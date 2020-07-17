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Сядут все: 16 новых летников, где можно забыть о жаре (от секретного дворика до одинокого столика)

А ещё в нашем обзоре — веранда ночного клуба, места под лестницей и другие любопытные места

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Сибирское лето коротко, и хочется провести его так, чтобы было что поставить в Instagram&nbsp;

Сибирское лето коротко, и хочется провести его так, чтобы было что поставить в Instagram 

В этом году летние веранды из дополнительной опции превратились в единственный способ заработка ресторанов. В итоге летники появились даже у тех заведений, кому, казалось бы, их в принципе некуда ставить. Обозреватель НГС Стас Соколов обошел полгорода в поиске новых летних площадок, чтобы вам было проще определиться, куда отправиться уже сегодня вечером. Свободные столики, впрочем, могут быть далеко не везде.

Летние шатры на площади Ленина

Летние шатры на площади Ленина

Шатры в этом году появились прямо на площади Ленина, чего в прежние времена было невозможно даже представить. Но расположенному в подвале клубу «Танцуки» тоже нужно на что-то жить, так что теперь центральная площадь выглядит издалека так, будто на ней развернулась небольшая ярмарка.

Летняя веранда клуба «Ночь»

Летняя веранда клуба «Ночь»

Новые условия работы заставили спуститься на землю даже ночной клуб. О существовании в кинотеатре заведения под названием «Ночь», уверен, знал далеко не каждый зритель «Победы». Место было элитное, даже летник у него располагался неброско — на третьем этаже. Но сейчас на этажи нельзя, и «Ночь» превратилась в кафе с правой стороны здания. Цены здесь в целом повыше средних, к кухне есть вопросы (ощущение такое, что повара вышли на работу не в полном составе), зато есть приличный выбор вина и крепкого алкоголя. А поесть можно где-то в местах попроще.

Столы, выставленные на тротуар рядом с баром Harat`s&nbsp;

Столы, выставленные на тротуар рядом с баром Harat`s 

Поскольку улица Ленина и раньше была заполнена под завязку, столы и стулья в этом году начали растекаться по окрестностям. Вот, например, угол сквера на Орджоникидзе, который превратили в большой ресторан бар Harat`s и кафе No Spicy please. Такое соседство позволяет совместить на одном столе мужскую пивную кухню из ирландского паба и восточные супы и хитро продуманные салаты соседнего заведения.

Летник кафе «Рэсторани»

Летник кафе «Рэсторани»

Любителей хинкали и хачапури в центре ждет веранда кафе «Рэсторани» на Советской. Сделано всё просто, как будто на скорую руку, но смотрятся эти бревна-колонны ужасно обаятельно. Как будто зашел в настоящий духан. Жаль только вина по грузинским ценам у нас не сыскать. Но здесь вам не Тбилиси.

Летние веранды столовой «Вилка-Ложка» и ресторана Avocado Queen&nbsp;

Летние веранды столовой «Вилка-Ложка» и ресторана Avocado Queen 

Столы на улице появились даже у столовых. «Вилка-Ложка» на Ленина, 1 теперь выглядит со стороны как обычное кафе, а сам проход ещё больше стал похожим на пешеходную улочку. Дальше вглубь эстафету подхватывает модное Avocado Queen, что открывает уникальные перспективы в плане инстафото. Берете в «Вилках» пиво и сосиски и фотографируетесь с «Авокадо» на заднем плане.

Летник кафе New Mexico&nbsp;

Летник кафе New Mexico 

Укромный летник устроило под лестницей и кафе New Mexico. Само заведение расположено аж на седьмом этаже. Это, конечно, накладывает определенные ограничения. Внизу стоит только барная стойка, где могут сделать лимонад, а блюда придется нести сверху. Зато тут можно скрыться от «ленинских» толп. Можно сидеть в теньке, попивая вино.

Летняя площадка во внутреннем дворике бара «Коробок»

Летняя площадка во внутреннем дворике бара «Коробок»

Открытием сезона обещает стать укромный летник бара «Коробок» на Чаплыгина. Это довольно редкий для Новосибирска жанр полностью обособленного пространства. Здесь нет диванов и больших столов, зато тут можно уединиться в качающемся кресле где-нибудь в углу. С улицы летник не видно, поэтому узнать о его существовании можно только поговорив с официантами бара.

Столики рядом с рестораном Shifu

Столики рядом с рестораном Shifu

Концентрация веселящейся публики в районе улицы Ленина резко идет на спад, стоит хоть немного отойти в сторону от центра. У дома Сурикова на Красном, 22 привычно полна небольшая веранда «Чашки кофе». Только теперь столики вытянулись почти по всей длине здания. Особого внимания заслуживает скромная зона китайского ресторана Shifu. Кому-то может показаться странным сесть ужинать почти на самом Красном проспекте. Но для Юго-Восточной Азии это норма.

Friends Above

Friends Above

Главным открытием лета можно считать бар Friends Above, который владельцы Friends ухитрились соорудить на крыше пристройки к историческому зданию. Столы там, правда, пока лучше бронировать заранее. Место интересно само по себе, так в него еще и устремилась публика закрытого пока из-за ограничений материнского бара. Чем там кормят и по каким ценам — смотрите в нашем обзоре.

Чешский ресторан «Старая Прага» на Красном проспекте

Чешский ресторан «Старая Прага» на Красном проспекте

В районе метро на Красном проспекте летнюю террасу можно найти у ресторанчика «Старая Прага». Этому подвалу уже лет 20, и всё это время заведение жило в своем подземном мире, подальше от суеты и посторонних глаз. И вот теперь вынужденно «Прага» оказалась на виду.

А как вам такое?

А как вам такое?

На площади Калинина единственная полноценная новинка — шатры у «Вилки-Ложки». Не особо гламурно, зато недорого и практично. Можно взять компот с булочкой и томно сидеть в тени, разглядывая спешащую мимо тебя толпу. Как белый человек.

Кофейня Magico на Советской&nbsp;

Кофейня Magico на Советской 

Маленькая кофейня Magico в конце Советской позволяет почувствовать себя немного в Провансе. Плющ, маленький столик со складными стульями, тихая улица с небольшим количеством пешеходов. Что-то в этом есть, да.

Летняя площадка бургерной Moo Crew на улице 1905 года&nbsp;

Летняя площадка бургерной Moo Crew на улице 1905 года 

Бургерная Moo Crew прекрасно обходилась без летника. Тем более пространство за окнами заведения довольно специфическое — это то ли парковка с правом прохода пешеходов, то ли тротуар с правом парковки. Но сейчас выбора особо нет, и ребята вынесли на улицу свои обычные столы и стулья. И вечерком здесь уже вполне можно сесть с бургером и бутылочкой чего-то крафтового.

Веранда бара «Шульц» на Ватутина

Веранда бара «Шульц» на Ватутина

Главное пополнение на Маркса — летник бара сети «Шульц». Заведение честно отсидело в самоизоляции больше двух месяцев и теперь пытается наверстать упущенное. Так что летняя площадка здесь состоит из двух частей — вторая расположена за углом здания. Шумного веселья допоздна здесь позволить себе нельзя (жилой дом), но посидеть с бокалом баварского и свиными ребрышками — будет более чем уместно.

Пивной ресторан «Три лося» поставил небольшую беседку напротив входа&nbsp;

Пивной ресторан «Три лося» поставил небольшую беседку напротив входа 

Площадь Маркса небогата и заведениями, и летними верандами. Со стороны Титова посидеть можно у ResPublica. Окружение, конечно, специфическое — задний двор старого ТЦ «Гранит» и недостроенный Дворец культуры. С другой стороны «Гранита» небольшую коробку соорудила перед входом пивоварня и ресторан «Три лося», предусмотрительно закрыв сплошными стенами со всех сторон, кроме входа в заведение — единственное, возможно, на что можно здесь смотреть без слез.

Небольшой летник у закусочной KFC в ГУМе

Небольшой летник у закусочной KFC в ГУМе

Со стороны ГУМа сесть можно в одно из заведений, что расположены в гостинице «Миротель» (здесь как минимум три площадки). Из нового же здесь несколько зонтов со стульями и столами, появившимися на днях у KFC. Ведро острых крыльев, несколько пластиковых стаканов с дешевым пивом и вид на достраивающуюся гостиницу «Турист» сделают ваш вечер незабываемым.

Летники открылись, но не все готовы пойти туда из-за опасения заразиться ковидом. Если вы не готовы ещё к активной светской жизни, но съесть что-то вкусное, приготовленное в ресторане хочется, обозреватель НГС подготовил для вас список из пяти заведений, где можно купить вкусный недорогой обед на вынос.

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летние веранды Новосибирска
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