта работа называется «Улыбка Моны Лизы»

Эта работа называется «Улыбка Моны Лизы»

Диана получает бетонные руки и головы из Белгорода в их первозданном виде, потом красит их краской в несколько слоев, рисует макияж. Дальше начинается самое сложное — изготовить каркас для будущей шапки изо мха. Каркас может быть выполнен из чего угодно, но Диана предпочитает картон. После того как конструкция готова, мастерица покрывает ее клеем и крепит мох.

Диана заказывает стабилизирующий мох в интернете из других городов, потому что в Новосибирске хороший сорт не найти&nbsp;

Диана заказывает стабилизирующий мох в интернете из других городов, потому что в Новосибирске хороший сорт не найти 

Диана использует сорт мха, который называется «ягель». Собирают его в северных лесах, изначально он растет белым, а уже потом мох покрывают специальным раствором с глицерином и выкрашивают краской в нужный цвет, чаще всего в зеленый. Диана заказывает его в интернете — 2000 рублей за килограмм.

Мох статичен, он не растет в земле, его не нужно поливать, а из-за раствора с глицерином на нем не скапливается пыль.

— Некоторые производители говорят, что мох очищает воздух по типу домашнего растения, но это неправда. Изделие просто стоит на полке и при правильном уходе (не поливать и не ставить на солнце) может прослужить 8–10 лет.

Мох пахнет грибами

Мох пахнет грибами

Пять часов работы у мастерицы уходит на изготовление большой головы. Из минусов — болит спина, а к запаху мха Диана уже привыкла — он пахнет грибами. Бывает, что от работы с клеем может болеть голова, но несильно. Достаточно сделать паузу, проветрить помещение, и всё проходит.

Сначала Диана планировала заниматься скульптурами как подработкой, но теперь хочет сделать это своей основной занятостью. Диана собирается увеличить производство и зарабатывать на скульптурах минимум 70 000 рублей в месяц.

Сначала Диана думала, что её занятие станет для неё подработкой, но спустя время она поменяла своё мнение

Сначала Диана думала, что её занятие станет для неё подработкой, но спустя время она поменяла своё мнение

Минимальная стоимость изделия — 1800 рублей, большая голова стоит 6500 рублей. Диана продала уже 7 изделий. Пока что её клиенты — это друзья, друзья друзей и знакомые. Недавно Диана выполнила скульптуру для заказчика из Москвы.

«Хлоя» — самое популярное и дорогое изделие, оно стоит 6500 рублей

«Хлоя» — самое популярное и дорогое изделие, оно стоит 6500 рублей

— Почему я выбрала руки и головы? Это же эксклюзив. Мне очень понравилось, когда я увидела такие работы в первый раз, почувствовала некий трепет в душе, буквально загорелась этой идеей. Можно сказать, что это был мой творческий порыв. Сколько бы я ни смотрела другие изделия, ни одно не впечатлило меня настолько сильно, — делится Диана.

Диана изготавливает каркас из картона, на который потом приклеивает мох — это самая трудозатратная работа

Диана изготавливает каркас из картона, на который потом приклеивает мох — это самая трудозатратная работа

В дальнейшем Диана планирует делать заготовки из бетона самостоятельно. Гипс ей не по душе — она говорит, что скульптура получается слишком лёгкая и как будто бы теряет свою значимость. Также девушка хочет расширить ассортимент, возможно, добавятся другие части тела.

— Я уверена, что у меня получится и отливать скульптуры, и увеличить масштабы бизнеса. Экоматериалы в сфере дизайна сейчас популярны. Кроме скульптур, я хочу изготавливать большие панно для квартир или офисов. Стабилизированный мох — это модно, — заключает мастер.

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