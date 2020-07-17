Сядут все: 16 новых летников, где можно забыть о жаре (от секретного дворика до одинокого столика)

Со стороны ГУМа сесть можно в одно из заведений, что расположены в гостинице «Миротель» (здесь как минимум три площадки). Из нового же здесь несколько зонтов со стульями и столами, появившимися на днях у KFC. Ведро острых крыльев, несколько пластиковых стаканов с дешевым пивом и вид на достраивающуюся гостиницу «Турист» сделают ваш вечер незабываемым.



Летники открылись, но не все готовы пойти туда из-за опасения заразиться ковидом. Если вы не готовы ещё к активной светской жизни, но съесть что-то вкусное, приготовленное в ресторане хочется, обозреватель НГС подготовил для вас список из пяти заведений, где можно купить вкусный недорогой обед на вынос.