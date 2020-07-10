Что главное в машине для новосибирцев — экономить бензин или красоваться перед другими (опрос)

У каждого автовладельца есть свои предпочтения и требования к машине — то, что одним очень важно, для других может уходить на второй план. И тем не менее есть базовые качества автомобиля, ориентируясь на которые, покупатели так или иначе делают свой выбор. А что же наиболее важно для автолюбителей в Сибири, в частности, в Новосибирске? Давайте вместе попробуем определить в обзоре НГС.



Надежность



В Сибири «Тойота» — марка номер один, что косвенно говорит о том, что для людей надежность является важным потребительским качеством. Автовладельцы умеют считать деньги, и никто не хочет внезапно оказаться «без колес» — со сломанной машиной, а потом еще тратиться на ремонты.