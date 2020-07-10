«Каштан, ты всегда с нами»: история загадочного граффити на Затулинке — кто и зачем его сделал

На фасаде общежития № 10 по улице Зорге в Кировском районе Новосибирска можно увидеть портрет парня в траурной рамке с надписью: «Каштан, ты всегда с нами». Это похоронное граффити появилось на Затулинке в двухтысячных. И сейчас вокруг личности этого загадочного Каштана ходит много слухов — одни говорят, что он был криминальным авторитетом и его подожгли вместе с машиной, другие уверяют, что он был простым наркоманом и погиб в ДТП, убегая от полицейских. Есть даже версия про героя Чечни и тренера детской сборной по футболу. Криминальный журналист НГС Алёна Истомина нашла родственников и друзей Каштана, погибшего в
Парень на граффити — 22-летний Иван Каштанов. Он был четвёртым ребёнком в многодетной семье. После школы учился в училище
— Не было никакого разбирательства, и нам было не до того, чтобы копаться, — рассказывает Людмила Каштанова, младшая сестра Ивана. — У нас случилось горе, мы не разбирались, кто был виноват в этом ДТП. Через месяц брату должно было исполниться
Как появилось граффити
Летом 2008-го к семье Каштановых пришли друзья Ивана — объяснили, что хотят нарисовать его портрет, попросили фотографию. Выбрали ту, которая была сделана на свадьбе старшей сестры.
— Подогнали машину с большим ковшом, нашли паренька-художника, который поднялся на высоту, — вспоминает Людмила Каштанова. — Чтобы не закрасили, специально повыше рисовали.
Нарисовать портрет именно на стенах дома № 10 решили потому, что Иван с друзьями часто встречался возле «десятки», как называют общагу местные. А Каштан — просто производное от фамилии, все близкие называли Ивана именно так.
— Художника зовут Дмитрий, рисовал он совершенно бесплатно, Ивана не знал, — рассказывает Сергей, друг Ивана Каштанова. — Просто нам реально это почти ничего не стоило. Три баллона краски, ну и на технику, бензином заправить. В той общаге просто раньше очень много молодёжи собиралось. И на момент рисования жители были не против. Правда, потом чуть не закрасили.
Он был просто порядочным человеком
Семья Ивана после трагедии переехала из Кировского района. Но до его близких всё равно время от времени доносятся разные домыслы о том, кто изображён на граффити. Одна история эпичней другой — кто-то говорит, что он погиб в бандитской перестрелке, есть версия, что его заживо спалили в машине, другие говорят, что он попал в ДТП, убегая от полицейских.
— Эти сплетни просто отвратительны, — рассказывает Людмила Каштанова. — Если бы он был живым и услышал, что про него так сказали, у этих людей сразу бы лицо разлетелось. Никогда в жизни он не был ни наркоманом, ни алкашом, ни криминальным авторитетом. Его много кто знает на Затулинке и уважает. Это просто неприятно слышать нам, его семье. Те, кто его на самом деле знают, слово плохого не скажут... Он был просто порядочным человеком. Такой, который всегда за правду.
Друг Сергей рассказывает, что раньше — 6 или
— Никто уже ничего не знает, коренных местных жителей «десятки», но они выросли из того возраста, чтобы в подъездах стоять, — объясняет Сергей. — Да я и сам уже три года не ходил туда. Ваня раньше в нашей компании был не последний человек. Он в принципе очень отзывчивый, из тех, что каким бы замученным ни был, бабушкам всегда в автобусе место уступает. Поможет везде и всегда. За помощью к нему обратишься — всегда поддержит. Поэтому друзья и хотели, чтобы память о нём жила — таких людей просто очень мало.
До этого мы рассказывали про призраков улицы Зорге: прогуляйтесь вместе с нами по самому нелюбимому и пугающему району Новосибирска.