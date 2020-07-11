Право на лево: история семьи, которая легализовала измены ради любви — они стали полиаморами

Полиамория — это не про свинг, любовь втроем и тайные встречи в гостиницах по ночам. Это про признание за любимым человеком права иметь столько романтических, семейных и сексуальных отношений, сколько он хочет. И про уважение этого права. Да-да — если пара встает на эту
узкую тропинку, придется отказаться от ревности и притязаний на сердце, печень и селезенку драгоценной половинки. Как бонус — больше никаких измен и разбитых тарелок, а ещё несбывшихся ожиданий, застуканных любовников и прочитанных тайком СМС. Но так ли все безоблачно? Мы спросили у пары, которая практикует такие отношения, как устроена их семья. И узнали у эксперта — правда ли, что за такими союзами будущее.
Полиамория — одна из форм согласованной немоногамии, система этических взглядов на любовь, допускающая возможность существования любовных отношений у одного человека с несколькими людьми одновременно, с согласия и одобрения всех участников этих отношений.
Анна и Петр (имена изменены по просьбе героев публикации)
— Мы не хотим говорить открыто не по причине того, что стесняемся этого — а потому что общество относится неадекватно. Был случай, когда бабушке удалось через суд отобрать ребенка у родителей, только на основании того, что они имели романтические отношения ещё с несколькими партнерами. И эти люди приходили в дом и общались с ребенком как дядя и тетя. Были старшими товарищами, ничего развратного и криминального.
После измены мужа 12 лет назад пара решила разъехаться. Вопрос был с детьми. На момент конфликта в семье им было 3 и 5 лет, и ни один из родителей не хотел становиться воскресным папой или мамой. Но и жить вместе ради детей пара не собиралась.
— Тогда мы пошли к специалисту, чтобы разобраться с нашими текущими проблемами. И в процессе мы пришли к тому, что расставаться не хотим. Хотим быть семьей, но при этом у каждого из нас отдельно есть свои потребности в любви в том числе, которые нельзя реализовать в обычном браке, и с этим надо жить, — рассказывает Анна.
Анна сначала была настроена настороженно, но семья решила попробовать. Через какое-то время у супруга завязались романтические отношения с женщиной чуть старше его. У Анны тоже появился ещё один партнер, но гораздо позже, и это были менее серьезные отношения. По словам Анны, она почувствовала себя комфортно в таких отношениях только через полгода.
— Пришлось понять, что каждый человек имеет право на любые отношения, и если вы не признаёте это право — ваш брак уже в руинах, — считает наша собеседница.
Пара определила для себя четкие правила взаимодействия, которые могут меняться также по согласию партнеров, и прописала финансовые обязательства на детей и имущество.
— Романтических связей мы не искали специально. До «Тиндера» дело не дошло. Это получалось само собой. Вот видишь симпатичную девушку в парке или на набережной и что-то думаешь об этом. У мужчины в традиционной паре в этот момент могут быть грустные мысли вроде «познакомился бы, но как же жена?», «как скрывать?», «как выделять время?». У меня нет таких вопросов. Я свободен в этом плане, но всё, конечно, не так просто, как звучит, — говорит Петр.
По словам пары, все видят только положительные стороны и не учитывают минусы такой особенности.
— Я бы не сказала, что приятные люди легко и играючи воспринимают новости о том, что ты полиамор. Обычно это звучит как что-то опасное, и сами люди ищут эксклюзивный контакт. Часто они женаты и ищут любовницу — что категорически не подходит. И если устанавливается плотный контакт с семьей, сложно объяснить родственникам и друзьям, кто это вообще. Из круга общения кто-то уходит из-за этого — это неизбежно, да и у полиаморов бывают расставания, — объясняет Анна.
— Детям мы пока не говорим, не считаем нужным. Мы учим их на своем примере быть свободными, образовываем по возрасту — они сами сделают свой выбор. Задача родителя — обеспечить свободу и умение слушать и услышать себя, — считает Петр.
По словам пары, не всегда на такие отношения есть просто ресурс — время и силы.
— Были моменты, когда мы уже были в договоренности об этом, но у одного или у обоих из нас не было отношений, кроме друг друга. Потому что не хватало сил, желания, здоровья. Это не так, что ты целыми днями как кролик, — продолжает мужчина.
Вариант заключить подобие брака ещё с кем-то пара рассматривает, но с осторожностью.
— Дело не в количестве участников в ячейке, а в человеке, которого ты туда приглашаешь. Это ответственное дело, и чем старше, тем сложнее решаться на такие выборы. Но такой вариант точно есть — это не про интрижки. Полноценные партнерские отношения с любовью, взаимовыручкой, романтикой, знакомствами с друзьями и родными. Все как у людей, — заключает он.
«Моногамия не прошла проверку на прочность»
Мы задали несколько вопросов об этом явлении гинекологу, доктору превентивной медицины и комплексного подхода к здоровью Наталье Ромащенко.
— В моем ближайшем круге нет примеров открытых полиаморов. Чтобы это была этичная полиамория, когда все обо всём знают и есть договоренности между партнерами, и это действительно одна большая семья, которая просто выглядит таким непривычным для большинства образом, — рассказывает Наталья.
— Почему люди выбирают для себя такую форму отношений? Как они обычно к этому приходят?
— Для меня была бы вполне приемлема такая форма отношений, и тут я на своем опыте могу сказать и озвучить свои наблюдения со стороны. По моему мнению, это дорога взрослого человека. Я 15 лет в браке, брак этот был довольно ранний, мы с мужем вместе с 19 лет. На своем опыте и на опыте своей психотерапии отследила такую тенденцию, что мы приходим в отношения со своими детскими ожиданиями и со своими незакрытыми потребностями со стороны родителей, и по мере взросления у человека много чего меняется и меняется отношение к очень многим вещам. И в это время многие люди проходят через процесс узнавания себя — «а какой я на самом деле», — считает она.
По словам Натальи, далеко не всегда отношения устойчивой пары являются партнерскими.
— Отсюда в паре постепенно возникает множество проблем. И эти проблемы, недосказанность и неумение честно сказать о своих желаниях часто приводят к изменам. Я не психолог, но это тот сценарий, который я наблюдаю чаще всего как врач и как человек среди своего окружения, — заключает Наталья.
По наблюдениям эксперта, часто измена становится главным толчком к тому, чтобы в отношениях что-то начало меняться.
— Может ли полиамория стать в будущем новой версией традиционной семьи?
— Если рассматривать вековую историю, то по сути все союзы раньше были полиаморными, просто нелегально. Браки в основном заключались по расчету, и при этом и у мужа, и у жены было ещё какое-то количество любовников, и в основном практически все об этом знали, но надо было соблюдать границы приличий.
«Я не думаю, что моногамия как таковая когда-то существовала в человеческом обществе»
Наталья Ромащенко
— В XX веке многое было сделано, чтобы женщину уравнять с мужчиной, и постепенно брак стал абсолютно добровольным делом и правом выбора по любви. И то, что мы сейчас наблюдаем — как развиваются отношения в устойчивой моногамной паре — это что-то совершенно новое. И проблема в этом тоже есть. Люди зачастую на единственные отношения делают очень большую ставку. Ожиданий от брака как от отношений сейчас много как никогда. Я услышала эту мысль впервые в книге «Право на "лево"» от Эстер Перель, — говорит Наталья. — По сути моногамия, с этими всеми ожиданиями и романтикой, которую культура в неё привнесла, — это форма, которая весь XX век проходила испытания на прочность, и на, мой взгляд, она не прошла это испытание.
По наблюдениям Натальи, к моногамии много вопросов именно с психологической точки зрения — ведь это внушительные ограничения, как для мужчины, так и для женщины, и это не всегда приводит к какому-то профиту для личности с точки зрения развития.
— И поскольку общество всё время развивается и наша осознанность растет, то мы приходим к тому, что всё выстраивается ради того, чтобы беречь и уважать чувства друг друга и в немоногамном союзе, — считает она.
— Есть ли какие-то явления, которые маскируются под полиаморию, но ею не являются?
— Полиамория сейчас — это отчасти модный тренд, что-то такое немного хайповое. Есть люди, которые себя называют полиаморами просто по причине того, что у них много партнеров. Или потому что у них есть жена, муж и ещё какое-то количество партнеров, с кем они имеют любовную связь и сексуальные отношения. Это не про полиаморию в том определении, в котором её понимают психологи и участники таких отношений. Потому что полиамория — это этичная немоногамия. Просто измены — это просто немоногамия. Поэтому не надо свои измены прикрывать красивым словом «полиамория».
А для вас возможна такая форма отношений?
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