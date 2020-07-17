Вместо Сочи едем в Академгородок. Сколько стоит снять квартиру в 5 минутах ходьбы от пляжа

Пока границы наглухо закрыты, а на южные курорты России съезжаются туристы со всей страны, мы предлагаем вам не рисковать здоровьем, вместо Сочи отправиться в Академгородок и позагорать на берегу Обского моря. Ведь Академгородок действительно похож на курорт — здесь огромный парк, модные пляжи и своя атмосфера. НГС посмотрел, какие квартиры можно арендовать в шаговой доступности от воды. Показываем топ-5 самых уютных и красивых.
В Академгородке можно арендовать посуточно квартиру на сервисах Airbnb и Booking. Стоимость аренды зависит от того, в верхней или нижней зоне вы хотите остановиться. В верхней зоне квартиру можно арендовать от 1500 рублей до 7500 рублей за ночь. Обязательно смотрите на отзывы, чем их больше, тем больше вызывает доверия арендодатель.
Двухкомнатная квартира на Морском проспекте, 19
7400 рублей / ночь + сборы. На сервисе Airbnb оценка 5,0 и 10 отзывов
Этот вариант подойдёт для любителей старины и роскоши. Квартира рассчитана на 4 гостей, в апартаментах есть 2 спальни, телевизор с кабельными каналами, оборудованная кухня с посудомоечной машиной и микроволновой печью, стиральная машина, а также 2 ванные комнаты с биде. В квартире гостей ждёт просторная гостиная со столовой, антикварная мебель, которая создает аутентичную атмосферу.
Просторный Люкс на Золотодолинской, 13
3200 рублей / ночь + сборы. На сервисе Airbnb оценка 5,0 и 15 отзывов
Квартира с современным дизайном отлично подойдет для молодой компании. Хозяева обещают, что в квартире будет всё необходимое для комфортного проживания. У них даже есть отдельная хозяйственная комната с бойлером на случай, если внезапно отключат горячую воду.
Люкс на Терешковой, 8
3000 рублей / ночь + сборы. На сервисе Airbnb оценка 4,91 и 43 отзыва
Квартира вмещает до 5 гостей. В апартаментах есть одна спальня, телевизор с плоским экраном, кухня с посудомоечной машиной и микроволновой печью, а также стиральной машиной и одной ванной комнатой. Во второй комнате есть раскладной диван в качестве дополнительного спального места и раскладная односпальная кровать.
Оригинальное дизайнерское решение в этой квартире — открытая ванна прямо в спальне.
Апартаменты на улице Полевая, 6
2400 рублей / ночь + сборы. На сервисе Booking у квартиры оценка 9,8 и 15 отзывов
В апартаментах есть 1 спальня, телевизор с плоским экраном и кабельными каналами, оборудованная кухня с микроволновой печью и холодильником, стиральная машина и 1 ванная комната с душем. Дом расположен в нижней зоне Академгородка.
Квартира на Морском проспекте, 14
1957 рублей / ночь + сборы. На сервисе Airbnb оценка 4,8 и 10 отзывов
Апартаменты рассчитаны на 4 гостей. Хозяева предлагают два двуспальных раскладных дивана-кровати и свежее постельное белье. Важное условие — эту квартиру можно забронировать минимум на 7 ночей.
Хозяин приготовит для вас полотенца, мыло и шампунь.
В 20 минутах от Морского проспекта находится Центральный пляж Академгородка. Группа активистов в начале июня занялась его облагораживанием. В этом репортаже мы показываем, что уже удалось изменить. Например, там есть качели, как на Бали, и диско-лестница.
А здесь мы собрали все самые интересные места, которые обязательно нужно посетить в Академгородке.