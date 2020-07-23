Где можно отдохнуть с палатками под Новосибирском: топ-6 лучших мест — фото и маршруты

Из-за коронавируса новосибирцы стали больше интересоваться местным отдыхом. В частности, в 2,5 раза выросли поисковые запросы о базах отдыха и санаториях. Такие данные привел 2ГИС в своем недавнем исследовании. Мы уже публиковали обзор санаториев Новосибирска — почитать его можно здесь.





Ещё один вариант отдыха на природе — дачи. Недавно у наc появилась рубрика «Классно на даче», в которой мы рассказываем о дачных сообществах Новосибирска и пригорода. В прошлую пятницу вышел обзор одного из самых больших садовых товариществ в области — там больше тысячи участков.

Если уехать на море не получилось, можно отправиться на местные озёра. Откройте для себя новые места — 6 озёр под Новосибирском, куда можно доехать на велосипеде.



Мы составили карту грибных мест Новосибирска и его окрестностей. Она до сих пор актуальна, так что можете смело брать и её на вооружение.



А здесь можно найти карту, на которой отмечены все ягодные места Новосибирской области.

