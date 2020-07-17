Вместо Сочи едем в Академгородок. Сколько стоит снять квартиру в 5 минутах ходьбы от пляжа

Пока границы наглухо закрыты, а на южные курорты России съезжаются туристы со всей страны, мы предлагаем вам не рисковать здоровьем, вместо Сочи отправиться в Академгородок и позагорать на берегу Обского моря. Ведь Академгородок действительно похож на курорт — здесь огромный парк, модные пляжи и своя атмосфера. НГС посмотрел, какие квартиры можно арендовать в шаговой доступности от воды. Показываем топ-5 самых уютных и красивых.

В Академгородке можно арендовать посуточно квартиру на сервисах Airbnb и Booking. Стоимость аренды зависит от того, в верхней или нижней зоне вы хотите остановиться. В верхней зоне квартиру можно арендовать от 1500 рублей до 7500 рублей за ночь. Обязательно смотрите на отзывы, чем их больше, тем больше вызывает доверия арендодатель.

