Где можно отдохнуть с палатками под Новосибирском: топ-6 лучших мест — фото и маршруты

Лето выходит на финишную прямую, и уже понятно, что попасть в теплые страны в этом сезоне вряд ли получится. Остается изучать красоту родной области. Один из бюджетных вариантов — отдых с палатками. Только представьте: вечерние разговоры у костра, песни под гитару, чай в термосе, походы за грибами... Мы выбрали 6 хороших мест под Новосибирском, куда можно отправиться с палаткой на пару дней.
Бердская коса
Одна из ближайших и доступных локаций — Бердская коса. Тонкая полоска песчаного берега и сосновый лес находятся всего в трех километрах от Бердска. Въезд на территорию свободный, палаточный лагерь можно разбить прямо у воды. По выходным тут много людей, так что если вы ищете уединенные места, то придется уехать подальше.
Бердские скалы
Ещё один вариант для тех, кто не хочет ехать далеко. Скалистый участок вдоль Берди расположился в 130 километрах от Новосибирска. Попасть туда можно по воде или на машине: доехать до села Новососедово, к подножью горы «Зверобой». Чтобы попасть на высшую точку горы, нужно пройти два километра пешком через лес от начала тропы до смотровой площадки. Палатку разбить можно в лесу или на берегу Берди.
Тайвань
Остров Тайвань, Тань-Вань или Медвежий, находится в трех километрах от берега, если стартовать со Шлюзовской бухты. Если вы готовы заплатить за аренду судна или у вас есть своя надувная лодка, то добраться туда можно примерно за час. На выходных остров забит людьми, но если поехать в будни, то есть шанс уединиться на настоящем необитаемом острове. Песчаный берег, чайки, лес и спокойствие — что может быть лучше?
Карпысакский водопад
Искусственно созданный водопад в Тогучинском районе области появился в конце 70-х годов. Место живописное, да ещё и недалеко от города: на машине добраться можно за час. На общественном транспорте дорога займет около трех часов. Правда, там всё платно: заплатить придется за кемпинг (500 рублей/сутки) и за стоянку машины (250 рублей — 12 часов, 400 рублей — 24 часа).
Бурмистрово
Спускаясь всё ниже от Новосибирска, можно доехать до Бурмистрово. Сосновый бор протянулся с обоих берегов реки Мильтюш. В окрестностях есть база отдыха, но на побережье можно отлично расположиться с палаткой. А на высоком берегу получаются эффектные фотографии на фоне воды.
Караканский бор
Одно из любимых мест грибников — Караканский бор. Ехать туда долго, а по выходным бывает много народу, но это того стоит — хотя бы ради по-настоящему звездного ночного неба. Из-за больших потоков отдыхающих последние несколько лет территория сильно страдает: лес неоднократно подвергался вырубкам и пожарам, а в прошлом году местный фотограф Филипп Васильев опубликовал снимки огромных залежей мусора, которые остались от туристов в конце сезона.
— Буквально через каждые 50 метров по всему побережью располагаются замечательные блага цивилизации, чтобы справить нужду. Посередине трёх-четырех деревьев выкопана яма, и всё это дело обтянуто стретч-пленкой, полиэтиленовой плетёнкой, баннером или любым другим пластиком. Разве сложно перед отъездом освободить деревья от пленки, а яму закопать? — описывал ситуацию фотограф.
Из-за коронавируса новосибирцы стали больше интересоваться местным отдыхом. В частности, в 2,5 раза выросли поисковые запросы о базах отдыха и санаториях. Такие данные привел 2ГИС в своем недавнем исследовании. Мы уже публиковали обзор санаториев Новосибирска — почитать его можно здесь.
Ещё один вариант отдыха на природе — дачи. Недавно у наc появилась рубрика «Классно на даче», в которой мы рассказываем о дачных сообществах Новосибирска и пригорода. В прошлую пятницу вышел обзор одного из самых больших садовых товариществ в области — там больше тысячи участков.
Если уехать на море не получилось, можно отправиться на местные озёра. Откройте для себя новые места — 6 озёр под Новосибирском, куда можно доехать на велосипеде.
Мы составили карту грибных мест Новосибирска и его окрестностей. Она до сих пор актуальна, так что можете смело брать и её на вооружение.
А здесь можно найти карту, на которой отмечены все ягодные места Новосибирской области.