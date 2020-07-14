В СНТ «Цитолог» жестоко избили 73-летнего садовода — его семья обвиняет в нападении 32-летнего бизнесмена

Предыстория. Что мы писали о «Цитологе»

В июне 2019 года пенсионер Михаил Саламатов (на тот момент он являлся председателем СНТ) обвинил одного из членов правления товарищества — Андрея Храброва — в незаконном присвоении нескольких участков земли стоимостью в 12 миллионов рублей. Тогда Саламатов утверждал, что Храбров подделал печати и подписи на документах, а однажды даже избил его пистолетом. Храбров говорил, что мошенником является сам председатель. В итоге против Андрея Храброва по факту избиения им Михаила Саламатова было возбуждено уголовное дело 27 декабря 2019 года в мировом суде Новосибирского района.

Ещё одна конфликтная ситуация произошла в мае этого года. Многодетной семье Громилиных, которая живет в собственном доме, отключили электричество за миллионный долг. Председатель СНТ тогда предположил, что семья, где подрастают четверо маленьких детей, могла майнить криптовалюту. После публикации НГС историей заинтересовался Следственный комитет. Андрей Храбров тоже фигурировал в этом деле: именно к нему как к уполномоченному лицу отправлял журналиста НГС за комментариями председатель СНТ.