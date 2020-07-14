В СНТ «Цитолог» жестоко избили 73-летнего садовода — его семья обвиняет в нападении 32-летнего бизнесмена

Война дачников, развернувшаяся прошлым летом в СНТ «Цитолог» за Академгородком, получила развитие. Бывший председатель товарищества, 73-летний Михаил Саламатов, оказался на операционном столе после конфликта с 32-летним бизнесменом Андреем Храбровым. По версии родных пенсионера, Саламатова жестоко избили, а также разбили ему машину и стекла в доме. По версии предпринимателя, ничего такого не было. Корреспондент НГС Илья Калинин разбирался в истории с рукоприкладством, разбитым автомобилем, выбитыми окнами, сломанными камерами видеонаблюдения и разыскал доказательство лжи одной из сторон.
Предыстория. Что мы писали о «Цитологе»
В июне 2019 года пенсионер Михаил Саламатов (на тот момент он являлся председателем СНТ) обвинил одного из членов правления товарищества — Андрея Храброва — в незаконном присвоении нескольких участков земли стоимостью в 12 миллионов рублей. Тогда Саламатов утверждал, что Храбров подделал печати и подписи на документах, а однажды даже избил его пистолетом. Храбров говорил, что мошенником является сам председатель. В итоге против Андрея Храброва по факту избиения им Михаила Саламатова было возбуждено уголовное дело 27 декабря 2019 года в мировом суде Новосибирского района.
Ещё одна конфликтная ситуация произошла в мае этого года. Многодетной семье Громилиных, которая живет в собственном доме, отключили электричество за миллионный долг. Председатель СНТ тогда предположил, что семья, где подрастают четверо маленьких детей, могла майнить криптовалюту. После публикации НГС историей заинтересовался Следственный комитет. Андрей Храбров тоже фигурировал в этом деле: именно к нему как к уполномоченному лицу отправлял журналиста НГС за комментариями председатель СНТ.
Что случилось сейчас
73-летний Михаил Саламатов сейчас находится в больнице. По словам супруги, ему прооперировали брюшную полость. На больничной койке Саламатов оказался после очередного конфликта с Андреем Храбровым.
— Когда он уезжал в больницу, его выносили на носилках. У него была опухшая правая рука с огроменным синяком, всё лицо в кровоподтёках, с челюстью что-то, потому что он говорить не мог. Его тошнило, рвало… И когда его положили на носилки, то он вообще не мог двигаться, я думала, что у него что-то с позвоночником. И на животе был огроменный ушиб, сразу было видно, что там что-то не так. Его прооперировали сразу же ночью, как увезла скорая. Сейчас он пока лежит, ходить не может. Сотрясение, скорее всего, есть. У него всё двоится перед глазами, — рассказывает жена избитого садовода Ирина Саламатова.
По словам женщины, конфликт произошел 6 июля в районе 21:00. Саламатовы, приехавшие на дачу, не смогли проехать к своему дому: дорогу перегородил автокран, работающий на стройке Храброва (участки Саламатовых и Храброва находятся рядом). Это возмутило чету пенсионеров — по участку Храброва сейчас идет судебное разбирательство, суд, по их словам, распорядился о приостановлении здесь строительных работ, но Храбров проигнорировал это решение. Сам Храбров объяснил корреспонденту НГС, что суд ограничил не строительство вообще, а возведение построек лишь на спорной границе.
— Я начала снимать на телефон строительство, а Храбров выбежал со стройки, — вспоминает Ирина Саламатова. — Сначала он бросил кусок палки в машину, где стоял муж, а потом выхватил у меня телефон и бросил его в котлован. Муж побежал забрать телефон, и тут Храбров подбежал и начал его бить прямо возле машины. Выхватил ключ зажигания, выбросил его… Человек был невменяем, чувствовался запах алкоголя. Муж сначала пытался сопротивляться, но вы знаете же его возраст.
То самое видео, которое снимала Ирина Саламатова. Оно длится всего минуту. На последних кадрах видно, как Андрей Храбров действительно что-то бросил. Потом запись прерывается.
Видео: Ирина Саламатова
Во время конфликта Ирина Саламатова вызвала полицию, а потом и скорую. Полицейские приехали через два часа. За это время, утверждает пенсионерка, Андрей Храбров разбил стекла в их машине и побил окна в их доме — мужчина якобы со своего участка кидался камнями и бутылками в дом Саламатовых, а потом сбил камеры видеонаблюдения. В тот же вечер Ирина Саламатова написала заявления в полицию — по возобновлению строительных работ на спорном участке, имущественному ущербу, избиению Саламатова. Есть ещё заявление о нападении Храброва на другого садовода из числа его противников.
— Он напал ещё на одного и телефон пытался отнять… Сообщение в полицию с медицинского учреждения уже пришло, оно зарегистрировано, дело открыто… А он (Храбров. — Прим. ред.) уже написал в своём чате, что Михаил Васильевич сам разбил все окна. Всё сам разбил и сам себя ударил, — говорит юрист Иосиф Судаков, который в судах защищает Саламатова.
Версия противоположной стороны
Андрей Храбров объясняет, что конфликт произошёл, но не более того. По словам мужчины, машину Михаила Саламатова он не трогал, стёкла в чужом доме не бил, к камерам видеонаблюдения не подходил, а это вообще Саламатов напал на него и попытался задавить автомобилем.
— Он (Саламатов. — Прим. ред.) начал возмущаться, что кран стоит и мешает проезду… Мы попытались выяснить, в чём дело, а он начал давить меня автомобилем. Попытались ключ от автомобиля забрать, чтобы он прекратил давить им. И после того как автомобиль выключили, всё и закончилось… Нет, я не в курсе [кто разбил машину]… Нет, я не знаю, где у них так камеры стоят, — говорит Андрей Храбров.
Один из рабочих Храброва в разговоре с корреспондентом НГС высказал мнение, что конфликт был спровоцирован видеосъёмкой Ирины Саламатовой:
— В чём провокация? Она достала свой телефон и стала всё снимать, что там происходило… Каких-то избиений или там ломаний я, честно сказать, не видел, потому что работал на стройке.
Что же попало на камеры
Юрист Иосиф Судаков в разговоре с корреспондентом НГС недоумевает по поводу поведения бизнесмена и ссылается на записи с камер видеонаблюдения.
Фрагмент видео с разбитой камеры корреспонденту передала Ирина Саламатова. На кадрах видно, как очень похожий на Андрея Храброва человек кидается чем-то в сторону дома Саламатовых (кирпичная стена слева — тот самый дом), а потом идёт сбивать видеоустройство металлическим прутом. Аналогичное видео, по словам Ирины Саламатовой, записала и вторая камера.
Видео: Ирина Саламатова
Чем известен предприниматель Храбров
По данным системы «Контур.Фокус», Андрей Вадимович Храбров входит в число владельцев и руководителей компаний «Центр», «РосФинанс Групп», «Цитолог-1» и «Сибфермер». Фирмы эти занимаются сдачей в аренду помещений, розничной, оптовой торговлей и предоставлением различных услуг для бизнеса.
Семейство Храбровых в скандалы, связанные с землёй, попадает не первый раз. Компанию «Сибфермер» с 2012 года обвиняли в самовольном возведении Г-образной пристройки к магазину «Ирмень» в районе Центрального рынка. Как было сказано в Арбитражном суде, здание появилось на муниципальной земле без разрешительных документов. Судебное разбирательство по самострою длится не один год и всё не может закончиться.