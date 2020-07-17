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Вместо Сочи едем в Академгородок. Сколько стоит снять квартиру в 5 минутах ходьбы от пляжа

Для тех, кто мечтает оказаться на море, но уехать из Новосибирска не может

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Интерьер этой квартиры напоминает кадр из фильма. Красиво, правда?

Интерьер этой квартиры напоминает кадр из фильма. Красиво, правда?

Пока границы наглухо закрыты, а на южные курорты России съезжаются туристы со всей страны, мы предлагаем вам не рисковать здоровьем, вместо Сочи отправиться в Академгородок и позагорать на берегу Обского моря. Ведь Академгородок действительно похож на курорт — здесь огромный парк, модные пляжи и своя атмосфера. НГС посмотрел, какие квартиры можно арендовать в шаговой доступности от воды. Показываем топ-5 самых уютных и красивых.

В Академгородке можно арендовать посуточно квартиру на сервисах Airbnb и Booking. Стоимость аренды зависит от того, в верхней или нижней зоне вы хотите остановиться. В верхней зоне квартиру можно арендовать от 1500 рублей до 7500 рублей за ночь. Обязательно смотрите на отзывы, чем их больше, тем больше вызывает доверия арендодатель.

Двухкомнатная квартира на Морском проспекте, 19

7400 рублей / ночь + сборы. На сервисе Airbnb оценка 5,0 и 10 отзывов

Этот вариант подойдёт для любителей старины и роскоши. Квартира рассчитана на 4 гостей, в апартаментах есть 2 спальни, телевизор с кабельными каналами, оборудованная кухня с посудомоечной машиной и микроволновой печью, стиральная машина, а также 2 ванные комнаты с биде. В квартире гостей ждёт просторная гостиная со столовой, антикварная мебель, которая создает аутентичную атмосферу.

Антикварная мебель и деревянный паркет окунают в атмосферу роскоши и богатства

Антикварная мебель и деревянный паркет окунают в атмосферу роскоши и богатства

В квартире есть большая кухня, которая не может не вдохновить на кулинарные эксперименты

В квартире есть большая кухня, которая не может не вдохновить на кулинарные эксперименты

Можно принять пенную ванну после долгой прогулки по лесу и почувствовать себя героем голливудского фильма

Можно принять пенную ванну после долгой прогулки по лесу и почувствовать себя героем голливудского фильма

Просторный Люкс на Золотодолинской, 13

3200 рублей / ночь + сборы. На сервисе Airbnb оценка 5,0 и 15 отзывов

Квартира с современным дизайном отлично подойдет для молодой компании. Хозяева обещают, что в квартире будет всё необходимое для комфортного проживания. У них даже есть отдельная хозяйственная комната с бойлером на случай, если внезапно отключат горячую воду.

Апартаменты рассчитаны на компанию из 4 человек

Апартаменты рассчитаны на компанию из 4 человек

Белый цвет и минимализм в интерьере позволяют отдохнуть от суеты и сфокусироваться на важном&nbsp;

Белый цвет и минимализм в интерьере позволяют отдохнуть от суеты и сфокусироваться на важном 

В квартире гостей ждёт большая спальная кровать queen size

В квартире гостей ждёт большая спальная кровать queen size

Кухня оборудована техникой Bosh&nbsp;— есть все, вплоть до посудомойки и тостера

Кухня оборудована техникой Bosh — есть все, вплоть до посудомойки и тостера

Белоснежная просторная ванная в чёрно-белом цвете

Белоснежная просторная ванная в чёрно-белом цвете

Люкс на Терешковой, 8

3000 рублей / ночь + сборы. На сервисе Airbnb оценка 4,91 и 43 отзыва

Квартира вмещает до 5 гостей. В апартаментах есть одна спальня, телевизор с плоским экраном, кухня с посудомоечной машиной и микроволновой печью, а также стиральной машиной и одной ванной комнатой. Во второй комнате есть раскладной диван в качестве дополнительного спального места и раскладная односпальная кровать.

Оригинальное дизайнерское решение в этой квартире — открытая ванна прямо в спальне.

На кухне есть вся необходимая посуда и техника, в том числе микроволновка и посудомоечная машина

На кухне есть вся необходимая посуда и техника, в том числе микроволновка и посудомоечная машина

Можно выпить чашечку кофе, сидя в удобном кресле, потому что в квартире есть капсульная кофемашина

Можно выпить чашечку кофе, сидя в удобном кресле, потому что в квартире есть капсульная кофемашина

В квартире есть барная стойка из натурального дуба

В квартире есть барная стойка из натурального дуба

Хозяева квартиры обещают максимально комфортный сон&nbsp;— кровать с ортопедическим матрацем

Хозяева квартиры обещают максимально комфортный сон — кровать с ортопедическим матрацем

Квартира расположена в самом центре Академгородка, рядом НГУ, институты, центр новых медицинских технологий, спортивный комплекс, много ресторанов

Квартира расположена в самом центре Академгородка, рядом НГУ, институты, центр новых медицинских технологий, спортивный комплекс, много ресторанов

Апартаменты на улице Полевая, 6

2400 рублей / ночь + сборы. На сервисе Booking у квартиры оценка 9,8 и 15 отзывов

В апартаментах есть 1 спальня, телевизор с плоским экраном и кабельными каналами, оборудованная кухня с микроволновой печью и холодильником, стиральная машина и 1 ванная комната с душем. Дом расположен в нижней зоне Академгородка.

В этой квартире светлая кухня с яркими цветовыми акцентами

В этой квартире светлая кухня с яркими цветовыми акцентами

В квартире располагается один двухместный диван-кровать

В квартире располагается один двухместный диван-кровать

Среди отзывов гости отмечают внимание хозяев к мелочам

Среди отзывов гости отмечают внимание хозяев к мелочам

Квартира на Морском проспекте, 14

1957 рублей / ночь + сборы. На сервисе Airbnb оценка 4,8 и 10 отзывов

Апартаменты рассчитаны на 4 гостей. Хозяева предлагают два двуспальных раскладных дивана-кровати и свежее постельное белье. Важное условие — эту квартиру можно забронировать минимум на 7 ночей.

В квартире доступны два двуспальных дивана-кровати

В квартире доступны два двуспальных дивана-кровати

Хозяин приготовит для вас полотенца, мыло и шампунь.

Кухня оборудована всем необходимым&nbsp;— печь, микроволновка, холодильник, чайник, посуда, чай и кофе

Кухня оборудована всем необходимым — печь, микроволновка, холодильник, чайник, посуда, чай и кофе

Морской проспект&nbsp;— главная прогулочная улица Академгородка, на которой расположены кофейни, магазины и аптеки

Морской проспект — главная прогулочная улица Академгородка, на которой расположены кофейни, магазины и аптеки

В 20 минутах от Морского проспекта находится Центральный пляж Академгородка. Группа активистов в начале июня занялась его облагораживанием. В этом репортаже мы показываем, что уже удалось изменить. Например, там есть качели, как на Бали, и диско-лестница.

А здесь мы собрали все самые интересные места, которые обязательно нужно посетить в Академгородке.

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