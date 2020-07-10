Что главное в машине для новосибирцев — экономить бензин или красоваться перед другими (опрос)

У каждого автовладельца есть свои предпочтения и требования к машине — то, что одним очень важно, для других может уходить на второй план. И тем не менее есть базовые качества автомобиля, ориентируясь на которые, покупатели так или иначе делают свой выбор. А что же наиболее важно для автолюбителей в Сибири, в частности, в Новосибирске? Давайте вместе попробуем определить в обзоре НГС.
Надежность
В Сибири «Тойота» — марка номер один, что косвенно говорит о том, что для людей надежность является важным потребительским качеством. Автовладельцы умеют считать деньги, и никто не хочет внезапно оказаться «без колес» — со сломанной машиной, а потом еще тратиться на ремонты.
Экономичность
Еще один параметр, связанный с финансовой стороной дела. Почти каждый водитель знает, какой у него расход топлива, многие подсчитывают и фиксируют траты на бензин. Обладать огромным «Ленд Крузером», конечно, приятно, но заливать в него топливо ведрами отважится не каждый.
Мощность, динамика
Это качества, в большинстве случаев входящие в противоречие с экономичностью. Объемные моторы потребляют больше топлива, а динамичный стиль езды заставит вас еще чаще заезжать на заправку. Зато как приятно, когда вас вжимает в кресло, а остальные автомобили остаются далеко позади!
Полный привод
Наличие системы полного привода тоже влияет на повышенный расход топлива, но дает ряд существенных преимуществ. Вы можете проехать по плохой дороге на свою любимую дачу, зимой не будете застревать в занесенных снегом дворах, а старт с места на обледенелой дороге не вызовет никаких проблем в виде пробуксовок.
Простор, вместимость
Эти качества однозначно для практичных людей. Многие подбирают автомобиль под большую семью, им нужен вместительный багажник для перевозки различных грузов. По этой же причине неумолимо растет доля кроссоверов в структуре продаж новых авто — такие машины, как правило, крупней, и у них больше багажник.
Управляемость
Рискнем предположить, что управляемость — далеко не самая важная вещь для простого обывателя. Но всё же есть люди, которым небезразлично, как автомобиль проходит повороты, какие у него обратная связь по рулю и реактивное действие. Это настоящие ценители автомобильной техники, которые получают позитивные эмоции от вождения.
Престижность
Немаловажно и качество автомобиля, хотя многие это скрывают и говорят, что ездить, мол, можно на любой малолитражке. Те, кому важны престиж и солидность, выбирают премиальные бренды, определенные модели, крупные внедорожники. И не забывают ставить на них красивые госномера.