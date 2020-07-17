Сядут все: 16 новых летников, где можно забыть о жаре (от секретного дворика до одинокого столика)

В этом году летние веранды из дополнительной опции превратились в единственный способ заработка ресторанов. В итоге летники появились даже у тех заведений, кому, казалось бы, их в принципе некуда ставить. Обозреватель НГС Стас Соколов обошел полгорода в поиске новых летних площадок, чтобы вам было проще определиться, куда отправиться уже сегодня вечером. Свободные столики, впрочем, могут быть далеко не везде.
Шатры в этом году появились прямо на площади Ленина, чего в прежние времена было невозможно даже представить. Но расположенному в подвале клубу «Танцуки» тоже нужно на что-то жить, так что теперь центральная площадь выглядит издалека так, будто на ней развернулась небольшая ярмарка.
Новые условия работы заставили спуститься на землю даже ночной клуб. О существовании в кинотеатре заведения под названием «Ночь», уверен, знал далеко не каждый зритель «Победы». Место было элитное, даже летник у него располагался неброско — на третьем этаже. Но сейчас на этажи нельзя, и «Ночь» превратилась в кафе с правой стороны здания. Цены здесь в целом повыше средних, к кухне есть вопросы (ощущение такое, что повара вышли на работу не в полном составе), зато есть приличный выбор вина и крепкого алкоголя. А поесть можно где-то в местах попроще.
Поскольку улица Ленина и раньше была заполнена под завязку, столы и стулья в этом году начали растекаться по окрестностям. Вот, например, угол сквера на Орджоникидзе, который превратили в большой ресторан бар Harat`s и кафе No Spicy please. Такое соседство позволяет совместить на одном столе мужскую пивную кухню из ирландского паба и восточные супы и хитро продуманные салаты соседнего заведения.
Любителей хинкали и хачапури в центре ждет веранда кафе «Рэсторани» на Советской. Сделано всё просто, как будто на скорую руку, но смотрятся эти бревна-колонны ужасно обаятельно. Как будто зашел в настоящий духан. Жаль только вина по грузинским ценам у нас не сыскать. Но здесь вам не Тбилиси.
Столы на улице появились даже у столовых. «Вилка-Ложка» на Ленина, 1 теперь выглядит со стороны как обычное кафе, а сам проход ещё больше стал похожим на пешеходную улочку. Дальше вглубь эстафету подхватывает модное Avocado Queen, что открывает уникальные перспективы в плане инстафото. Берете в «Вилках» пиво и сосиски и фотографируетесь с «Авокадо» на заднем плане.
Укромный летник устроило под лестницей и кафе New Mexico. Само заведение расположено аж на седьмом этаже. Это, конечно, накладывает определенные ограничения. Внизу стоит только барная стойка, где могут сделать лимонад, а блюда придется нести сверху. Зато тут можно скрыться от «ленинских» толп. Можно сидеть в теньке, попивая вино.
Открытием сезона обещает стать укромный летник бара «Коробок» на Чаплыгина. Это довольно редкий для Новосибирска жанр полностью обособленного пространства. Здесь нет диванов и больших столов, зато тут можно уединиться в качающемся кресле где-нибудь в углу. С улицы летник не видно, поэтому узнать о его существовании можно только поговорив с официантами бара.
Концентрация веселящейся публики в районе улицы Ленина резко идет на спад, стоит хоть немного отойти в сторону от центра. У дома Сурикова на Красном, 22 привычно полна небольшая веранда «Чашки кофе». Только теперь столики вытянулись почти по всей длине здания. Особого внимания заслуживает скромная зона китайского ресторана Shifu. Кому-то может показаться странным сесть ужинать почти на самом Красном проспекте. Но для Юго-Восточной Азии это норма.
Главным открытием лета можно считать бар Friends Above, который владельцы Friends ухитрились соорудить на крыше пристройки к историческому зданию. Столы там, правда, пока лучше бронировать заранее. Место интересно само по себе, так в него еще и устремилась публика закрытого пока из-за ограничений материнского бара. Чем там кормят и по каким ценам — смотрите в нашем обзоре.
В районе метро на Красном проспекте летнюю террасу можно найти у ресторанчика «Старая Прага». Этому подвалу уже лет 20, и всё это время заведение жило в своем подземном мире, подальше от суеты и посторонних глаз. И вот теперь вынужденно «Прага» оказалась на виду.
На площади Калинина единственная полноценная новинка — шатры у «Вилки-Ложки». Не особо гламурно, зато недорого и практично. Можно взять компот с булочкой и томно сидеть в тени, разглядывая спешащую мимо тебя толпу. Как белый человек.
Маленькая кофейня Magico в конце Советской позволяет почувствовать себя немного в Провансе. Плющ, маленький столик со складными стульями, тихая улица с небольшим количеством пешеходов. Что-то в этом есть, да.
Бургерная Moo Crew прекрасно обходилась без летника. Тем более пространство за окнами заведения довольно специфическое — это то ли парковка с правом прохода пешеходов, то ли тротуар с правом парковки. Но сейчас выбора особо нет, и ребята вынесли на улицу свои обычные столы и стулья. И вечерком здесь уже вполне можно сесть с бургером и бутылочкой чего-то крафтового.
Главное пополнение на Маркса — летник бара сети «Шульц». Заведение честно отсидело в самоизоляции больше двух месяцев и теперь пытается наверстать упущенное. Так что летняя площадка здесь состоит из двух частей — вторая расположена за углом здания. Шумного веселья допоздна здесь позволить себе нельзя (жилой дом), но посидеть с бокалом баварского и свиными ребрышками — будет более чем уместно.
Площадь Маркса небогата и заведениями, и летними верандами. Со стороны Титова посидеть можно у ResPublica. Окружение, конечно, специфическое — задний двор старого ТЦ «Гранит» и недостроенный Дворец культуры. С другой стороны «Гранита» небольшую коробку соорудила перед входом пивоварня и ресторан «Три лося», предусмотрительно закрыв сплошными стенами со всех сторон, кроме входа в заведение — единственное, возможно, на что можно здесь смотреть без слез.
Со стороны ГУМа сесть можно в одно из заведений, что расположены в гостинице «Миротель» (здесь как минимум три площадки). Из нового же здесь несколько зонтов со стульями и столами, появившимися на днях у KFC. Ведро острых крыльев, несколько пластиковых стаканов с дешевым пивом и вид на достраивающуюся гостиницу «Турист» сделают ваш вечер незабываемым.
Летники открылись, но не все готовы пойти туда из-за опасения заразиться ковидом. Если вы не готовы ещё к активной светской жизни, но съесть что-то вкусное, приготовленное в ресторане хочется, обозреватель НГС подготовил для вас список из пяти заведений, где можно купить вкусный недорогой обед на вынос.