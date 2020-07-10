«Каштан, ты всегда с нами»: история загадочного граффити на Затулинке — кто и зачем его сделал

Парень на граффити — 22-летний Иван Каштанов. Он был четвёртым ребёнком в многодетной семье. После школы учился в училище № 17 , потом ушёл в армию, где водил ЗИЛ. В 2008 году демобилизовался, а 7 апреля того же года попал в ДТП на Винаповском мосту.

— Не было никакого разбирательства, и нам было не до того, чтобы копаться, — рассказывает Людмила Каштанова, младшая сестра Ивана. — У нас случилось горе, мы не разбирались, кто был виноват в этом ДТП. Через месяц брату должно было исполниться 23 года . Второй парень остался жив, вылетел в лобовик. Ваня погиб.

Как появилось граффити



Летом 2008-го к семье Каштановых пришли друзья Ивана — объяснили, что хотят нарисовать его портрет, попросили фотографию. Выбрали ту, которая была сделана на свадьбе старшей сестры.

— Подогнали машину с большим ковшом, нашли паренька-художника, который поднялся на высоту, — вспоминает Людмила Каштанова. — Чтобы не закрасили, специально повыше рисовали.

Нарисовать портрет именно на стенах дома № 10 решили потому, что Иван с друзьями часто встречался возле «десятки», как называют общагу местные. А Каштан — просто производное от фамилии, все близкие называли Ивана именно так.