Право на лево: история семьи, которая легализовала измены ради любви — они стали полиаморами

Полиамория — одна из форм согласованной немоногамии, система этических взглядов на любовь, допускающая возможность существования любовных отношений у одного человека с несколькими людьми одновременно, с согласия и одобрения всех участников этих отношений.

Анна и Петр (имена изменены по просьбе героев публикации)

— Мы не хотим говорить открыто не по причине того, что стесняемся этого — а потому что общество относится неадекватно. Был случай, когда бабушке удалось через суд отобрать ребенка у родителей, только на основании того, что они имели романтические отношения ещё с несколькими партнерами. И эти люди приходили в дом и общались с ребенком как дядя и тетя. Были старшими товарищами, ничего развратного и криминального.

После измены мужа 12 лет назад пара решила разъехаться. Вопрос был с детьми. На момент конфликта в семье им было 3 и 5 лет, и ни один из родителей не хотел становиться воскресным папой или мамой. Но и жить вместе ради детей пара не собиралась.

— Тогда мы пошли к специалисту, чтобы разобраться с нашими текущими проблемами. И в процессе мы пришли к тому, что расставаться не хотим. Хотим быть семьей, но при этом у каждого из нас отдельно есть свои потребности в любви в том числе, которые нельзя реализовать в обычном браке, и с этим надо жить, — рассказывает Анна.